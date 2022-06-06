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Для швидкого відновлення України важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова відбувалися паралельно, - президент ЄІБ Гоєр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єіб

Важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова України відбувалися паралельно для швидкого відновлення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Гоєр в ефірі телемарафону.

За його словами, відновлення України після війни стане глобальним викликом.

"Щойно ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюсь, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я будь-коли бачив. Для цього нам потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Проте я налаштований дуже оптимістично. Адже коли українцям дадуть шанс на відбудову, вони відбудують ще краще. Тому вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова відбувалися паралельно для швидкого відновлення", - сказав Гоєр.

Він зазначив, що ЄІБ готовий долучитися до платформи для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facility, над якою працюють Європейська комісія та уряд України. Ця платформа акумулюватиме грантову допомогу та кредитні пропозиції. ЄІБ може надати технічну, фінансову експертизи та фінанси.

Разом із тим голова ЄІБ відзначив необхідність України бути готовою не тільки до відбудови, а й до усунення можливих перешкод, наприклад у питанні дотримання верховенства права в державі.

"Потрібно, для прикладу, дотримання верховенства права. Це ключовий момент для інвесторів, інакше вони не прийдуть. Я впевнений, що умова верховенства права дуже важлива і для самого українського народу", - наголосив Гоєр.

Також дивіться: На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Тут головне, щоб паралельно відбудові не проходили ракетні обстріли. Мирний час може бути таким же "гібридним", як і війна. Рашка вчиняє за завітом Троцького: "Ні миру, ні війни..."
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06.06.2022 08:31 Відповісти
Московити знову зруйнують відбудоване. Вже є приклади.
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06.06.2022 08:33 Відповісти
спочатку треба виграти війну, а потім відбудовувати ! бо в деяких дебільних головах війна вже давно скінчилась ...
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06.06.2022 08:45 Відповісти
В тих дебільних головах руки вже чешуться до грошей
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06.06.2022 09:09 Відповісти
Яка відбудова може бути с Зелею ? Знову дороги ?
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06.06.2022 09:14 Відповісти
А если просто по нашему, по пролетарски, несколько международных контролёров и из рук в руки, и руки переодически мыть и проверять ещё раз, чтоб ничего не спёрли.
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06.06.2022 10:01 Відповісти
Перше, це потрібно знищити ворога, а то будемо будувати, орки знищувати, упирі красти та списувати гроші !
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06.06.2022 11:15 Відповісти
 
 