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Зеленський обговорив із Джонсоном новий оборонний пакет, роботу над гарантіями безпеки та шляхи розблокування портів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав глава держави.
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Микола Мазуренко
показати весь коментар06.06.2022 13:53 Відповісти Мені подобається 3
Pablo 1a34ca00
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