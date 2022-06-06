Протягом 5 червня на Південному напрямку знищено 59 окупантів, 1 танк, 6 бронемашин, 1 ЗРК "ТОР", 1 РСЗВ та 1 САУ, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 5 червня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "В операційній зоні наших сил оборони обстановка динамічно-напружена.

Противник намагається покращити своє положення, але, не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах.

Протягом дня по наших позиціях ворогом нанесено авіаційний удар гелікоптерами Ка-52. У відповідь, по ворожих підрозділах, нашою авіацією нанесено 3 ураження.

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Також, при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів.

Тим часом, окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

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На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Наразі, в готовності до нанесення ракетних ударів з моря перебувають 1 надводний корабель і 1 підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів".

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