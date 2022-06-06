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Глава МЗС Британії Трасс висловила підтримку Джонсону, згадавши про його позицію щодо України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила підтримку Борису Джонсону, чию відставку парламент розгляне у понеділок, пославшись на його позицію, зокрема, щодо війни в Україні.

Про це Трасс написала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр має мою 100-відсоткову підтримку у сьогоднішньому голосуванні, і я закликаю колег підтримати його. Він... підтримав Україну перед обличчям російської агресії. Він вибачився за допущені помилки", - заявила Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсона хочуть відправити у відставку, за це нині голосуватиме парламент Британії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Вся Україна за Джонсона!!!
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06.06.2022 13:33
+12
Ви там не дуркуйте і Джонсонюка мені не ображайте. Ваш ковід в Україні за одну ніч закінчився, теж мені тяжкий гріх відкопали...
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06.06.2022 13:34
+7
Джонсон не влаштовує різних лівацьких покидьків та кремлівських упирів. Бажаю йому перемоги та нових успіхів на посту прем'єр-міністра.
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06.06.2022 13:55
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Zelensky tozhe mog by rolik s podderzhkoi zapisatj....
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06.06.2022 13:28 Відповісти
Ну, як дермак дозволить, то може і напише.
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06.06.2022 13:36 Відповісти
Вся Україна за Джонсона!!!
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06.06.2022 13:33 Відповісти
А Трасс теж бандерівка. Респект їй!
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06.06.2022 13:58 Відповісти
Ви там не дуркуйте і Джонсонюка мені не ображайте. Ваш ковід в Україні за одну ніч закінчився, теж мені тяжкий гріх відкопали...
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06.06.2022 13:34 Відповісти
Джонсон не влаштовує різних лівацьких покидьків та кремлівських упирів. Бажаю йому перемоги та нових успіхів на посту прем'єр-міністра.
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06.06.2022 13:55 Відповісти
Давайте бритам отдадим небритого Бубачку, а себе возьмём патлатого Джонсона.
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06.06.2022 13:56 Відповісти
Це манера сивочолого ЗЕ. Відкопати щось з минулого і винести це на обговорення в потрібний момент.
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06.06.2022 13:56 Відповісти
Только благодаря Джонсону Украина не пала в первые дни войны. Именно Джонсон, когда все страны нам предлогали покорно сложить руки и умереть, был локомотивом который без всяких заигрываний и условий привез в Украину оружие и призвал остальные страны делать то же самое.
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06.06.2022 14:01 Відповісти
На Борисе Джонсоне сегодня держится не только Украина а и вся Европа. Остальные европейские политики легли под ***** и мечтают закончить войну и возобновить лобызание с кремлевским диктатором
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06.06.2022 14:05 Відповісти
Я думаю,что ковид для снятия -это только повод
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06.06.2022 23:03 Відповісти
 
 