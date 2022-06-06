Наші захисники стоять міцно і мужньо, - Зеленський на передових позиціях в Соледарі. ВIДЕО

5 червня президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військ у Соледарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомялється у телеграмі Зеленського.

"Донеччина. Соледар. Українські позиції. Наші захисники стоять міцно і мужньо. Завдяки вам у нас є й точно буде наша земля і наша держава. Дякую кожному з вас за службу! Слава Україні", - зазначається у повідомленні.

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