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Німеччина не дає Україні танки, бо боїться, що вони опиняться в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк

Члени уряду Німеччини побоюються, що через ейфорію після кількох перемог українські війська можуть увірватися на територію Росії.

Про це пише з посиланням на близькі до німецького уряду джерела видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами джерел, Берлін занепокоєний, що Україна "може стати самовпевненою", якщо здобуде кілька великих перемог на полі бою й "на ейфорії" увірветься на територію країни-агресора.

Ще одна причина - "певна недовіра в Берліні до президента України Володимира Зеленського."

При цьому, як стверджують джерела, Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. Вони повідомляють, що з питання "танкового ембарго" між США, Великобританією і Францією також неофіційно існує "повна згода".

Також читайте: Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

За інформацією газети Bild, Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок Третьої світової. На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією - аж до Третьої світової.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
Очередной отмаз. Третья мировая уже идет и немцы снова на стороне зла.
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06.06.2022 11:08
+41
Це у "зелених" отмаз. Скільки раз американці і англічани просили прибрати з офісу російських шпигунів єлдака, татарова, смірнова, демченка, прибрали? Ні не прибрали, то хто вам дасть нову техніку, щоб завтра вона була у кацапів і кацапи післязавтра били нею тих же німців?
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06.06.2022 11:11
+29
клоуны бюргерские
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06.06.2022 11:08
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Тут не гроші,а загроза руйнуваня 40%+ економіки ФРН відключеням газу,до опануваня альтернативних джерел!
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06.06.2022 13:24 Відповісти
Вони роблять ВСЕ щоб третя світова СТАЛАСЯ. Ну і так, тобто на нашу територію російським танкам можна, а нам ні?
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06.06.2022 11:59 Відповісти
Германия: Мы вам продали 2700 ПЗРК Стрела!
Украина: Так они же не все в рабочем состоянии!!!
Германия: Но ведь там есть и работоспособные!
Украина: Продайте нам свои БТР Мардер.
Германия: У нас их нет.
Как же нет, если на ваших площадках их сотни?
Германия: Есть, но они полностью разукомплектованы
Украина: ??
Германия: Ну не полностью, но что-то там снято.
Украина: ??
Германия: Ну не снято. Но. Что вы там просили? Можно повторить запрос?
Кстати. Мы продадим вам Леопарды!
Украина: !!!!
Германия: Но они без пушек.
И без пулемётов.
И без радио.
И без прицелов.
Украина: Ну хоть движки там есть?
Германия: Интересный вопрос! Проверим. И обязательно вам сообщим. Через неделю. Или через месяц. Ну а к концу года, так точно. Передадим вам. Всю информацию о наличии присутствия желания возможности рассмотрения вопроса заявки на передачу продажу вам вооружений.
Кстати, повторите, что вы там просили???
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06.06.2022 11:59 Відповісти
Тому що МИ ЄДИНІ хто захищає ЇХ від монстра, дошло тобі, дегенерат? А у вас хто тягне, того і поганяють, чмо ******.
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06.06.2022 12:09 Відповісти
Германия вірастила и вікормила єтого монстра газовіми контрактами, Северніми потоками.
И блокировала нам вступление в НАТО.
Немножко должні.
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06.06.2022 12:09 Відповісти
Ну тоді з поляками а Берлін...
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06.06.2022 12:07 Відповісти
«Я шас вам і карту покажу, откуда планіровался удар Лєопардамі по тєріторії рф.»
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06.06.2022 12:09 Відповісти
*** мене вже таліпае від від німецких путінскіх шлюх
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06.06.2022 12:16 Відповісти
Берлин "затягивает" с поставками тяжелого вооружения для Украины по ряду причин. В частности, канцлер Олаф Шольц и его правительство опасаются, что Киев использует немецкие танки и РСЗО для уничтожения целей на территории РФ.

Об этом написало издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

При этом в начале полномасштабного вторжения, по мнению медиа, Германия не верила в победу Украины. Поэтому Берлин не спешил отправлять Киеву оружие, а предоставил всего 5 тыс. касок.

"Позже это была смесь некомпетентности и безволия - и желания прикрыться своими союзниками. Не говоря уже об отказе взять на себя международное лидерство", - говорится в материале. Добавляется, что только вследствие давления других партнеров Шольц согласовывал хоть какие-нибудь поставки вооружения.

Канцлер до сих пор четко не объяснил свое нежелание предоставлять Украине танки. По историческим причинам Германия не желает быть первой страной, которая передаст свое тяжелое вооружение для использования в боевых действиях.
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06.06.2022 12:18 Відповісти
і це ті вякають про третю світову які розвязали першу і другу? і щас на тім же боці,...нічого не змінюється.....
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06.06.2022 12:26 Відповісти
Гнилые уроды. Откормили нового гитлера, блокировали вступление Украины в НАТО, чем обрекли нашу страну на заклание паРаши, **** Меркельша продавала кацапам оружие в обход санкций, а теперь эти утырки изворачиваются, что бы не дать оружие.
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06.06.2022 12:33 Відповісти
Німеччина не дає танки , тому що німімеецькі ******** постійно роздмухували регіональні війни у світові . Роблять це і зараз . Фашисти , **** .
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06.06.2022 12:33 Відповісти
Отмазки лепят, больше языком работают и обещают, обещают, обещают... Где-то Зеленский очень сильно ошибается в переговорах. Вроде по логике вещей, да и даже просто из этических соображений должны дать все что угодно, ан нет... Чего-то мы не знаем похоже...
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06.06.2022 12:36 Відповісти
Так казки теж можуть дістатися ворогу.
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06.06.2022 12:47 Відповісти
Посмотрите замечательный фильм "Визит дамы".

Россия-это госпожа Цаханасьян.

А ее юношеская любовь-Украина.

Она скупает и покупает продажных жителей города (Европейцев), в замен, они отдают на смерть ....... догадайтесь кого.

Потрясающий фильм.

Михаил Козаков режисер.
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06.06.2022 12:48 Відповісти
гансы боятся что бы наркоман и предатели с ОП не перепродали эти танки сразу же русским .
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06.06.2022 13:07 Відповісти
А ты не думаешь, что даже у твоей глупости должен быть предел?
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06.06.2022 13:45 Відповісти
Німеччина не дає Україні танки, бо так наказав Клаус Шваб своїм агентам у німецькому керівництві.
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06.06.2022 13:21 Відповісти
Хотя один мой пост удалили бдительные граждане или цензура (вдруг я по нику вестник революции?!), я вставлю свои 5 копеек: следите за смыслом, перед тем как кого то обплевать, ключевое слово здесь "недоверие", немцы просто так языком не болтают и деньги на ветер не пускают. Не заводите себя в Оману. Не плюйте в колодец, вдруг воды на всех не хватит и придётся пить своё же.
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06.06.2022 13:29 Відповісти
Да вы что? Вот так, просто так не болтают и деньги на ветер не пускают?)) А Северный поток-2? Может быть вы в курсе, во сколько это болтовня обошлась "мудрому и прагматичному" немецкому народу?) И это еще без учета, во сколько она еще вылезет ему в будущем!
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06.06.2022 13:50 Відповісти
Северный поток-2 был задуман задолго до войны в Украине, когда ещё гр.Зеленский дружил с россией и танцевал там. Потрачены были огромные средства, поэтому и тянули до последнего с
санкциями, чтобы не пустить всё на ветер, хотя признали, что было ошибкой- 50% енергоресурсов
от россии. Это была ошибка предыдущей власти. И никакого отношения эти траты к Украине и танкам не имели. А чтобы не гакнуть экономику своей страны, тянули в поисках альтернативных
договоров. Как я помню, наш лидер Зе сказал за год до начала войны, что у него были сведения о войне и сроках, но гораздо важнее было сохранить экономику, чем людские жизни.
Перед тем, как ссорится со всеми мировыми лидерами и хамить, требуя вооружение, которое сами про...ли, надо понимать, что оно аукнется, взять хотя бы постоянные хамские высказывания посла Мельника на всех уровнях. Дичь какая то. Сначала надо со своим домом разобраться, украинским.
Если что то хотят, то просят, а не требуют, как цыганка у вокзала. Кстати, межгосударственные
договора - это не новость, это нормальная практика между развитыми странами.
Не прекладывайте все ошибки с больной головы на здоровую. Отмашка АТУ её - и все накинулись.
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06.06.2022 14:59 Відповісти
У путлера мабудь є якийсь компромат на Шольца. Шольц був мером Гамбурга, а Гамбург і Пітер були міста-побратими і Шольц неоднаразово їздив на московію. Тут-то все і відбулось...Інших пояснень мабуть немає.
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06.06.2022 13:40 Відповісти
Кох все уже расписал про этого Шольца.
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06.06.2022 16:44 Відповісти
Мало пилюлей дали этим фашистам в 1945 году!! Что у них с памятью не того!! Эти ублюдки типа Меркель, Шрёдер и Шольц и не такое способны!!
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06.06.2022 14:02 Відповісти
Есть ещё одно объяснение: путинские шлюхи
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06.06.2022 14:03 Відповісти
О, вже за ембаго заговорили. Скоро виявиться що це Україна напала на росію, а лукашенко був правий розказуючи звідки на Білорусь готувався напад.
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06.06.2022 14:08 Відповісти
маразм і фантазія як у рашистських пропагандонів,
такі вже відмазки що ніяк не ліпляться до купи
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06.06.2022 14:33 Відповісти
Они обеспокоены что мы отбиваемся. Мы должны были продержаться пару недель и смириться с новой реальностью. Все были бы довольны. А тут засада. И мы отбились и англосаксы решили свою партию разыграть. Все что нужно знать про европейские ценности.
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06.06.2022 16:42 Відповісти
дебилы немецкие!
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06.06.2022 17:36 Відповісти
пусть бы юристы сказали. Можем ли мы подать в суд на страны типа венгрии и ко, которые сознательно поддерживают фашистов, террористов и убийц? ведь есть же такие механизмы наверняка... Путсть эти жернова будут молоть долго, но некоторые эуропейцы просто обос*тся.
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06.06.2022 23:08 Відповісти
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