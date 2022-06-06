Росія намагається продати крадене українське зерно країнам Африки, - New York Times

Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Ті можуть відмовитися, якщо Захід запропонує їм альтернативу.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

У п'ятницю, 4 червня, глава Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл прибув до Росії, де провів зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про постачання зерна. Західні журналісти стверджують, що цей візит зіграв на руку лише Кремлю, оскільки він може викликати розбіжності щодо єдиної думки про вторгнення ЗС РФ в Україну.

Водночас низка африканських країн неоднозначно ставляться до позиції Заходу через російсько-українську війну та санкції проти Кремля, оскільки залежать від постачання не лише продовольства, а й озброєння з боку Москви. Ситуацію також посилює сильна посуха, яка може спровокувати голод на континенті.

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Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже попереджає, що країни Африки навряд чи вагатимуться перед покупкою зерна, яке поставляє Росія, оскільки їх не хвилює походження продовольства.

"Це не дилема. Африканцям все одно, звідки вони отримують продовольство, і якщо хтось збирається моралізувати з цього приводу — він помиляється. Потреба у продовольстві настільки гостра, що це не те що їм потрібно обговорювати", — сказав експерт.

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Раніше повідомлялося, що РФ намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Для цього в Криму було завантажено 27 000 тонн зерна на судно "Матрос Позинич". Однак Єгипет відмовився його купувати. За даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно було помічене в сирійському порту Латакія. Імовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.