Німеччина не дає Україні танки, бо боїться, що вони опиняться в РФ

Члени уряду Німеччини побоюються, що через ейфорію після кількох перемог українські війська можуть увірватися на територію Росії.

Про це пише з посиланням на близькі до німецького уряду джерела видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами джерел, Берлін занепокоєний, що Україна "може стати самовпевненою", якщо здобуде кілька великих перемог на полі бою й "на ейфорії" увірветься на територію країни-агресора.

Ще одна причина - "певна недовіра в Берліні до президента України Володимира Зеленського."

При цьому, як стверджують джерела, Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. Вони повідомляють, що з питання "танкового ембарго" між США, Великобританією і Францією також неофіційно існує "повна згода".

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За інформацією газети Bild, Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок Третьої світової. На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією - аж до Третьої світової.