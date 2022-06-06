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Зеленський обговорив із Джонсоном новий оборонний пакет, роботу над гарантіями безпеки та шляхи розблокування портів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

борис,джонсон

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав глава держави.

Також читайте: Глава МЗС Британії Трасс висловила підтримку Джонсону, згадавши про його позицію щодо України

Автор: Ірина Дашківська
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Настоящий бандерівець. Ну любить інколи випити, так бандерівці всі такі
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06.06.2022 13:53 Відповісти
как можно говорить о гарантиях безопасности если больше 20% територии украины уже неподкотрольны...
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06.06.2022 13:58 Відповісти
Адмін видаляйте новину з збитим літаком вчора … це наш су-27 по помилці
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06.06.2022 14:02 Відповісти
Джонсон может уйти в отставку...
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06.06.2022 14:39 Відповісти
Якщо Джонсона "підуть", треба поміняти його на Найвеличнішого!
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06.06.2022 15:36 Відповісти
 
 