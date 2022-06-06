Евакуації з Маріуполя поки не планується, поширювана в соцмережах інформація є фейком, - Андрющенко

В соцмережах розповсюджують інформацію про нібито організацію евакуації з Маріуполя в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко застеріг в телеграмі, що ця інформація є фейком, передає Цензор.НЕТ.

За словами радника мера, "деякі телеграм-канали розповсюджують фейкову інформацію про організацію евакуації з Маріуполя з району Порт-Сіті в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста. Пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема на мій телеграм-канал".

"Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв - +30683279596", - підкреслив Андрушенко.

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Він наголосив, що жодної евакуації з Маріуполя на зараз не планується і ніяких повідомлень про це не було.

"Не вірте шахраям. Перевіряйте інформацію виключно на офіційних джерелах або джерелах з перевіреною довірою. Бережіть себе і близьких!", - закликав Андрющенко.