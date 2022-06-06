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США не погодяться на скасування санкцій проти РФ для розблокування експорту з України, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони передбачатимуть пом'якшення санкцій проти Росії. Економічний тиск триватиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна  із посиланням на Politico.

Як відомо ООН намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.

Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що "США не погодяться на угоду, за якої на Кремль припиниться будь-який економічний тиск".

За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти Москви. Цієї позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем у комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонує Україні вивозити зерно, серед іншого, через окуповані Маріуполь і Бердянськ, а найпростішим шляхом вважає Білорусь

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Правильно
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06.06.2022 07:05
+13
Санкції кацапщині тільки на користь.
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06.06.2022 07:19
+10
Пошли это ООН на...уй. Если хотят пусть сами приплывут и зерно вывезут.
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06.06.2022 07:41
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06.06.2022 07:05 Відповісти
Хочется еще раз напомнить кацапским оптимистамъ :
Поправка Джексона-Вэника (перекрывавшая в ноль технологическое развитие совка-расии) действовала в течении 38 лет,и была отменена в 2012-м году,когда США ошибочно подумали,"що кацапи - то є люди"..
Так шо "Дядя Ваня","Абибас" и "Москвич" - это ваше всё,робяты..
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06.06.2022 16:53 Відповісти
Санкції кацапщині тільки на користь.
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06.06.2022 07:19 Відповісти
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:35 Відповісти
мальчиша - ты путлеровский вросиш.
очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
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06.06.2022 10:43 Відповісти
херня какая-то... оон "намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна", т.е. война как бы и не интересует?
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06.06.2022 07:35 Відповісти
Пошли это ООН на...уй. Если хотят пусть сами приплывут и зерно вывезут.
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06.06.2022 07:41 Відповісти
Парашу надо давить вплоть до её полного истребления.
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06.06.2022 09:35 Відповісти
Правильно мислять. Росії вірити не можна. Її треба карати.
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06.06.2022 10:22 Відповісти
Никаких уступок бесноватой рашке и путлеру!!1
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06.06.2022 10:46 Відповісти
и правильно .
еще и Лавров в Рияде обосра-ся.

Russia's Lavrov visits Riyadh for key meetings with Gulf countries Jun 2, 2022 - Абдула Альденаид признался, что Лавров давил на ОПЕК с позицией по Украине, но 1. ОПЕК высказал принцип незыблемости суверенитета и территориальной целостности любой страны, в том числе Украины, и призвал Россию прекратить конфликт, и сесть за стол переговоров 2. Принял решение увеличить добычу нефти 3. Призвал Россию не помогать Ирану в ядерной программе, что было бы в интересах Израиля и Рияда

В ответ Лавров "выдавил" отсутствие санкций Рияда против РФ, которые Рияд и так не планировал рассматривать на данном этапе.
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06.06.2022 11:34 Відповісти
якого хрена вони вцепилися за те зерно суки причім тут Україна хто продвигає цю версію що давлять на Україну більше всього наш говнокомндувач журнашлюхам дав вказівку і під шумок здать Одессу мол ми не думали що кацапи наїбуть гейропа гарантіїї дала та срать він хотів на ту гейропу а договор Омана нада виконувать.
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06.06.2022 12:02 Відповісти
Те зерно на мільярди і воно згниє ,бо скоро новий урожай. Якраз найбільше вивезти зерно потрібно Україні.
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06.06.2022 15:34 Відповісти
Санкції можна зняти тільки по факту припинення існування мордора яко такового
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06.06.2022 14:58 Відповісти
Импортозамещение рабZZei...повальное воровство...грабежи...мародёрство...и прочие атрибуты крыс путлера...
Так уже было в октябре 1917 и далее...
Шариковское быдло...
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06.06.2022 15:16 Відповісти
Парламент повинен невідкладно прийняти закон-країни які будуть купувати крадене українське зерно в майбутньому неповинні розраховувати на поставки українського продовольства!
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06.06.2022 15:30 Відповісти
 
 