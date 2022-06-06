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Інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи. ІТ-армія атакувала майже 600 російських ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кібербезпека

ІТ-армія атакувала приблизно 600 російських ресурсів за тиждень, і серед них інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації.

Із 30 травня до 5 червня включно було атаковано приблизно 600 російських онлайн-ресурсів.

Зокрема, росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів.

Крім того, сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями.

Також читайте: Банки, біржі та страхові сервіси. ІТ-армія атакувала понад 800 російських ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:

  • ІС Міністерства праці та соціального захисту РФ. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна;
  • ІС житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об'єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію;
  • ІС ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки;
  • ІС насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.

"ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті", - закликали у міністерстві.

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Автор: Наталя Джума
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Бла-бла-бла. Ни чем от ватников не отличаетесь, поди "ит-армия" бабло так же отмывает очковтирательством как и российские диванные бойцы. Список лежащих сайтов в студию! Слабо? Таковые если и есть, то единицы. Пропаганда в России цветет и пахнет, в том числе интернет-пропаганда. Кстати, а причем тут оплата за инет? Как россиянам брать достоверную инфу, в том числе и с цензор.нет, или с ящика предлагаете? Вы на кого вообще работаете, "ит-армия"? На Россию что ли?
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06.06.2022 12:31 Відповісти
 
 