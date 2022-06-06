Дещо привезли військовим, - Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
"Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників", - повідомили в Офісі президента.
Топ коментарі
+45 Yevhenii Kyriukha
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+37 Small Jerboa
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+33 Игорь Вазианский
показати весь коментар06.06.2022 01:52
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Будь ласка, зачекайте...
Говорять у них рейтинг високий.
😭
Дуже "цікава" думка від чергового зе-лизоблюда, з клікухою замість ім'я,
що характерно для типових тролів.
Обговорення ж було не про допомогу від НАРОДУ, а особисто від певних особистостей,
не помітило, чи підтролюєшь по дебільному?
Недолуге, подивись на статки Порошенко за 2014 (після припинення діяльності Липецької фабрики) та за 2018 за Штатівською версією "Forbes" (щоб не біло сумнівів в об'єктивності),
вони зменьшились не на одну сотню млн.$., звісно, допомога народу значно більша.
А от хоть хтось чув, щоб хоть один з зебілів (або всі разом), допоміг ВСУ хоча б на пару сотень тисяч $ з власної кішені?
Підказую вбогому відповідь - ні.
Дуй за расейським кораблемтуаий троль-підлабузник.
та ні, швидше за все в Зєлупи є недовіра командуванню ЗСУ. Це ж очевидно, що в Зєлупи з Путіним тотожній психотип, тому, коли за відсутністю безпричинно обійцяних диванній публіці швидких перемог Путін шле на передову генерала Гєрасімова, Зєлупа, за браком в наявності ряджених та ручних генералів, надсилає на фронт те, що є - наразі Бєзуглу-Януковіч.
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.
https://twitter.com/i/status/1533396345398099969
.... например про казнокрада Яйценюка ... и я даже не про всем известный эпизод с распилом бабла на строительстве забора из сетки-рабицы с противотанковой ливневкой перед ней ... я например о том как этот крендель продал 7 гектаров земли под Борисполем, когда еще закона о ее продаже не было даже в проекте .... и где он ее взял тоже вопрос ... а юрист, решивший этот вопросик, по завершению "дела" купил себе новенький Ленд Круизер ..... нехеровый гонорар за такое дело, да? ... и как потом эта чмоня наворававшить сразу же ******* в США, чтобы по оканчанию срока полномочий туи же на тюрьму не поехать ... правда Яйценюк оказался умнее своего предшественника Лазаренко ... и таки занес часть спиженной из украинской казны суммы солидным дядям в штатах, чтобы за яйца не взяли ...
... а сейчас это чмо снова вылазит в зомбоящик и пытается корчить из себя патриота
а себя бесценного привез... этого шо мало??)))
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План БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?
Невже вважають, що це дійсно начасі?
Так что боневтик уже два года как миллиардер, только это бабки украденные, а не заработанные в бизнесе, как у Пороха!
Та ще й за власні гроші.
А зелений нє, не піариться.
Привіз дулую в кишені, і та з державного бюджету.
вітерець і крапає дощ на спраглу землю, тільки він спасе Україну, Бубочці трикратне
дякую і уклін головою до землі
Мы не за Пороха--мы за Украину,демократию,конкурсы на посады, Прозоро,нормальную дипломатию (а не скулеж и хамство), свободные выборы(а не в Дие) и нормальную Раду, а не моносброд, против беспринципных уродов "какая разница" и великого крадивныцтва,за выполненные оборонзаказы и профинансированные ВСУ, а не тупые видосы,за свободные СМИ, а не тупой льстивый марафон, против брехливых и неблагодарных зеленых свиней!
ців (здачі їх в полон) ,а тепер за них відповідає червоний хрест і ООН,так вони заявили.
Забыл, чем он всю жизнь занимался? Создавал виртуальную реальность...актерство, продюссерство...
запудрит мозги своим зебилам и подмахнет нечто, что выдаст за победу!
Не забывай, лука и **** его кумиры)))
По чому торгував???
Ордени, медалі?
Поздоровив, та поїхав учасником бойових дій...
З такою кількістю медіа - засвітив усе.