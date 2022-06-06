Німеччина не дає Україні танки, бо боїться, що вони опиняться в РФ
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Члени уряду Німеччини побоюються, що через ейфорію після кількох перемог українські війська можуть увірватися на територію Росії.
Про це пише з посиланням на близькі до німецького уряду джерела видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами джерел, Берлін занепокоєний, що Україна "може стати самовпевненою", якщо здобуде кілька великих перемог на полі бою й "на ейфорії" увірветься на територію країни-агресора.
Ще одна причина - "певна недовіра в Берліні до президента України Володимира Зеленського."
При цьому, як стверджують джерела, Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. Вони повідомляють, що з питання "танкового ембарго" між США, Великобританією і Францією також неофіційно існує "повна згода".
За інформацією газети Bild, Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок Третьої світової. На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією - аж до Третьої світової.
Будь ласка, зачекайте...
Украина: Так они же не все в рабочем состоянии!!!
Германия: Но ведь там есть и работоспособные!
Украина: Продайте нам свои БТР Мардер.
Германия: У нас их нет.
Как же нет, если на ваших площадках их сотни?
Германия: Есть, но они полностью разукомплектованы
Украина: ??
Германия: Ну не полностью, но что-то там снято.
Украина: ??
Германия: Ну не снято. Но. Что вы там просили? Можно повторить запрос?
Кстати. Мы продадим вам Леопарды!
Украина: !!!!
Германия: Но они без пушек.
И без пулемётов.
И без радио.
И без прицелов.
Украина: Ну хоть движки там есть?
Германия: Интересный вопрос! Проверим. И обязательно вам сообщим. Через неделю. Или через месяц. Ну а к концу года, так точно. Передадим вам. Всю информацию о наличии присутствия желания возможности рассмотрения вопроса заявки на передачу продажу вам вооружений.
Кстати, повторите, что вы там просили???
И блокировала нам вступление в НАТО.
Немножко должні.
Об этом написало издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
При этом в начале полномасштабного вторжения, по мнению медиа, Германия не верила в победу Украины. Поэтому Берлин не спешил отправлять Киеву оружие, а предоставил всего 5 тыс. касок.
"Позже это была смесь некомпетентности и безволия - и желания прикрыться своими союзниками. Не говоря уже об отказе взять на себя международное лидерство", - говорится в материале. Добавляется, что только вследствие давления других партнеров Шольц согласовывал хоть какие-нибудь поставки вооружения.
Канцлер до сих пор четко не объяснил свое нежелание предоставлять Украине танки. По историческим причинам Германия не желает быть первой страной, которая передаст свое тяжелое вооружение для использования в боевых действиях.
Россия-это госпожа Цаханасьян.
А ее юношеская любовь-Украина.
Она скупает и покупает продажных жителей города (Европейцев), в замен, они отдают на смерть ....... догадайтесь кого.
Потрясающий фильм.
Михаил Козаков режисер.
санкциями, чтобы не пустить всё на ветер, хотя признали, что было ошибкой- 50% енергоресурсов
от россии. Это была ошибка предыдущей власти. И никакого отношения эти траты к Украине и танкам не имели. А чтобы не гакнуть экономику своей страны, тянули в поисках альтернативных
договоров. Как я помню, наш лидер Зе сказал за год до начала войны, что у него были сведения о войне и сроках, но гораздо важнее было сохранить экономику, чем людские жизни.
Перед тем, как ссорится со всеми мировыми лидерами и хамить, требуя вооружение, которое сами про...ли, надо понимать, что оно аукнется, взять хотя бы постоянные хамские высказывания посла Мельника на всех уровнях. Дичь какая то. Сначала надо со своим домом разобраться, украинским.
Если что то хотят, то просят, а не требуют, как цыганка у вокзала. Кстати, межгосударственные
договора - это не новость, это нормальная практика между развитыми странами.
Не прекладывайте все ошибки с больной головы на здоровую. Отмашка АТУ её - и все накинулись.
такі вже відмазки що ніяк не ліпляться до купи