Латвія заборонила російські канали до закінчення війни і повернення Криму Україні
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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Рішення набирає чинності 9 червня і діятиме, доки Росія не припинить війну і не віддасть Україні окупований Крим.
Трансляцію всіх російських каналів заборонили, спираючись на нову законодавчу норму. Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.
Перше рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, латвійська Національна рада з електронних ЗМІ ухвалила на початку березня. Компанія Global Media, що займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала до суду. І той вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру ряд російських розважальних каналів. Суд пояснив своє рішення тим, що незрозуміло, як як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.
Нацрада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. 26 травня Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють Національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.
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