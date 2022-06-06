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армія РФ (13505) Велика Британія (3681) війна (56581) Зміїний (149) корабель (1422) ППО (1836) розвідка (3621) Чорне море (1356)

Після втрати крейсера "Москва" Росія перемістила на Зміїний численні засоби ППО, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Активність Росії на захопленому українському острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна.

Про це свідчать дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Як зазначається, після втрати крейсера "Москва" у квітні, російські війська, ймовірно, перемістили численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у західній частині Чорного моря, включаючи системи SA-15 і SA-22.

"Цілком імовірно, що ця зброя призначена для забезпечення протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів, які діють навколо острова Зміїний", - вказують аналітики.

Паралельно на Донбасі продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку, а російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ у рамках спроби оточення українських сил.

"Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 вразили залізничну інфраструктуру Києва, ймовірно, намагаючись зірвати постачання західної військової техніки до передових українських підрозділів", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти встановлюють ракетні установки на Зміїному, планують обстрілювати Одещину, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Для того ж, для чого і здали південь з коридором на Крим.
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06.06.2022 09:53
+30
Цікаво, навіщо наші дали їм можливість там розгорнути вороже ППО
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06.06.2022 09:51
+24
пусть больше везут оружия на Змеиный, полностью весь уставить танками, С-300, С-400, Буратинами можно в два слоя. Пару полков туда еще завезти, отличная площадка получиться для тестирования HIMARS
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06.06.2022 09:53
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Цікаво, навіщо наші дали їм можливість там розгорнути вороже ППО
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06.06.2022 09:51 Відповісти
Для того ж, для чого і здали південь з коридором на Крим.
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06.06.2022 09:53 Відповісти
Чтобы Химарсами потом побольше одним залпом уничтожить..
Пусть побольше завозят..
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06.06.2022 09:55 Відповісти
Украине нужно хотябы 150 штук по 30ке на направление, а дали 18 и те еще освоить нужно и когда они будут на передовой и где ?
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06.06.2022 10:01 Відповісти
Так і буде.
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06.06.2022 10:23 Відповісти
Видимо нечем уничтожить, это 40 км от берега.
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06.06.2022 09:57 Відповісти
Але ж раніше байрактарами та авіацією вже розбивали там кацапський десант
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06.06.2022 10:03 Відповісти
То міг бути наш десант.
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06.06.2022 10:25 Відповісти
наш десант трупы которого руские уже 2 недели прячут? Смеешься чтоли
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06.06.2022 10:37 Відповісти
Це кацап пиш
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06.06.2022 10:47 Відповісти
несколько пакетов из МЛРС (или Ураганов) и остров перекопает вместе с их ПВО
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06.06.2022 10:09 Відповісти
Ураганы не достают
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06.06.2022 10:25 Відповісти
ураган не бьет на 40 километров
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06.06.2022 10:49 Відповісти
за те дістає Смерч,і там вистачить одного пекета
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06.06.2022 14:52 Відповісти
ja dumaju eto "obmen" za "bezpeku" Azova i drugih pljennyh....
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06.06.2022 10:09 Відповісти
Сєвєродонецк це теж обмін на Азов?
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06.06.2022 10:26 Відповісти
v polne vozmozhno - chomu ni ?
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06.06.2022 10:32 Відповісти
а как ты им помешаешь? флота у нас нету, так как никто на него не выделял денег за всю независимость. авиацию применять нет смысла ради небольшого острова, который сейчас не имеет стратегического значения. есть более важные цели.
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06.06.2022 10:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ECHD-0yVD0o


nu naprimer vot TAK
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06.06.2022 10:38 Відповісти
Якраз ППО на острові може забезпечити рашистам повітряний кордон в Придністров'я для перекидання своїх військових з наступним відкриттям нового фронту і наступу на Білгород-Дністровський.
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06.06.2022 10:54 Відповісти
Кароче, самі не живемо як люди і вам не дамо.
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06.06.2022 09:51 Відповісти
Це в першу чергу блокада судноплавства.
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06.06.2022 09:52 Відповісти
как ПВО блокирует судоходство, какая связь ?
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06.06.2022 09:54 Відповісти
Воно прикриває кораблі, артилерію, підводні човни від враження нашою авіацією й ракетами. Все вище перечислене контролює судноплавство в регіоні.
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06.06.2022 09:58 Відповісти
у Украины военного флота нет поэтому неактуально, против авиации прикрывает, но против артиллерии нет, даже израильский "Железный купол" не сильно эффективен, а из Вилкова накрыть их не проблема. А сколько есть видео как Байрактары уничтожают кацапские средства ПВО, так что - далi буде
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06.06.2022 10:58 Відповісти
пусть больше везут оружия на Змеиный, полностью весь уставить танками, С-300, С-400, Буратинами можно в два слоя. Пару полков туда еще завезти, отличная площадка получиться для тестирования HIMARS
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06.06.2022 09:53 Відповісти
уверен что никто ничего тестировать не будет. не для этого врагу позволили закрепиться на острове
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06.06.2022 09:57 Відповісти
Еще один зрадобот с мантрой о сдаче територий?
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06.06.2022 10:12 Відповісти
Та да , никакие территории не были сданы . Они сами / эти территории / как бы , ну в общем , как то , непонятным образом , ... И при чем тут Зеленский ?
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06.06.2022 10:23 Відповісти
Территории не сдавали - просто не готовились защищать
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06.06.2022 10:27 Відповісти
Как на той скале можно закрепиться? Якорь разве что в море бросить
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06.06.2022 10:56 Відповісти
Звичайно не будуть допоки колаборанти на чолі ЗСУ. Так як і декілька сотень орків «захопили» 300 тисячний Херсон відразу розпочали там обживатися, замість того, щоб готуватися до оборони. Їх ніяк «не можуть» звідти вигнати.
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07.06.2022 01:49 Відповісти
Якщо тільки від усього цього острів сам затопиться, а то,маючи ******* зброю і операторів до неї,техніка орків не палає.
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06.06.2022 10:02 Відповісти
Дадуть американці рсзо тре трохи почистить острівець!
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06.06.2022 09:55 Відповісти
Дають......., аж 4 (чотири) пускових установки!!!! путлєрівські окупанти уже тремтять.....
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06.06.2022 09:59 Відповісти
Достатньо, щоб з острова зробити безлюдний острів. І без техніки.
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06.06.2022 10:23 Відповісти
згинь *******
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06.06.2022 10:39 Відповісти
Асфальтом их асфальтом надо накрыть.
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06.06.2022 09:56 Відповісти
... асфальто-ракетні установки, сконструйовані випускниками презеденського університету потрібно сховати у лісах із висадженого мільярда дерев.
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06.06.2022 10:12 Відповісти
А ХИМАРС туда достанет? Кто знает?
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06.06.2022 10:02 Відповісти
достанет. И Ураган достанет. Возможно пока нет надобности перекапывать остров, а ПВО все равно не укроешь сильно
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06.06.2022 10:10 Відповісти
Да, если ПВО закопать в землю на 20 метров - то можно и спасти, но как ему оттуда стрелять? А если просто вырыть капониры и поставить - и туда прилетит Смерч с кассетными боеприпасами - то он элементарно наделает в той технике дырок. А ПВО это не танк - одной дырочки достаточно чтобы оно или сгорело к чертям - или навсегда вышло из строя.
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06.06.2022 10:19 Відповісти
Ураган не достанет. До острова 50км минимум с места куда можно ближе всего проехать
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06.06.2022 10:23 Відповісти
Раніше херачили там орків з байроткарів
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06.06.2022 11:11 Відповісти
У химарса что дают макс 65км, туда где то 55. Достанет
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06.06.2022 10:20 Відповісти
Нема чим знищити. Або дуже мало засобів. Бережуть на слушний час.
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06.06.2022 10:12 Відповісти
тем легче его разхренячить, потому что остров это неподвижный корабль
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06.06.2022 10:17 Відповісти
Если есть возможность, то надо почистить остров от нечисти. СЛАВА ВСУ!
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06.06.2022 10:26 Відповісти
Походу цей напрямок нами програний, тому і такі звіти розвідки. Меньше ейфорії від потоплення аж 1 корабля більше місяця тому і марок треба робити було.
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06.06.2022 10:29 Відповісти
О, очередная ********** консерва вскрылась
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06.06.2022 10:41 Відповісти
а не пішов би ти ***** "оптиміст" ****,вскрийся сам за гаражами як ти любиш
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06.06.2022 14:55 Відповісти
додыхающая крыса! покашливающий и задыхающийся ***** с дрожащими культяпками...
*******!

https://news.obozrevatel.com/tv/putin-dergaetsya-mp4.htm

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06.06.2022 10:49 Відповісти
Зміїний теж територія орків уже, що по ньому заборонено наносити удари?
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06.06.2022 10:51 Відповісти
A mozet prosto zdut poka snova roZZijskie fashisti navezut pobolshe, a potom vsjo eto unichtozat...
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06.06.2022 11:30 Відповісти
Невже у нас немає чим вдарити по острову?? 40 км??? Це для нас недосяжно?
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06.06.2022 10:54 Відповісти
Можливо і є чим, а як виставити на позицію, не стріляти же з житлових кварталів Одеси.
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06.06.2022 10:57 Відповісти
карту открывать пробовал? зачем из Одессы почти за 100 км...есть ближе места
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06.06.2022 11:53 Відповісти
Перемістили, встановили, й мабуть заборонили там орків знищувати ?
Щось раніше могли все орксіке там знищити, а зараз чомусь не можна, так само й мости по яким орки перевозять зброю на південь, а награбоване до Криму.
Це те ж є у Оманівських домовленостях?
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06.06.2022 11:08 Відповісти
Не зрозуміло, чого там не випалити усе Смерчем, увесь острів 600 х 600 м. Одного пакета достатньо.
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06.06.2022 11:09 Відповісти
то может пора ****...ь или пусть весь остров заставят?
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06.06.2022 11:51 Відповісти
Pohozhe Zmeinnij ostrov poka berezhet glja pokazatjelnogo ukatanija kacapov v zemlje s celju demonstraciji HIMARS-ov.
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06.06.2022 12:21 Відповісти
не розумію, не можно смерчем ********** все шо на острові? або м777 ?
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06.06.2022 12:22 Відповісти
Побольше техники туда, все ракеты, носители всё лучшее собрать.
И мы эту технику смачно уважим - от души.
Будет даже видео 4К.
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06.06.2022 12:28 Відповісти
Никакое ППО или ПВО на Змеином, не защитит от залпа Ураганов или торнадо!! Останется один пепел!!
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06.06.2022 14:05 Відповісти
что-то нам дают-дают оружие....и где оно???
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06.06.2022 23:29 Відповісти
 
 