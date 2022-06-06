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Війська РФ розмістили "Іскандери", "Панцирі" та С-400 на території Білорусі вздовж державного кордону України, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

У Білорусі вздовж кордону з Україною розташовуються ЗС РФ з ОТРК "Іскандер-М", зенітно-гарматними комплексами "Панцирь-С1", зенітними ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авівації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 6 червня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. На території Республіки Білорусь, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 05.06.2022

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій у напрямку населеного пункту Слов’янськ.

Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

На Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших військ, окупанти здійснювали обстріли із артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

Ворог продовжує інженерне обладнання позицій у районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат", - повідомили в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
"Если вы обратили внимание, я до этого постоянно ходил в «гражданском». А в ноябре месяце я надел черную форму и это был знак того, что мы готовимся." глава снбо данилов

тут даже нет вопросов к данилову, который считает, что основной подготовкой страны - была смена его гардероба, вопрос - почему до сих пор его не поменяли на адекватного военного?
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06.06.2022 08:06
+26
доки війна на нашій території перемоги не буде, треба випалювати все що стріляє на 400 км від наших кордонів, а там нехай путін і макарон шукають обличчя
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06.06.2022 08:15
+24
А статейка класна - розкриває всю кацапську підлість і тупість. Вялікіє тормоза - ми ще вам тупим кацапам покажемо хто справжня Русь і як вас треба *******. Вже показали
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06.06.2022 08:49
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Вирішили втягти все таки лукашенку в війну.
Почнуть масований обстріл наших міст.
Відповідати ЗСУ прийдеться.
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06.06.2022 07:42 Відповісти
западную украину будут стрелть, она сейчас в относительной тишине...
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06.06.2022 14:11 Відповісти
Війскові не будуть "відповідати", а будуть відкривать вогонь у відповідь
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06.06.2022 16:03 Відповісти
Просто ідеальні цілі для наших "світчблейдів"!
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06.06.2022 23:23 Відповісти
Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

Все обоснование нападения.

Чтото пошло не так.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

l
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06.06.2022 07:52 Відповісти
Что пошло не так? Кацапам дали писды!
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06.06.2022 08:10 Відповісти
После 3-х месячной спячки ты только проснулся?
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06.06.2022 08:34 Відповісти
А статейка класна - розкриває всю кацапську підлість і тупість. Вялікіє тормоза - ми ще вам тупим кацапам покажемо хто справжня Русь і як вас треба *******. Вже показали
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06.06.2022 08:49 Відповісти
Энтот гари сикорс - путоеровский вбросиш
очередная "новая" технология вброса.
Пишешь статью, потом ее удаляешь ради пиара.
Ничего кроме рекламы путлера в этой статье нету.
Гореть тебе в аду вместе с твоим фурером.
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06.06.2022 10:45 Відповісти
Не так. Там стаття була опублікована автоматично в зазначений час , а через 1 хвилину її видалили.
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06.06.2022 11:57 Відповісти
Это полный триндец! Московские кровавые шизофреники помешаны на своем сраном "русском мире". Только удар 100-мегатонной ядерной бомбы по Кремлю спасет планету. Никакая медицина и санкции не помогут.
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06.06.2022 11:18 Відповісти
Если бы эта статейка появилась не 26.02, я бы сказала, что это жирный троллинг паРаши 80-лвла, но время, когда она мелькнула, говорит о том, что ее реально собирались выпустить. Т.к. по замыслу кацапских дебилов, они уже должны были победить.
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06.06.2022 12:51 Відповісти
В кацапской истории пазл никак не слаживается без нашей Киевской Руси !
Они никто без Украины, поэтому эти твари и напали , им нужна НАША история . Мордор эта большая страна - помойка , страна убийц, мародёров , дегенератов и выродков .
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Висновок тільки один - «мочи козлов»
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06.06.2022 14:54 Відповісти
доки війна на нашій території перемоги не буде, треба випалювати все що стріляє на 400 км від наших кордонів, а там нехай путін і макарон шукають обличчя
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06.06.2022 08:15 Відповісти
на 700 км. Деякі модифікації Іскандерів можуть стріляти ракетами на таку відстань
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06.06.2022 23:24 Відповісти
Шо опять?а я уже запереживался как там наше Теткино судя про новость о нем там должны быть руины уже только фото почему то нет-Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт утверждает, что утром 6 июня был обстрелян поселок Тёткино, который находится близко к границе с Украиной.

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется".
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06.06.2022 07:53 Відповісти
Да, похрен. сейчас вон данилов оденет черные трюселя... или подведет глаза черной тушью и покажет всему миру что он ко всему готов, хоть нападение с Беларуси для него и оказалось неожиданностью... ну и с Юга - тоже неожиданно, но главное одеться в черное.. это стройнит
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06.06.2022 08:01 Відповісти
Підготовка до прикриття угрупування, яке буде вторгатися в Україну з білорусі і звичайно обстрілювати наші міста. А у нас є чим вдарити в "отвєтку"? Чим Володя вдарить асфальтом, чи асфальтоукладчиком? Можна самоскидом лупанути щебньом сороковою фракцією, так 73%?
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06.06.2022 08:02 Відповісти
в бульбаша НЕТУ ударного группирования, как и нету его у фурера.
Их от Харькова отогнали, который за 80 км. от рф.
Спи спокойно.
Западная Украина это бездорожье - сплошные леса, болота, топи, озера и реки.
путлер четыре месяца фосирует речушку возле Белогоровки.
О чем ты мелеш - на Западную Украину как въедут так и утонут без единого выстрела.
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06.06.2022 10:49 Відповісти
Ви мене заспокоїли, бити асфальтом не будуть бо там його немає, одні болота, озера і річки. І ракети в річні потопнуть. Тоді буду спати спокійно.Дякую.
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06.06.2022 12:12 Відповісти
"Если вы обратили внимание, я до этого постоянно ходил в «гражданском». А в ноябре месяце я надел черную форму и это был знак того, что мы готовимся." глава снбо данилов

тут даже нет вопросов к данилову, который считает, что основной подготовкой страны - была смена его гардероба, вопрос - почему до сих пор его не поменяли на адекватного военного?
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06.06.2022 08:06 Відповісти
У зелених ціняться тільки дві якості, здатність швидко "перевзуватися" і "перевдягатися". Данілов має обидві, тому міняти не будуть.
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06.06.2022 15:52 Відповісти
"Королевский протокол" Данілова
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06.06.2022 15:58 Відповісти
Я думав, що це має інший сенс
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06.06.2022 16:00 Відповісти
вирішив нас (Україну) провести в останню путь, вдяг траурне вбрання... ви про це?
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06.06.2022 20:11 Відповісти
Ага
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06.06.2022 22:04 Відповісти
Я думаю, я вас не сильно засмутив
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06.06.2022 22:08 Відповісти
не ви, а він -- Данілов
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06.06.2022 22:19 Відповісти
та ви ж (ми ж) "типіли" сліпі -- голова РНБО вдягнув чорну уніформу, а ви (ми)! не запідозрили, що суне біда велика -- ви ж (ми ж) хотіли кататись на шашлики по гарним дорогам!! от скотиняки невдячні..
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06.06.2022 20:08 Відповісти
Якраз дальнобійне озброєння союзників і має стримувати цих резидентів,якщо не сказати краще - нищити.Це ж не територія рашки чи рашки?Але як можна здобути перемогу воюючи лиш на своїй землі,а тішитися економічною скрутою ворога.Як В'єтнам?((Ну командуванню ЗСУ видніше.
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06.06.2022 08:06 Відповісти
Гарні мішені для дронів. Шо чекаємо?
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06.06.2022 08:12 Відповісти
но в том то и проблема что мы все чекаємо, а они уже готовы, хотя можно и с американских РСЗО лупануть но и их то же чекаємо
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06.06.2022 08:41 Відповісти
Я думаю за этим наблюдают, поставить искандеры на границе, больше похоже на херню. Или с400 будут арту сбивать?
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06.06.2022 08:15 Відповісти
а попертись в черговий раз в Чорнобаївку не схоже на херню ? я пропоную захопити іскандер і вдарити їм по мадярам з території Білорусі , відразу вирішиться купа питань !
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06.06.2022 08:29 Відповісти
То йди захоплюй,та вдарь.
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06.06.2022 09:58 Відповісти
Сьогодні славна дата, 6 червня 1944 року, війська союзників висадилися у Нормандії, відкрили Другий Фронт, розгромили одного Гітлера, берлінського, і не дали другому "гітлеру", московському, захопити Європу.
І дуже жаль, що вільна, демократична та процвітаюча економічно Європа забуває про те, ким би вона могла бути (не тільки НДР, ЧССР, ПНР..., а й ФДР, ІтДР, ІсНР...) якби не допомога Америки
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06.06.2022 08:28 Відповісти
самое время замариновать мясо житомирской ровненской волынской киевской областей ?
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06.06.2022 08:38 Відповісти
А де наш ОТРК Грім 2 ? Хтось скаже? На 500 км може стріляти , а ми про нього не чуємо зовсім
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06.06.2022 08:41 Відповісти
Грім зарили в асфальт, щоб ***** не провокувати
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06.06.2022 08:43 Відповісти
издеваешься!? спроси у зЕлупы он тебе объяснит приоритеты...
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06.06.2022 08:54 Відповісти
Все що він скаже - міру мір, шашлики, економіка, не лякати інвесторів, война плохо,
мір в глазах ліліпутіна і головне - Порох БАРИГА і все це він винен, бо спровокував
миролюбимого путіна на напад своїми сатанинськими заявами про НАТО і ЄС.
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06.06.2022 14:08 Відповісти
Точно будуть бульбу гнати на Киів, ппо ставлять щоб бульба спокійно без втрат могла хоч на 50 км зайти, скоріш за все на Житомир, а мож знову через Чорнобиль - бульби не шкода, бєлараху заселять бурятами
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06.06.2022 08:41 Відповісти
Гнать потешные войска Луки на Киев, ну такое.
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06.06.2022 09:11 Відповісти
Ну що , шобло бєніренигата почекає ,поки відстріляяються по Україні
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06.06.2022 08:45 Відповісти
И что ждём, когда они начнут обстреливать Украину?

Что мешает жахнуть по ним?
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06.06.2022 10:44 Відповісти
Зе.
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06.06.2022 11:15 Відповісти
Лукашонка - страх не може визивати, але обережність має бути - бєшена ***** теж небезпечна.
Політичний труп.
Про "превенцівность" волав, неіснуючими картами махав (памперсами).
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06.06.2022 13:44 Відповісти
А ЧОГО НЕ КАЖУТЬ що по Харкову знову прилітає ?
Вчора касетними бомбили на Окружній, декілька прильотів ракет були у самому Харкову і
прилітало щось дуже гучне, бо світло пропало на секунду, потім перезапустилось. Все гаразд ?
Мєтро, трамваї і тролейбуси курсують, тіш да гладь, нафіг паніку, економіка прєждє всєго 😀🤨
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06.06.2022 14:04 Відповісти
Бульбофюрерок і ***** повинні теліпатись на одній гілляці. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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06.06.2022 14:54 Відповісти
Підери стали як у тирі, а як наша влада на це зреагує, коли будуть бити по нашій території?
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06.06.2022 15:54 Відповісти
Де офіційна відповідь України бульбафюреру. Чому не відкликали посла...
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06.06.2022 22:57 Відповісти
 
 