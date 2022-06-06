Ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Червоними лініями" для України є компроміси щодо суверенітету та територіальної цілісності, а тому Україна не віддасть Росії ні Крим, ні Донбас.
Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю німецькій медіагрупі FUNKE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для нас є "червоні лінії": ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму. Вони лише тимчасово окуповані. Крім того, ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та незалежності. Україна буде боротися до перемоги", - сказав Стефанчук у відповідь на запитання, якими є передумови для того, щоб Україна погодилася на режим припинення вогню.
Стефанчук зазначив, що кожна війна закінчується капітуляцією або мирним договором, і Україна хоче домовлятися, однак російські воєнні злочини в Україні все більше зменшують таку ймовірну угоду.
"Але після воєнних злочинів росіян у Бучі чи Ірпені простір для домовленості звужується. Донбас і Крим – наша територія. Ми зробимо все можливе, щоб їх повернути", - заявив голова ВР.
Він також наголосив на очікуванні Україною швидкого рішення з боку Німеччини щодо передачі нової та сучасної зброї. Передусім Стефанчук закликав надати Україні важке озброєння: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи та протикорабельні ракети.
За його словами, якщо Україна програє війну, то російські війська дуже скоро будуть уже в країнах ЄС.
"Жителі Європи відчувають, що мир у світі не дуже стабільний. А президент Росії Володимир Путін зробив лише перший крок. Якщо Україна програє війну, російські війська протягом місяця будуть у Польщі, Литві, Естонії та Латвії", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Згадай Разумкова...
Була ж можливість!
А там новий уряд, новий канцлер...
"Люди хочуть миру, гарного життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати"- Коломойский 13.11.2019
То може в них планів не було лізти так далеко, а лише бажання відволікти світ від анексії Криму?
Потому что там НАТО, а вам, 73%-ным дебилам, "какая разница".
страждующим, но не кормить же их всё время, да ещё в такой требовательной форме, как дома
у жены. Здесь жена точно сбежит. Призывы и требования здесь начинают восприниматься как
наглость, невоспитанность, недолугий народ, которому до ЕС, как до луны, что сразу все симпатии уходят к больному путину. То, что делают хорошего другие страны, это для многострадального украинского народа, а не для власти, которая нормальных людей уже задолбала.
Не держите Запад за идиотов, они видят, что у нас делается, знают, кто сколько имеет и тратит,
и даже, кто с кем и как.
територія України та й українці цім істотам байдужи вже 3 роки