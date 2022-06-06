За минулу добу внаслідок обстрілів на Миколаївщині поранено 29 осіб, - облрада

Російські війська вчора, 5 червня, продовжували обстрілювати Миколаївську область. За добу поранень зазнали 29 місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову облради Ганну Замазєєву в Telegram.

"Обстріли зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – Широківській, Березнегуватській та Галіцинівській громадах. Гатили і по місту Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає.



Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.



"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 286 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища, - ОК "Південь"