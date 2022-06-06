Понад 1,5 млрд грн зібрали через платформу UNITED24 на відбудову країни, - Зеленський
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Завдяки платформі UNITED24 за 4 тижні вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн на відбудову України.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України", - написав він.
Президент закликав приєднуватися до UNITED24. І нагадав, що донейт можна в один клік зробити на сайті u24.gov.ua.
Топ коментарі
+18 Альона Луценко
показати весь коментар06.06.2022 12:29
+11 Solomon c5c4359c
показати весь коментар06.06.2022 12:32
+10 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар06.06.2022 12:28
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Будь ласка, зачекайте...
А на ранок воно залишилось, бо оказалось що вибрали на 5 років і без шансу вигнати.
Почало красти з дому та виносити дружкам в посадку - Юзіку, Лисому, бабушкі Бені.
Тепер керує мужиками, корчить з себе Наполеона. Видивляється що ще можна вкрасти.
а не як завжди так як до війни