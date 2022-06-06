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війна (56620) Миколаївська область (1828) обстріл (21149) поранення (2658)

За минулу добу внаслідок обстрілів на Миколаївщині поранено 29 осіб, - облрада

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миколаївщина

Російські війська вчора, 5 червня, продовжували обстрілювати Миколаївську область. За добу поранень зазнали 29 місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову облради Ганну Замазєєву в Telegram.

"Обстріли зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – Широківській, Березнегуватській та Галіцинівській громадах. Гатили і по місту Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає.

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 286 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.

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Автор: Наталя Джума
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06.06.2022 12:12 Відповісти
Хочу привітати редактора з Днем військової журналістики. Тримайте планку правди в інформаційному просторі на висоті і бережіть себе.
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06.06.2022 12:14 Відповісти
 
 