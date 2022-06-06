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війна (56581) газопровід (376) обстріл (21149) Харківщина (4286)

Через ворожі обстріли пошкоджений газопровід, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь на Харківщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ

Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі на Харківщині пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Харківської ОВА.

"Просимо усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Фахівці АТ "Харківгаз" зроблять усе можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений, - мер

Автор: Анна Судак
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А нефтепровод "Дружба" не пострадал? Очень, знаете ли, я за него и мадьяров "бемплелюмь".
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06.06.2022 12:01 Відповісти
Коли там же Дружба буде пошкоджена? Всі чекаємо з нетерпінням
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06.06.2022 12:29 Відповісти
Шось нафтопровід дружба ніколи не страждає!
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06.06.2022 14:02 Відповісти
 
 