УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8723 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
7 938 65
Болгарія (487) Лавров (1472) Македонія (86) МЗС РФ (913) Росія (47279) санкції (6855) Сербія (257) Чорногорія (152)

Лавров не зміг полетіти до Сербії, бо сусідні країни не пропустили його літак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лавров

Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія відмовилися пропустити до Сербії літак міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Лавров мав відвідати Сербію 6-7 червня. Під час перебування у Белграді він збирався зустрітися із президентом Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем, а також із патріархом Сербської православної церкви Порфірієм.

Але Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія не надали дозвіл на політ літака із російським міністром. Адже після вторгнення Росії в Україну російським літакам заборонили використовувати повітряний простір ЄС. "Вирішити ситуацію" не вдалося навіть особисто президенту Сербії Александару Вучичу. Тож візит довелося скасувати.

Читайте: Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в поданні документів на візу. СКРІНШОТ

Тепер російські політики обурюються тим, що Лаврову не дали полетіти до Сербії.

"Йдеться про натівський демарш, і без США його не могло б бути. Прямим втручанням у двосторонні справи двох суверенних європейських країн, які не входять до альянсу – Росії та Сербії – НАТО намагається захопити і підпорядкувати собі частину Європи, що залишилася. Далі - глобалізація альянсу на решту світу, де Китай - стратегічна мета номер два за Росією", - написав у соцмережах віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "країни-учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку".

"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що, крім вас, немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось", — сказала вона.

Також читайте: Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України

Глава Роскосмосу Дмітрій Рогозін пішов далі і погрожує європейським країнам міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

"От чим гарний "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатимуть. Так само, як і в інших шведів", - написав він у твіттері.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
А что, разве лошади летают?
показати весь коментар
06.06.2022 13:26
+20
😁😁😁 Такого вялікого і стрррашного кацапа не пропустили! 😆 Тому, що безпринципне аморальне брехло! Цікаво, про яку спільну історію з чорногорцями проіржала коняка? 🤔
показати весь коментар
06.06.2022 13:28
+19
Вой стоит на мокшанских болотах. Дуже добре.
показати весь коментар
06.06.2022 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что, разве лошади летают?
показати весь коментар
06.06.2022 13:26 Відповісти
on na batute skakal
показати весь коментар
06.06.2022 13:26 Відповісти
Хай в Північну Корею до друзів злітає. Там його ще пустять!
показати весь коментар
06.06.2022 13:34 Відповісти
На нем рогозин скачет, Старлинк глушит
показати весь коментар
06.06.2022 13:55 Відповісти
пусть летает через северный поток по трубе
показати весь коментар
06.06.2022 15:21 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2022 14:01 Відповісти
Отныне по европам только галопом.
показати весь коментар
06.06.2022 14:42 Відповісти
Только вошла в комментарии, чуть не удавилась от смеха. +++
показати весь коментар
06.06.2022 14:59 Відповісти
А чому Лавров? Чому ви не пишите його справжню фамілію???
показати весь коментар
06.06.2022 13:27 Відповісти
Або й прізвище
показати весь коментар
06.06.2022 13:28 Відповісти
Что лавров, что калантарян - один хрен. Унылая лошадь думала, что взяла фамилию от благородного лавра, и лавровые венки будут сопровождать его всю жизнь, а получилось так, что он обыкновенная лаврушка, которую сырой не едят, а вареную выбрасывают.
показати весь коментар
06.06.2022 16:37 Відповісти
😁😁😁 Такого вялікого і стрррашного кацапа не пропустили! 😆 Тому, що безпринципне аморальне брехло! Цікаво, про яку спільну історію з чорногорцями проіржала коняка? 🤔
показати весь коментар
06.06.2022 13:28 Відповісти
Пусть на перекладных добирается. Через Турцию транзитом, как обычный пассажир
показати весь коментар
06.06.2022 13:28 Відповісти
Вой стоит на мокшанских болотах. Дуже добре.
показати весь коментар
06.06.2022 13:29 Відповісти
най пливе... то його процес...
показати весь коментар
06.06.2022 13:29 Відповісти
Эта коняка и доскакать сможет, если овса впрок запасет
показати весь коментар
06.06.2022 13:32 Відповісти
Нехай своїм ходом чеше-галоп,аллюр,рись,вибір є.Чи підкови вже стерлися?Не по скріпному коняці літаками літати
показати весь коментар
06.06.2022 13:32 Відповісти
Только, метром
показати весь коментар
06.06.2022 13:32 Відповісти
Хай в ЛНР,ДНР летает, єто теперь его уровень.
показати весь коментар
06.06.2022 13:33 Відповісти
Ой чий то кінь стоїть, що сива гривонька, і не пустили літак коня, в тую Сербо-гівноньку
показати весь коментар
06.06.2022 13:35 Відповісти
Погода нильотная
показати весь коментар
06.06.2022 13:33 Відповісти
Потрібен батут. Не дякуйте.
показати весь коментар
06.06.2022 13:35 Відповісти
Нужно было через дружественные Северную Корею и Эфиопию лететь
показати весь коментар
06.06.2022 13:35 Відповісти
А у хорватів навіть не спитали, бо знали, що там без варіантів будуть послані за воєнним корабльом.
показати весь коментар
06.06.2022 13:35 Відповісти
а на своих четырёх?.. - дайте ему овса и двуколку - домчит с ветерком, какой руССкий не любит быстрой езды?
показати весь коментар
06.06.2022 13:36 Відповісти
Vot ablom , hatel za parashkom sletatj ...a shchas lomka nachnjotsa 😖
показати весь коментар
06.06.2022 13:37 Відповісти
Рогозину надо отправить коня в космос, а оттуда спустить в Белград. А если на ракете Z нарисовать, то успех обеспече
показати весь коментар
06.06.2022 13:37 Відповісти
А на батуте слабО?
показати весь коментар
06.06.2022 13:38 Відповісти
Так в последнем действующем батуте Рогозин застрял
показати весь коментар
06.06.2022 13:51 Відповісти
А ото нехер шастать, людям мозок засирати. Сиди у своєму болоті і квакай для своїх.
показати весь коментар
06.06.2022 13:42 Відповісти
О каком сармате говорит пидоний рогозин, если его еще не сделали? А испытания были компьютерной анимацией?
показати весь коментар
06.06.2022 13:42 Відповісти
Болгарія Росію недолюблювала завжди, Македонія, де великий процент мусульман, любити її нема за що...
Найголовніше тут - Чорногорія. Немає і не було слов'янської, православної країни, розташованої більш дружньо до Росії, ніж Чорногорія. Крихітна за всіма параметрами, населення 0,6 млн, де навіть жартівлива приказка була - "Нас з Росією 143 мільйони".
І навіть їх Путін з Лавровим примудрилися зробити ворогами.
Є книга, "Як придбати друзів та почати жити". Путіну, Лаврову та Шойгу час писати книгу "Як друзів перетворити на ворогів"
показати весь коментар
06.06.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2022 14:42 Відповісти
знатно макнули у лайно і паРашу, і Сербію заодно.
показати весь коментар
06.06.2022 13:45 Відповісти
...нехай путлєр летить, його літак пропустять. Тільки через Україну нехай летить, наволоч...
показати весь коментар
06.06.2022 13:47 Відповісти
Паходу, настав час з цієї конякі підкови дерти...
показати весь коментар
06.06.2022 13:48 Відповісти
Пусть запрягается в телегу и своим ходом.
показати весь коментар
06.06.2022 13:48 Відповісти
Коняку Колонтаряку не выпустили из стойла!
показати весь коментар
06.06.2022 13:48 Відповісти
КОПИТАМИ за провода зачіпав,от і не пропустили
показати весь коментар
06.06.2022 13:49 Відповісти
Яке прикре неподобство
показати весь коментар
06.06.2022 13:53 Відповісти
Ну якщо Сармат літає і нікого не питає, то посадіть Лаврова на сармат і відправте в Белград.
показати весь коментар
06.06.2022 13:55 Відповісти
Боже!! Какой же тупица этот Рогозин!!Хоть и сын генерала!1
показати весь коментар
06.06.2022 13:55 Відповісти
Лошадь уже не пускають ні куди....
Залишилось скакати тільки пА рАсєї туди сюди
показати весь коментар
06.06.2022 13:58 Відповісти
не пустили коня на помийку европи
показати весь коментар
06.06.2022 14:01 Відповісти
прібліжонниє к єго вєлічеству х!йлу пєрємєщаются только на самольотах,

велике цабе нє ізволіт поїхати на потязі, як інші представники держав приїжджали в Україну

хто вважає себе пупом землі так це параша
показати весь коментар
06.06.2022 14:02 Відповісти
В стайню!
показати весь коментар
06.06.2022 14:06 Відповісти
Скоро во всем мире к бешеным русским обезьянам - ******** буду относиться как к чуме, холере, спиду. Туристов будут @издить - уже многие это делают. Пускать будут только в Антарктиду , без зимней одежды.
показати весь коментар
06.06.2022 14:06 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
06.06.2022 14:41 Відповісти
Хай використовує весла
показати весь коментар
06.06.2022 14:11 Відповісти
Теперь - только на перекладных.
показати весь коментар
06.06.2022 14:12 Відповісти
Придурки знову НАТО приплели,хоча санкції вводив ЕС!
показати весь коментар
06.06.2022 14:12 Відповісти
Игого! Галопом по Европам!
показати весь коментар
06.06.2022 14:21 Відповісти
Русафопия какаято, ***** ...
показати весь коментар
06.06.2022 14:22 Відповісти
Пусть на сармате полетит. Пропустят. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
06.06.2022 14:29 Відповісти
На Воронеж.
показати весь коментар
06.06.2022 15:04 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2022 14:37 Відповісти
лошадь обидели !
показати весь коментар
06.06.2022 14:38 Відповісти
Лошадь обделалась.
показати весь коментар
06.06.2022 15:05 Відповісти
Овёс был несвежий.
показати весь коментар
06.06.2022 18:20 Відповісти

Так выглядит изоляция. Не синяя липкая ленточка, а обычная нормальная политическая, б...ть. МО-ЛОД-ЦЫ! "Верной дорогой идёте, товагищи!"
показати весь коментар
06.06.2022 14:40 Відповісти
А ведь реально интересно: как этому пи..ру в сербию из масквы попасть?
- Вроде через Турцию можно лететь... куда-то )) А дальше-то как в сербию ?
- Ну угорщина ему еще воздушный калидор даст.. ))))
Одно выходит -- туннель рыть!
показати весь коментар
06.06.2022 14:48 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показати весь коментар
06.06.2022 14:55 Відповісти
Треба запропонувати катапультувати коня з расєйського воєнного корабля братушкам сєрбам, назад не забирати, а корабель пустити за вказаним курсом!
показати весь коментар
06.06.2022 15:18 Відповісти
Захарова даже цивилизованно выразилась, а Рогозину за такие угрозы полагается дополнительная порция целительных санкций
показати весь коментар
06.06.2022 15:22 Відповісти
пусть старая лошадь сосёт хер а не визиты ему!балканским странам респект за поддержку!
показати весь коментар
06.06.2022 17:18 Відповісти
 
 