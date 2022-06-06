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Обіцянкам Путіна не атакувати Одесу вірити не можна, його слова порожні, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну.
Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні", - йдеться в повідомлення.
Топ коментарі
+20 Yakov Nemo
показати весь коментар06.06.2022 13:42
+18 Mykola Trofimenko
показати весь коментар06.06.2022 13:41
+16 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.06.2022 13:44
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Вы ж с ним хотите переговоры вести, в глаз заглядывать...
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що сформував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів вчерез Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ?
Крыса это сказала за 4 дня до вторжения ..