Ворог безуспішно атакував позиції ЗСУ на Ізюмщині і був змушений відступити, - Синєгубов

Ворог намагався атакувати наші позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Наші Збройні Сили намагаються просуватися вперед. Ворог відігрується на мирних харків'янах та посилює обстріли житлових районів.

"За минулу добу окупанти обстрілювали із РСЗО Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав", - інформує очільник регіону.

Крім того, зазначається, що в області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. У м. Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. У Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в с. Слобожанське. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених.

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