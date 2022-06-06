США не погодяться на скасування санкцій проти РФ для розблокування експорту з України, - Politico
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Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони передбачатимуть пом'якшення санкцій проти Росії. Економічний тиск триватиме.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.
Як відомо ООН намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.
Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що "США не погодяться на угоду, за якої на Кремль припиниться будь-який економічний тиск".
За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти Москви. Цієї позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем у комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.
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Поправка Джексона-Вэника (перекрывавшая в ноль технологическое развитие совка-расии) действовала в течении 38 лет,и была отменена в 2012-м году,когда США ошибочно подумали,"що кацапи - то є люди"..
Так шо "Дядя Ваня","Абибас" и "Москвич" - это ваше всё,робяты..
Все обоснование нападения.
Чтото пошло не так.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm
l
очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
еще и Лавров в Рияде обосра-ся.
Russia's Lavrov visits Riyadh for key meetings with Gulf countries Jun 2, 2022 - Абдула Альденаид признался, что Лавров давил на ОПЕК с позицией по Украине, но 1. ОПЕК высказал принцип незыблемости суверенитета и территориальной целостности любой страны, в том числе Украины, и призвал Россию прекратить конфликт, и сесть за стол переговоров 2. Принял решение увеличить добычу нефти 3. Призвал Россию не помогать Ирану в ядерной программе, что было бы в интересах Израиля и Рияда
В ответ Лавров "выдавил" отсутствие санкций Рияда против РФ, которые Рияд и так не планировал рассматривать на данном этапе.
Так уже было в октябре 1917 и далее...
Шариковское быдло...