Собчак та інші "хорошие русские" ведуть лагідну пропаганду, - Центр протидії дезінформації

Російські ліберали застосовують механізм, відпрацьований ще радянським КДБ, щоб зняти з себе відповідальність за війну проти України.

На це звернули увагу в Центрі протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Одним із прикладів роботи лагідної пропаганди є діяльність блогерки Ксенії Собчка, яка має 3,1 млн підписників у YouTube та 5,1 млн в Instagram, вважають у ЦПД.

"Головні герої відео – знайомі Собчак, які розповідають про страждання українців і про те, що в усьому винен путін. Щоб уникнути відповідальності в рф, авторка уникає згадки про розв’язання війни в Україні й називає її "спецоперацією". Собчак відокремлює "хороших русских" від "злого" путіна, який начебто сам вирішив проводити "спецоперацію", а молодь в армії рф є "заручниками" режиму", - йдеться в повідомленні.

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В Центрі наголосили: риторика російських лібералів свідчить, що вони виступають проти агресії РФ, але не визнають своєї приналежності до війни.