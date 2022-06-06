Зеленський обговорив із Джонсоном новий оборонний пакет, роботу над гарантіями безпеки та шляхи розблокування портів

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав глава держави.

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