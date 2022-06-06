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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Маріуполь (2821) окупація (5847) гуманітарна допомога (729) Андрющенко Петро (637)

У Маріуполі люди стоять по 6 годин, щоб отримати "гуманітарку" від окупантів, їжу отримує лише кожен п’ятий, - Андрющенко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,гуманітарка

Люди змушені чекати на їжу на пекучому сонці, без доступу до питної води. За 200 метрів розташований морг, звідки відчувається сморід.

Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спекі під сонцем люди стоять в черзі по 6 часів даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає. Кожен час останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через обморок. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня", - написав він.

Читайте: Евакуації з Маріуполя поки не планується, поширювана в соцмережах інформація є фейком, - Андрющенко

Андрющенко опублікував фото продуктового набору, який можна отримати, відстоявши таку чергу. І зазначив, що іншого способу отримати їжу немає.

"Гумдопомога росіі - знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті", - додав він.

У Маріуполі люди стоять по 6 годин, щоб отримати гуманітарку від окупантів, їжу отримує лише кожен п’ятий, - Андрющенко 01

Автор: Ольга Лузан
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Вірити чи не вірити меру,який цілий день в соцмережах сидить...
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06.06.2022 12:51 Відповісти
всі питання до нього
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06.06.2022 12:53 Відповісти
Шашлыки вкуснее ролтона с гречей, тут и спорить не буду
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06.06.2022 12:59 Відповісти
Люля кебабы, сыр фета или калофорния , молодое грузинское вино. Любит шмата покушать
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06.06.2022 13:00 Відповісти
чекали*чекали і дочекались...
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06.06.2022 12:54 Відповісти
Вопрос , почему они не защищали Марик ,вместе с Азовом .????? Ждали руский мир ????, Для интереса, спросите у них, кто обстрелял Марик в 15-м году, когда погибло много людей , они не задумываясь ответят , что это сделало ВСУ Так шо ,хотели руский мир ,получите. И ещё, сейчас тепло , а вот зимой там будет северный пушистый зверек, потому что восстанавливать там никто и ничего не будет . Стадион в Донецке помните надеюсь .
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06.06.2022 13:03 Відповісти
это стоят в очереди кто прошел все кацапские нквэдэшные фильтры и не против рускава мира
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06.06.2022 13:19 Відповісти
маріуппіль. вибори в верховну раду 2019. опзж більше ніж 50 %. партія шарія 7%. їжте не обляпайтесь.
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06.06.2022 21:45 Відповісти
 
 