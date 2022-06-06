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Росія намагається продати крадене українське зерно країнам Африки, - New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно,урожай,жнива

Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Ті можуть відмовитися, якщо Захід запропонує їм альтернативу.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

У п'ятницю, 4 червня, глава Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл прибув до Росії, де провів зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про постачання зерна. Західні журналісти стверджують, що цей візит зіграв на руку лише Кремлю, оскільки він може викликати розбіжності щодо єдиної думки про вторгнення ЗС РФ в Україну.

Водночас низка африканських країн неоднозначно ставляться до позиції Заходу через російсько-українську війну та санкції проти Кремля, оскільки залежать від постачання не лише продовольства, а й озброєння з боку Москви. Ситуацію також посилює сильна посуха, яка може спровокувати голод на континенті.

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Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже попереджає, що країни Африки навряд чи вагатимуться перед покупкою зерна, яке поставляє Росія, оскільки їх не хвилює походження продовольства.

"Це не дилема. Африканцям все одно, звідки вони отримують продовольство, і якщо хтось збирається моралізувати з цього приводу — він помиляється. Потреба у продовольстві настільки гостра, що це не те що їм потрібно обговорювати", — сказав експерт.

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Раніше повідомлялося, що РФ намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Для цього в Криму було завантажено 27 000 тонн зерна на судно "Матрос Позинич". Однак Єгипет відмовився його купувати. За даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно було помічене в сирійському порту Латакія. Імовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Дуже цікаво, як голосували африканські країни в ООН, котрі залежать від українського зерна, коли приймали резолюцію з осудом російської агресії в Україні?
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06.06.2022 13:10
+6
Я не понимаю почему ,когда отступали во первых не вывезли всё? Ладно не успевали, но можно же было спалить или отравить или животных накормить, или людям раздать ,сказать берите.Нет нужно было, чтобы кацапы захватили? Также само и с топливом, можно же было сахар в бочки покидать, продукты отравить, совершать диверсии против врага . Или это враг только на словах, а на деле бизнес партнёр? Есть же ракеты "Нептун" можно же топить судна на которых вывозят продукцию? Или всего две ракеты было, непонятно вообще ничего. Бардак какой-то
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06.06.2022 13:14
+5
А ниггеры работать не пробовали, как работали наши фермеры???
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06.06.2022 13:20
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06.06.2022 13:09 Відповісти
Дуже цікаво, як голосували африканські країни в ООН, котрі залежать від українського зерна, коли приймали резолюцію з осудом російської агресії в Україні?
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06.06.2022 13:10 Відповісти
риторичне питання, африка смокче росіське, вони ж не даремно все 20століття підкупали африку калмунізмом з ракетами
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06.06.2022 13:14 Відповісти
Нас через раз підтримує лише Кенія. Еритрея підтримує кцп, це їх мега-союзник. Решта під час голосувань виходять покурити (бояться кцп, але підтримувати їх не хочуть).
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06.06.2022 13:37 Відповісти
Я не понимаю почему ,когда отступали во первых не вывезли всё? Ладно не успевали, но можно же было спалить или отравить или животных накормить, или людям раздать ,сказать берите.Нет нужно было, чтобы кацапы захватили? Также само и с топливом, можно же было сахар в бочки покидать, продукты отравить, совершать диверсии против врага . Или это враг только на словах, а на деле бизнес партнёр? Есть же ракеты "Нептун" можно же топить судна на которых вывозят продукцию? Или всего две ракеты было, непонятно вообще ничего. Бардак какой-то
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06.06.2022 13:14 Відповісти
При владі ворог,що вам непанятна?
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06.06.2022 13:23 Відповісти
нептунов нету. их было очень мало. спасибо за это зеле. кроме того, стрелять по небоевым кораблям - будет себе же дороже. западные партнеры не одобрят. раздать, отравить небыло возможности. слишком "внезапным" было нападение. да и как вы представляете раздачу зерна из элеватора?
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06.06.2022 13:30 Відповісти
похоже вашему непониманию вообще нет придела, и это печально, соболезную
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06.06.2022 13:51 Відповісти
Зерно воруется у украинских фермеров, а не государство Украины, законов нету на правила действия при отступлении украинской армии, ракета Нептун стоит дороже, чем это зерно, единственное Украина могла бы договориться с Турцией, чтобы арестовывать сюда с украинским зерном, передавать доказательства в суды международные, чтобы они быстро реагировали и в проливе турецком эти суда арестовывать, а дальше там уже вся судебная волокита.
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06.06.2022 15:24 Відповісти
турция сама крадет наше зерно. С кем договариваться?
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06.06.2022 22:54 Відповісти
А ниггеры работать не пробовали, как работали наши фермеры???
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06.06.2022 13:20 Відповісти
написано же, что пострадали от засухи. в африке климат пожарче нашего. многие страны африки вообще на 90 % состоят из пустыни. попробуй в песке зерно посадить.
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06.06.2022 13:32 Відповісти
Правильно-чего в песок зерно зарывать?Проще ведь купить ворованное,политое кровью убиты́х украинцев.Прям европейские ценности
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06.06.2022 14:21 Відповісти
Географию лучше учите. В тех же африканских странах прекрасно растёт маис.
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06.06.2022 17:56 Відповісти
голодных можно понять, поэтому основное наказание должна понести орда! и тут возможности по санкциям далеко себя не исчерпали
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06.06.2022 13:20 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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06.06.2022 13:20 Відповісти
Оказывается, можно торговать краденным и никто тебе ничего не предъявит, кроме возмущения. Но ведь в эту игру можно играть вдвоем. Что мешает Украине продавать хрюсскую нефть и газ, скажем, Венгрии? Шутка
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06.06.2022 13:21 Відповісти
на нас сразу наложат санкции. А неграм можно. Ибо они избранные
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06.06.2022 22:55 Відповісти
может из за засухи и пустынь, где ничего не растет?
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06.06.2022 13:35 Відповісти
африканці переважно не навчилися ефективно хазяйнувати. Справа не в пустинях - у арабській пустині на зрошенні росте і пшениця, і що їм треба. Але для цього уряд повинен вкласти наявні кошти у те зрошення. Африканці як і рашисти - гроші вкладають у озброєння і в збагачення окремих вождів. Нема там демократії - нема і піклування про власний народ. Недарма рашу дразнять снігерією (північною нігерією).
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06.06.2022 13:55 Відповісти
с аравийским пустыней несовсем корректно сравнивать, так как у египта есть неплохой козырь в виде нила. и нефть есть что б бабло вкладывать в орошение не у всех. хотя ливия при каддафи это реализовывали. (опять же, у ливии была куча бабла от торговли нефтью). да и размер населения сравни. в одной только нигерии больше 200 лям. попробуй на орошении такую толпу прокормить.
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06.06.2022 14:27 Відповісти
Где то горько заплакали израильтяне.)
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06.06.2022 14:23 Відповісти
тому що урбанізація африканського населення відірвала суспільство від реальності і воно почало плодитися не зважаючи на ресурси екосистеми яка із зрозумілих причин не здатна прогодувати таку араву. Тим же племенам групи банту що живуть "на землі" набагато скрутніше із питною водою а іжі більш-менш вистачає тому що вони не роблять більше людей чим можуть утримувати - щось виросте, є якесь стадо скотиняки, чого нема то можна виміняти та й годі. Набагато пікантніше питання - чим думав Китай який колонізував африку висмоктуючи її ресурси, коли давав зелене світло путіну.... От цікаво подивитись - як вони тепер будуть викручуватись щоб зберегти контроль над своїми родовищами у центральній африці!
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06.06.2022 14:23 Відповісти
Скажіть африканцфям, що зерн взяти можуть, а платити за нього не обов"язково! За крадене не платять, хай краще буде як допомога від України!
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06.06.2022 13:25 Відповісти
террористы-мародёры Московии - типа солидные бизнесмены-благодетели, готовы практически забесплатно накормить ворованным зерном полсвета?.. это так по-руССки
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06.06.2022 13:25 Відповісти
Не ну нехай купують...от тільки наше МЗС має повідомити африканську братву шо то буде останне українське зерно яке вони побачать у своєму злиденному житті.
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06.06.2022 13:43 Відповісти
Если в нью-йорк таймс такое пишут, то россия это позорище для всего мира.
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06.06.2022 13:58 Відповісти
Чому не можна потім конфіскувати гроші рф чи країн Африки, тай хай купують?
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06.06.2022 14:00 Відповісти
у африканців не великий вибір або голодна смерть або хоч якесь зерно,

хіба не варіантів збирати докази і арештувати ті кораблі які возять вкрадене, якась контрабанда чи порушення морських законів, незаконно перетнули кордон нашої митниці і т.д.
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06.06.2022 14:10 Відповісти
Торговцы краденым
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06.06.2022 14:21 Відповісти
Візьмуть вкрадене...ото і досить цім мавпам.... Які не переймається мораллю.
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06.06.2022 17:25 Відповісти
мы у ниггеров можем что-то украсть? посольства конфисковать?
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06.06.2022 22:57 Відповісти
 
 