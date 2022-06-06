Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1386 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3400 (+8) од,
артилерійських систем - 690 (+4) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 96 (+1) од,
літаків - 211 (+1) од,
гелікоптерів - 176 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3),
крилаті ракети - 125 (+3),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Молодці 👍🏼💪✊🙏🏼
л/с - не менее 2 000/сутки
Танков - не менее 30/сутки
ББМ - не менее 40/сутки
Самолеты и вертолеты - не менее 3/сутки
Артсистем- не менее 5/сутки
РСЗО - не менее 10/сутки
БПЛА - не менее 5/сутки
войну не выиграть, т.к.сейчас у орков происходит опережающие наращивание группировки.
А если мы хотим выиграть войну до конца года, то вышеуказанные цифры надо умножить на 2.
Подчеркиваю: Я говорю именно о победе, а не об "остановке военных действий", "завершении", "мире" и т.п.
Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 июня."моджахед" с сотрудниками спецполка сидел в засаде в одном из домов Камышевахи. Там они устроили так называемую огневую точку. Начался артобстрел, в здание попал снаряд. Высокопоставленный "кадыровец" с подчиненныи начали выщемляться из дома, но был ранен в ногу (выше колена сзади)))) и получил еще и контузию (по имиджу))))))
Слава Украïни! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦