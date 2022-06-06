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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1386 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3400 (+8) од,

артилерійських систем - 690 (+4) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 96 (+1) од,

літаків - 211 (+1) од,

гелікоптерів - 176 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 551 (+3),

крилаті ракети  - 125 (+3),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,

спеціальна техніка  - 53 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
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06.06.2022 09:54
+8
орки (англ. оrcs) - злобный, варварский народ, подчинявшийся *****...
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06.06.2022 09:24
+5
Дохликів орків навіть уже не рахуючи. А ось по коштам,то руські дійсно вляпались,довго їм прийдеться золото в Африці мить...
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06.06.2022 09:14
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Дохликів орків навіть уже не рахуючи. А ось по коштам,то руські дійсно вляпались,довго їм прийдеться золото в Африці мить...
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06.06.2022 09:14 Відповісти
орки (англ. оrcs) - злобный, варварский народ, подчинявшийся *****...
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06.06.2022 09:24 Відповісти
Откуда на них снег и почему он не тает на орках? уже не раз замечал такую особенность
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06.06.2022 09:26 Відповісти
Не виключено що то - піна після вступу в реакцію з кров"ю обеззаражуючих ліків (перекису водню) Саме розчин перекису водню коли з кров"ю стикається дає схожу піну Хоча може буть щось подібне - я не знаю точно чи санітари російські подібним користуються
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06.06.2022 11:37 Відповісти
Если пол туловища росхерачило, то не вижу смысла лить туда перекись. Перекись то не большую рану кровь остановить, а не оторванную бочину
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06.06.2022 13:15 Відповісти
Помню в 90х сосед на балконе менял стекло в оконной раме. Оно какимто образом выпало и порвало ему артерии. ох там херачил фонтан. наложили жгут и спасли. какая там к черту перекись? подорожник уж лучше спавился б
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06.06.2022 13:26 Відповісти
на початку війни давало надію.А тепер ясно - капля в морі
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06.06.2022 09:33 Відповісти
Каплі камінь точуть.
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06.06.2022 09:42 Відповісти
Трохи намолотили наші воіни заліза разом з орками 😕
Молодці 👍🏼💪✊🙏🏼
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06.06.2022 09:45 Відповісти
Пока не будет уничтожаться:
л/с - не менее 2 000/сутки
Танков - не менее 30/сутки
ББМ - не менее 40/сутки
Самолеты и вертолеты - не менее 3/сутки
Артсистем- не менее 5/сутки
РСЗО - не менее 10/сутки
БПЛА - не менее 5/сутки
войну не выиграть, т.к.сейчас у орков происходит опережающие наращивание группировки.
А если мы хотим выиграть войну до конца года, то вышеуказанные цифры надо умножить на 2.
Подчеркиваю: Я говорю именно о победе, а не об "остановке военных действий", "завершении", "мире" и т.п.
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06.06.2022 09:47 Відповісти
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06.06.2022 09:54 Відповісти
Ну 35 автомобилей и цистерн явно не все пустые были
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06.06.2022 10:20 Відповісти
затрёхсотился (к сожалению не 200) замкомандира спецполка им. ахмата кадырова подполковник межед уцмигов (позывной "моджахед").... он стал "300-м" в поселке Камышеваха Луганской области благодаря успешному обстрелу наших прекраснейших ВСУ.


Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 июня."моджахед" с сотрудниками спецполка сидел в засаде в одном из домов Камышевахи. Там они устроили так называемую огневую точку. Начался артобстрел, в здание попал снаряд. Высокопоставленный "кадыровец" с подчиненныи начали выщемляться из дома, но был ранен в ногу (выше колена сзади)))) и получил еще и контузию (по имиджу))))))
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06.06.2022 10:43 Відповісти
Позвольте спросить, тут учитываются только потери регулярных частей вооруженных сил россии? Или сюда включают еще и потери ЧВК и ОРДЛО. Или это общая сумма потерь (россияне+ЧВК+ ОРДЛО)? Или потери ЧВК и ОРДЛО считают отдельно от потерь россиян? Извините за ошибки, плохо владею русским языком.
Слава Украïни! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦
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06.06.2022 10:52 Відповісти
 
 