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Через ворожі обстріли пошкоджений газопровід, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь на Харківщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі на Харківщині пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Харківської ОВА.
"Просимо усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Фахівці АТ "Харківгаз" зроблять усе можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій", - йдеться у повідомленні.
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Старый зольдат
показати весь коментар06.06.2022 12:01 Відповісти Мені подобається 1
Mykola Trofimenko
показати весь коментар06.06.2022 12:29 Відповісти Мені подобається 1
andant 1000
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