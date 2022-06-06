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Ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанчук

"Червоними лініями" для України є компроміси щодо суверенітету та територіальної цілісності, а тому Україна не віддасть Росії ні Крим, ні Донбас.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю німецькій медіагрупі FUNKE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас є "червоні лінії": ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму. Вони лише тимчасово окуповані. Крім того, ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та незалежності. Україна буде боротися до перемоги", - сказав Стефанчук у відповідь на запитання, якими є передумови для того, щоб Україна погодилася на режим припинення вогню.

Стефанчук зазначив, що кожна війна закінчується капітуляцією або мирним договором, і Україна хоче домовлятися, однак російські воєнні злочини в Україні все більше зменшують таку ймовірну угоду.

"Але після воєнних злочинів росіян у Бучі чи Ірпені простір для домовленості звужується. Донбас і Крим – наша територія. Ми зробимо все можливе, щоб їх повернути", - заявив голова ВР.

Він також наголосив на очікуванні Україною швидкого рішення з боку Німеччини щодо передачі нової та сучасної зброї. Передусім Стефанчук закликав надати Україні важке озброєння: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи та протикорабельні ракети.

Також читайте: Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук

За його словами, якщо Україна програє війну, то російські війська дуже скоро будуть уже в країнах ЄС.

"Жителі Європи відчувають, що мир у світі не дуже стабільний. А президент Росії Володимир Путін зробив лише перший крок. Якщо Україна програє війну, російські війська протягом місяця будуть у Польщі, Литві, Естонії та Латвії", - сказав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Хай мене всі побачають, але я не вірю жодному слову "зеленої влади". Якщо вірити словам спікера з команди Боневтіка, то хто тоді здав південь і як його звільняти без величезних втрат? Чи можливо його підуть звільняти "слуги" і "95 квартал" на чолі з Юзіком і шиферами?
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06.06.2022 08:47
+19
Руся,все ваше шобло несе відповідальність,як і бєнін червяк,за те ,що витворили з Україною і те ,що ви не зробили :сушіть сухарі всєю кодлою-немає вам прощення від потрощенної України . Чи може ти забув ,за що ти відповідаєш в Україні ?Чи може ,ви всі не розуміли,що після Оману-буде гаплик Україні ?
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06.06.2022 08:55
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Хай мене всі побачають, але я не вірю жодному слову "зеленої влади". Якщо вірити словам спікера з команди Боневтіка, то хто тоді здав південь і як його звільняти без величезних втрат? Чи можливо його підуть звільняти "слуги" і "95 квартал" на чолі з Юзіком і шиферами?
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06.06.2022 08:47 Відповісти
та хай розкажуть, хто здав південь, а то "будем розбиратись після війни", а зрадники де, хто !?
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06.06.2022 09:50 Відповісти
дуже підозріла ситуація із здачею Півдня. Звичайних коригувальників судять одразу (їх і потрібно судити) а тут -"будем розбиратись після війни", бояться "вийти на самих себе"!
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06.06.2022 10:19 Відповісти
а в мене є чуйка, що Стефанчук незабаром розпочне давати правдиві відповідді на твої запитання....
Згадай Разумкова...
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06.06.2022 09:57 Відповісти
Стефанчук! Ти чого Шольца не з'їв?
Була ж можливість!
А там новий уряд, новий канцлер...
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06.06.2022 08:50 Відповісти
А з сивочолим ЗЕ ти погодив те що зараз кажеш?
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06.06.2022 08:51 Відповісти
Так от хто "доносить" думки українців до зеленського. Тепер все стало понятно. Я так і підозрював.
"Люди хочуть миру, гарного життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - змушуєте нас воювати"- Коломойский 13.11.2019
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06.06.2022 08:52 Відповісти
Під людьми, що хочуть гарного життя, каломойка має на увазі виключно себе коханого.
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06.06.2022 09:10 Відповісти
Звісно, з простими смертними він не спілкується - олігархи-манкрути визначають думку "людей". Хоча більшість з них взагалі тут не живуть, а тут лише "касу" знімають.
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06.06.2022 09:33 Відповісти
Руся,все ваше шобло несе відповідальність,як і бєнін червяк,за те ,що витворили з Україною і те ,що ви не зробили :сушіть сухарі всєю кодлою-немає вам прощення від потрощенної України . Чи може ти забув ,за що ти відповідаєш в Україні ?Чи може ,ви всі не розуміли,що після Оману-буде гаплик Україні ?
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06.06.2022 08:55 Відповісти
Пане Стефанчук, ви з'ясували, яка су.а дала наказ прикордонникам послати нафуй другу людину держави і не випустити Пороха на саміт НАТО?
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06.06.2022 08:57 Відповісти
Не голений Бонапартій дає наказ забрати Крим.
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06.06.2022 08:59 Відповісти
З такою рішучою фізіономією він може наказувати здати якесь нове місто. Напевно Сєверодонецьк.
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06.06.2022 09:09 Відповісти
Тварина,відкормлена кровью і сльозами українців,сміє вимахуваться перед сплюндрованную Україною??
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06.06.2022 08:59 Відповісти
а це що тоді це ж ваша влада яка вважає донбас вже росіею і в Крим виявляеться будуть міжнародні проблеми?які міжнародні Венесуэли і Абхазії? адже ніхто Крим російским не визнав -Щоб повернути Донбас, необхідно зайти на територію РФ - радник голови МВС Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що для того, щоб повернути контроль над усією територією Донбасу, Україні доведеться зайти на територію РФ.Про це він сказав в ефірі 24 каналу.За словами Андрусіва, зараз усім очевидно, що Україна веде оборонну війну, проте захід на територію РФ може мати небажані наслідки.Читайте також:«Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, щоб його відбивати з тактичного погляду, треба розуміти, що ми маємо зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків», - пояснив він.
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06.06.2022 09:00 Відповісти
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06.06.2022 09:38 Відповісти
Невже з цілої 50 млн. Нації не можна вибрати кількох розумних людей, що , принаймні уміють толково і зв"язано говорити? Чого зеленські, подоляки, арахамії, якісь безмозглі дівулі ********* на весь світ бідну Україну своїм пустопорожнім і шкідливим та дратівливим для людей патяканням?
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06.06.2022 09:01 Відповісти
Олігархи не допускають до влади розумних та чесних.
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06.06.2022 09:21 Відповісти
а ми кого вибрали, хто нас змушував?* лапшу вішали ,а народ аж в ейфорію впадав...
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06.06.2022 09:46 Відповісти
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06.06.2022 09:04 Відповісти
Слухай, земляче, не захищаючи Зеленського. В 14-15 московія не використовувала ракети, не використовувала авіацію(правда є декілька не підтверджених випадків), ховала свої БТГ під місцевих ідіотів. На кордоні, за різними данними тримала до 300 тисяч. Якби та орда посунула, які б карти ти зараз малював?
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06.06.2022 09:29 Відповісти
Я нічого не малюю, я лише намагався знайти підтвердження слів пана Стефанчука.
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06.06.2022 09:36 Відповісти
То може Україна щось застосовувала, що дозволило не бикувати далі в той час?
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06.06.2022 11:01 Відповісти
Застосовувала. Хвилі мобілізації. Танки, з трьох один міг стріляти, але не їхав, інший їхав, але не міг стріляти, і третій не міг ні їхати, ні стріляти, але в ньому була робоча рація. Добровольчі батальйони на шкільних автобусах. І ще багато чого подібного. От лише авіацію не застосовувала після того, як сепари нанесли відчутних втрат.

То може в них планів не було лізти так далеко, а лише бажання відволікти світ від анексії Криму?
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06.06.2022 12:51 Відповісти
Обрали би Порошееко на другий строк - і дали би не використовувала. Вважати, що «гірше не буде» можуть тільки зебіли з обмеженою уявою. Поржали
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06.06.2022 11:53 Відповісти
Ти так думаєш? Бажання ху@ла знищити Україну не залежить від прізвища її президента. Був би Порошенко, то йшли на Київ не парадними колонами, а так, як зараз на Донбасі - поступово випалюючи село за селом і місто за містом. Був би інший президент - була б інша тактика. 20 років антиукраїнської пропаганди не можна було за день припинити. Рано чи пізно мало цей гнійник-московію прорвати.
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06.06.2022 12:56 Відповісти
От тільки захоплені ці території були до.
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06.06.2022 12:07 Відповісти
Ще один папуга у нас з'явився, котрий не відповідає за свої слова.
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06.06.2022 09:05 Відповісти
Хтось сьогодні тут написав про високі рейтинги зе. Згадується, як Луценко з окопу дав оцінку рейтингам. Невже після Чонгара Маріуполя Бучі не зрозуміло Хто є Хто. Тільки ось диктатура зе іде семимільними кроками. Тримайтесь, бо це ще не вся війна.
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06.06.2022 09:08 Відповісти
Стефа, з'їж їх усіх!
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06.06.2022 09:10 Відповісти
Не будет Параша ни в Польше, ни в странах Балтии.
Потому что там НАТО, а вам, 73%-ным дебилам, "какая разница".
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06.06.2022 09:12 Відповісти
Зелені пізд...боли, вам ше не надоіло? Це і є сенсом вашого перебування у владі... А, забув, ще красти гроші та свободу у власного народу.
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06.06.2022 09:18 Відповісти
Стефанчук лукавить. Вони вже віддавали - відводили у мирний чкс війська з лінії розмкжування, розміновували мости і дороги. Тому немає гарантії, що не зроблять це знову, у військовий чам. Одне добре, що земля, по яку Стефанчук каже "своя" насправлі не його, не їхня, а українська - наших дітей, майбутніх поколінь. І незалежно від слів чи дій Стефанчука і зелені ми її точно не віддамо.
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06.06.2022 09:21 Відповісти
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06.06.2022 09:29 Відповісти
может часть зарплаты отдашь в помощь армии? И во время войны можно было свои зарплаты урезать, это всех депутатов касается
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06.06.2022 09:33 Відповісти
Мы будем бороться до победы (какой) , если ещё до освобождени Донбасса и Крыма, то это задачи для наших детей. А оружие с Запада скоро иссякнет, их народы не согласятся платить податки для нашей войны, хоть призывай их круглосуточно. Да, конечно, можно и нужно помочь
страждующим, но не кормить же их всё время, да ещё в такой требовательной форме, как дома
у жены. Здесь жена точно сбежит. Призывы и требования здесь начинают восприниматься как
наглость, невоспитанность, недолугий народ, которому до ЕС, как до луны, что сразу все симпатии уходят к больному путину. То, что делают хорошего другие страны, это для многострадального украинского народа, а не для власти, которая нормальных людей уже задолбала.
Не держите Запад за идиотов, они видят, что у нас делается, знают, кто сколько имеет и тратит,
и даже, кто с кем и как.
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06.06.2022 09:53 Відповісти
Як що це барило вякає про червоні лінії цілісність і т.п. то ця зелена мразота щось замислила.під шумок вивезення зерна.хай лежить нехер папуасів годувати.
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06.06.2022 10:01 Відповісти
Мова йдеться про території (маєтки, будинки етс), що свої для земерзоти.
територія України та й українці цім істотам байдужи вже 3 роки
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06.06.2022 10:29 Відповісти
Пан Стефанчук, ти хоча б повернув території за станом на 24 лютого, це була б уже велика перемога.
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06.06.2022 10:33 Відповісти
Ти краще розкажи про продаж гуманірних ліків вдесять разів дорожче ніж в тих країнах звідки їх завезли.
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06.06.2022 10:40 Відповісти
е( люди) якщо можно так називати прогнили до кісток обзивают владу такими словами що і на голову не натяниш но це тільки слова реакції на них нуль. в 14 році запроданці так же говорили і де вони тепер ? денеери разні .Вопрос чим ці (люди ) одрізняються ? відповідь - вони ще хужі тому що це не 2014 рік
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06.06.2022 10:51 Відповісти
Можно отдать им только русских обиженных здесь людей, которым говорить не разрешают по-русски, и всячески угнетают.
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06.06.2022 10:54 Відповісти
Субмарини для захисту Сєвєродонецька вже в дорозі?
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06.06.2022 12:05 Відповісти
Вы для начала юг отвоюйте, который про*бали, шапкозакидатели зеленые.
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06.06.2022 12:46 Відповісти
 
 