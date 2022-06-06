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Обіцянкам Путіна не атакувати Одесу вірити не можна, його слова порожні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні", - йдеться в повідомлення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
120% что попытаются напасть ,
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06.06.2022 13:42
+18
Будь-яким обіцянкам москалей вірити не можна.
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06.06.2022 13:41
+16
Якщо пуйло сказало, що не буде атакувати Одесу - точно буде!
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06.06.2022 13:44
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Саме так. Ніякої спроби продаж зерна до перемоги- все інше зрада
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06.06.2022 13:39 Відповісти
Будь-яким обіцянкам москалей вірити не можна.
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06.06.2022 13:41 Відповісти
Видно Кулеба этого не знал и теперь удивился, что обіцянкам Пу верить нельзя.
Вы ж с ним хотите переговоры вести, в глаз заглядывать...
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06.06.2022 14:14 Відповісти
120% что попытаются напасть ,
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06.06.2022 13:42 Відповісти
Якщо пуйло сказало, що не буде атакувати Одесу - точно буде!
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06.06.2022 13:44 Відповісти
Чонгар вже розмінували, сподіваюся, тут розуму вистачить не робити цього...
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06.06.2022 13:51 Відповісти
Плюсую
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06.06.2022 13:56 Відповісти
Одеса буде атакована як тільки рашисти переконаються, що торгівельні суда пройшли вдало через розміновані води.
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06.06.2022 14:00 Відповісти
Ой.хто б з наших "вищих" пообіцяв звільнити Хєрсон....А то все "не на часі"....
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06.06.2022 14:03 Відповісти
запад скажет - или оружие, или разминируй.
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06.06.2022 14:15 Відповісти
Якщо гебняве каже ні,це означає так,тому готуйтесь захищати Одесу.
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06.06.2022 14:20 Відповісти
Звісно вірити пуйлові і Ко не слід.
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що сформував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів вчерез Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ?
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06.06.2022 14:39 Відповісти
Мавзолейному Шизофренику верит даже Марго симоньян...Киев возьмём за 2 часа...что там той Украины...
Крыса это сказала за 4 дня до вторжения ..
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06.06.2022 14:47 Відповісти
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06.06.2022 14:52 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.06.2022 14:52 Відповісти
Де захисники Маріуполя, чому досі не звільненні, якщо "чесне слово" давали і *****, і Ердоган, і навіть китайоза?
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06.06.2022 17:20 Відповісти
Один вменяемый политик, который действительно занят делом.
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06.06.2022 17:24 Відповісти
Та чого? Путін же казав шо війни не буде? Казав! Ви повірили? Повірили! Казали шашлички будуть! Слово стримав? Стримав! Спєцапірація а нє вайна! То не очкуйте, розміновуйте порти! Путін не збреше!
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06.06.2022 21:48 Відповісти
 
 