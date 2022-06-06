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Ворог безуспішно атакував позиції ЗСУ на Ізюмщині і був змушений відступити, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Ворог намагався атакувати наші позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Наші Збройні Сили намагаються просуватися вперед. Ворог відігрується на мирних харків'янах та посилює обстріли житлових районів.

"За минулу добу окупанти обстрілювали із РСЗО Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав", - інформує очільник регіону.

Крім того, зазначається, що в області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. У м. Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. У Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в с. Слобожанське. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений, - мер

Автор: Ірина Дашківська
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Сєвєродонецьк майже весь під контролем ЗСУ - ТрО «АЗОВ» Дніпро
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06.06.2022 11:56 Відповісти
Да хватит уже!
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06.06.2022 12:02 Відповісти
як підтвердити це?
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06.06.2022 12:23 Відповісти
Гайдая пародируешь ?
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06.06.2022 13:08 Відповісти
Обстріли і навала будуть тривати допоки на Банковій буде сидіти агент ФСБ Єрмак, який забезпечує шоу політичного зеленого Кварталу.
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06.06.2022 15:24 Відповісти
 
 