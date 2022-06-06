УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15135 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 692 12
Болгарія (487) війна (56620) зброя (5763) Україна (5215)

"Ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка": посол України у Болгарії Москаленко подав офіційний запит на постачання зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в ефірі телеканалу bTV.

"Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка", - сказав Москаленко.

Посол додав, що надіслав запит у п'ятницю, але відповіді поки що не отримав.

"Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я надішлю аналогічні звернення до інших відповідних інституцій, наприклад, до Міноборони", - додав він.

Москаленко також підтвердив, що у Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи завершили навчання із застосування німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практики. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Когда читаешь что болгары отремонтируют 80 танков грустно. Посол который кичиться что отправил ноту в пятницу какого года. Многие недовольные посольством в болгарии. Кто сталкивался знает. Может им проще делать свою работу чем ее имитировать
показати весь коментар
06.06.2022 12:42
+2
какие же они все медлительные.....4й месяц войны...
показати весь коментар
06.06.2022 12:37
+2
у нас же нет к ним снарядов..., это не моя фантазия, так писали на каких-то ресурсах..., за 8 лет войны у нас не нашлось ни денег ни желания построить свой завод для производства снарядов...
показати весь коментар
06.06.2022 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какие же они все медлительные.....4й месяц войны...
показати весь коментар
06.06.2022 12:37 Відповісти
це перше офіційне ПРОХАННЯ до Болгарії-думаю дадуть
показати весь коментар
06.06.2022 12:51 Відповісти
Дай Бог, друже, дай Бог...
показати весь коментар
06.06.2022 13:25 Відповісти
Когда читаешь что болгары отремонтируют 80 танков грустно. Посол который кичиться что отправил ноту в пятницу какого года. Многие недовольные посольством в болгарии. Кто сталкивался знает. Может им проще делать свою работу чем ее имитировать
показати весь коментар
06.06.2022 12:42 Відповісти
у нас же нет к ним снарядов..., это не моя фантазия, так писали на каких-то ресурсах..., за 8 лет войны у нас не нашлось ни денег ни желания построить свой завод для производства снарядов...
показати весь коментар
06.06.2022 12:53 Відповісти
А шо там лэнд-лиз?
показати весь коментар
06.06.2022 13:01 Відповісти
Болгари нам давно постачали ВОГ-и.
********** калібру 23-мм.
Навіщо зараз на цьому питанні робити політику- якщо вже давно, і багато нам постачають?
показати весь коментар
06.06.2022 13:25 Відповісти
Нельзя верить этим ****** -болгарам!! Эти лентяи всю жизнь жили за счёт ССССР!!
показати весь коментар
06.06.2022 13:45 Відповісти
Це якась фігня...
показати весь коментар
06.06.2022 14:00 Відповісти
В Болгарії членом коаліційного уряду є соціалісти, які 100% проросійські. Але прем'єр - з іншої партії, і розумна людина. Соціалісти блокують надання допомоги Україні. До речі, і громадяни, і велика діаспора кацапська, не дуже рвуться допомогати. Звісно, їх менше, але значна доля.
показати весь коментар
06.06.2022 13:58 Відповісти
Болгари взагалі-то дуже унікальний феномен. Дуже ******* рашку - "братушек" за звільнення від османів.
Але в обидві світові війни вступали в коаліціях з Німеччиною, тобто - проти рашки.
Такі ось ці болгари...
показати весь коментар
06.06.2022 14:22 Відповісти
Можливо тому що Німеччина була проти Сербії. А Болгарія дуже хотіла собі повернути Македонію і південну Фракію які в них відібрали Сербія і Греція у 1913 році
показати весь коментар
06.06.2022 14:54 Відповісти
 
 