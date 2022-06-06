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Понад 1,5 млрд грн зібрали через платформу UNITED24 на відбудову країни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зеленський

Завдяки платформі UNITED24 за 4 тижні вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн на відбудову України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України", - написав він.

Президент закликав приєднуватися до UNITED24. І нагадав, що донейт можна в один клік зробити на сайті u24.gov.ua.

Також читайте: Україна у червні може отримати 4,8 млрд доларів від партнерів, - Гелетій

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Яка відбудова, мля час, на армію передайте....будуватєлі
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06.06.2022 12:29
+11
Якась сєкта у влади.
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06.06.2022 12:32
+10
Не забудьте отчитаться, куда пошли деньги
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06.06.2022 12:28
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Не забудьте отчитаться, куда пошли деньги
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06.06.2022 12:28 Відповісти
ага , тебе лично доложит
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06.06.2022 12:32 Відповісти
Не доложит -сдохнет ещё быстрее
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06.06.2022 12:40 Відповісти
"Какіє дєньгі?"
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06.06.2022 13:26 Відповісти
бабушке Бене все пойдет на восстановление его Кременчугского НПЗ Посчетают разрушения умножат на 50 и отдадут Козломойскому весь фонд и еще и не хватит а чтобьі хватило надо будет налоги повьісить и акциз на бензин поднять
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06.06.2022 15:25 Відповісти
Яка відбудова, мля час, на армію передайте....будуватєлі
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06.06.2022 12:29 Відповісти
А через 95платформу есть шо?
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06.06.2022 12:31 Відповісти
Є,морди в екран не влазять
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06.06.2022 12:33 Відповісти
Яка може бути відбудова, коли ще війна не закінчилася
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06.06.2022 12:31 Відповісти
Якась сєкта у влади.
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06.06.2022 12:32 Відповісти
Хабад
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06.06.2022 13:07 Відповісти
Казалося б звідкіля одні строітелі в кварталі95?
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06.06.2022 12:34 Відповісти
А там і західне бабло на підході. Якраз і команда по освоєнню коштів уже сформована. Відгадайте, хто на чолі?
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06.06.2022 12:34 Відповісти
Після того як десятки мільярдів гривень ця нікчемна влада закопала в дороги (вважай викинула на вітер), замість того щоб готуватися до війни, перераховувати їй гроші можуть тільки ідіоти. Краще б ці 1,5млрд. гривень на армію пожертвували через волонтерів.
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06.06.2022 12:36 Відповісти
Отаке...Повибирали жінки собі мужика на ніч, по телевізор, голос хоч труси зразу знімай...
А на ранок воно залишилось, бо оказалось що вибрали на 5 років і без шансу вигнати.
Почало красти з дому та виносити дружкам в посадку - Юзіку, Лисому, бабушкі Бені.
Тепер керує мужиками, корчить з себе Наполеона. Видивляється що ще можна вкрасти.
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06.06.2022 12:41 Відповісти
P.O.H.U.I.
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06.06.2022 15:28 Відповісти
Скільки баба Беня і преЗедент дав.
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06.06.2022 12:42 Відповісти
цю секту зелену вибрало 76% а тепер в неї 99% піддержки а 1% хай буде іншій секті за стараніе очернити .
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06.06.2022 12:52 Відповісти
Ты, конечно, 99. Пох, что вытворяет Банковая, начиная от шашлыков; срыва эвакуации, теперь уже погибших детей; безболезненного захода орков в тыл защитникам Мариуполя из крыма; дерибана гумпомощи... Тебе все это пох!
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06.06.2022 13:03 Відповісти
P.O.H.U.I.
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06.06.2022 15:30 Відповісти
Яки 99ть?ти про це рідним закатованих дітей Бучи, окупованому Херсону та іншим не кажи ,дебіл
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06.06.2022 13:20 Відповісти
Типовий прихильник zeдегенератів,малорос та довбойоб.
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06.06.2022 13:29 Відповісти
73% і це від тих що прийшли на вибори,а це десь 35-37% так шо не ***** дефективний сраколиз,очернити?,ти **** тупорила не бачила чим вони всі три роки займались,давай відповідай бидло зарплатне
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06.06.2022 14:22 Відповісти
аби все ефективно використовували,
а не як завжди так як до війни
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06.06.2022 14:16 Відповісти
Что, уже чешутся зеленые липкие ручонки?!
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06.06.2022 15:37 Відповісти
 
 