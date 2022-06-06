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Масі Найєма прооперували, його стан тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання, - брат
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лікарі у лікарні ім. Мечникова у Дніпрі прооперували пораненого на Донбасі адвоката та воїна Масі Найєма.
Про це повідомив у телеграм-каналі його брат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.
"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні", - зазначає Найєм.
Він також подякував лікарям та всім, хто допомагає та продовжує підтримувати.
Топ коментарі
+39 Чайка Київ
показати весь коментар06.06.2022 08:54
+34 Vedana
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+28 Валентина Саюн
показати весь коментар06.06.2022 09:02
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А його брата Найема гнати під дупу із влади України . Пристроївся в міністерство інфраструктури зам міністром І ГАДИТЬ УКРАЇНЦЯМ, які хочуть мати авто по цене ЕС, а не дорожче на 30-40% , по тому барижному закону про евробляхі . Було 7 пунктів пропуску для оформлення авто, А НАЙЕМ ЗМЕНШИВ ДО 3 пунктів ( це по всій евро границі)
Укравнці ( і які до речі загубили свої авто в війну ) стоять по 4-8 дней на границе з дітьми і сплять в авто.
А як скоро сам Найем став їздить на джипах ???? Чому цей афганец творить проблеми українцям ?
ГНАТИ В ШІЮ НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА ІЗ ВЛАДИ !!!
Дай Боже одужати!