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Туреччина очікує на рішення щодо експорту українського зерна "найближчими днями", - речник президента Калин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Туреччина заявила, що "найближчими днями" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться приблизно 5 тижнів, щоб почати операцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів Anаdolu під час візиту в Мадрид.

За словами речника Ердогана, тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж, а також координації механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН.

"Можу сказати, що поки що в цілому позитивна атмосфера", – окреслив перемовини Калин і додав, що "є певні законні очікування безпеки" щодо того, що російські кораблі не заходитимуть у розблоковані порти.

Українська сторона вважає, що створення такого механізму та поставка власної зернової продукції на міжнародний ринок буде в інтересах країни. При цьому російська сторона, каже Калин, "не дивиться на це негативно".

"Міжнародна спільнота вже рухається в цьому напрямку. Найближчими днями очікуємо деяких конкретних рішень з цього питання. Наші зусилля в цьому напрямку тривають", – каже він.

Він додав, що очікується зустріч влади та експертів з логістики, транспорту та сільського господарства, щоб обговорити це питання найближчим часом.

"Навіть якщо ми домовимося про основні питання, то, напевно, знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати операцію. Бо час працює проти нас, коли ми розглядаємо розмінування, підготовку такого коридору, виїзд кораблів. Тому кажемо всім нашим колегам і співрозмовникам, що чим швидше ми почнемо, тим краще", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через нестачу українського зерна в Африці спалахнуть нові війни, - глава МЗС Італії Ді Майо

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Турки втирают дичь. С кацапнёй нельзя в принципе договориться.
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06.06.2022 08:58
+14
Какое зерно? Которое у нас украли? Мы сейчас наше отдадим, а если кацапье не даст собрать мы с голоду сдохнуть должны, чтоб Европу и турков порадовать? Нет нет, сначала вы нам помогаете выиграть войну, а потом будет зерн
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06.06.2022 09:05
+10
"Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів."

дальше можно не читать!
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06.06.2022 09:01
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Мне вот интересно как это будет выглядеть? Транспортировка зерна по заминированному морю. Там столько мин что на берег Одессы выбрасывает. Боюсь представить что в море творится. Они что совсем больные?
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06.06.2022 08:52 Відповісти
Шо єто за дичь?
Зерно - принадлежит Украине.
Она кому хочет и когда хочет - продает.
Где какие договора. что Украина ДОЛЖНА выращивать зерно ради Африки.
Сколько можно на этом спекулировать.
Такое ощущение, что зерно принадлежит не Украине, а туркам, африканцам, оон и прочим...
... что они постоянно требуют - отдай, отдай.
Пора Зеле сказать - зерно наше, оно нужно нам самим - ничего не продаем ибо воюем - точка.
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06.06.2022 10:56 Відповісти
Турки втирают дичь. С кацапнёй нельзя в принципе договориться.
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06.06.2022 08:58 Відповісти
наверное будут в сопровождении ВМС Турции. Украинские сельчане должны продать свой продукт и даже из оккупированных земель. потому что на что они живут это продукция их.
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06.06.2022 08:59 Відповісти
с окупированных уже успешно "продают" в часности в Турцию
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06.06.2022 09:07 Відповісти
Турки уже помогли вывести беженцев с Мариуполя
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06.06.2022 09:45 Відповісти
"Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів."

дальше можно не читать!
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06.06.2022 09:01 Відповісти
Це спільна зрада з Ердоганом на користь Путлера. Зерно тут взагалі ні до чого. Як моряк я скажу, що безпечно цю операцію, якщо серйозно готується, можна провести наступного літа. Але з Путлером це і наступного року не вдасться. Наші міністри - спільники Зели.
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06.06.2022 09:02 Відповісти
Какое зерно? Которое у нас украли? Мы сейчас наше отдадим, а если кацапье не даст собрать мы с голоду сдохнуть должны, чтоб Европу и турков порадовать? Нет нет, сначала вы нам помогаете выиграть войну, а потом будет зерн
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06.06.2022 09:05 Відповісти
Дайте Едику горелого зерна что рашка спалила ракетами и пусть отстанет. И вообще вопрос експорта зерна ето скорее повод надавить на Украину чтобы пошла на переговоры и снять с Рашки санкции.
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06.06.2022 09:07 Відповісти
Хрен вам а не зерно. Тут хоть бы самим хватило. Так как на будущий урожай надеяться особо незачем. Потому что половина с/х земель или под окупацией или под обстрелами. А другая половина засеяна на 30-50%
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06.06.2022 09:11 Відповісти
Думається, що питання вирішене і не йому наживаться на зерні України. Контейнери,Дунай і Одеса в безпеці.
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06.06.2022 09:11 Відповісти
Да пусть оно лучше сгниет, чем Одессу сдадим. А вообще нужно переработать его все в муку и попрятать по закромах. Самим нужно чемто харчеваться. Негры и другие бибизяны идут лесом
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06.06.2022 09:21 Відповісти
Порівняй, скільки можна зберігати зерно та скільки - борошно. І не мели дурниць.
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06.06.2022 09:32 Відповісти
Якщо послухати рашистського турецького холуя турка і зробити так, як він каже, то незабаром в порти зайдуть рашисти і аферистович скаже "про,бали".як і Південь України.Хай ООН займеться відведенням війск з України включно з Криму.тоді лише давати зерно. А поки що на крові і смертях українського народу, с,,,ки , збираються гешефт жидівський мутити .
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06.06.2022 09:26 Відповісти
В історії України - турки були нашими союзниками лише ситуативно.
В основному - краще не згадувати...
Цей їхній інтерес - щоб не накрився туристичний сезон з рашкою.
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06.06.2022 10:13 Відповісти
Як там евакуація з Азовсталі?? Ось так буде із зерном - його просто вкрадуть, а по розчищеному маршруту зайде десант.
Пам'ятаєте як було із масками? Ось все йде до такого ж повтору.
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06.06.2022 10:20 Відповісти
А как рассчитаться за ворованное зерно
Ведь скупщик краденого тоже вор
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06.06.2022 11:48 Відповісти
нічим в готелях на Олл-інклюзів кормити кацапських туристів???? Ще власну чартерну компанію організували щоб возити їх до себе. Як санкції то ми не будемо вводити а купувати крадене зерно то ми перші
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06.06.2022 12:05 Відповісти
меняем на байрактары с самовывозом из Мариуполя
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06.06.2022 12:19 Відповісти
 
 