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Новини За кордоном
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заборона (955) Латвія (863) Росія (47279) телебачення (732)

Латвія заборонила російські канали до закінчення війни і повернення Криму Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Рішення набирає чинності 9 червня і діятиме, доки Росія не припинить війну і не віддасть Україні окупований Крим.

Трансляцію всіх російських каналів заборонили, спираючись на нову законодавчу норму. Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

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Перше рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, латвійська Національна рада з електронних ЗМІ ухвалила на початку березня. Компанія Global Media, що займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала до суду. І той вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру ряд російських розважальних каналів. Суд пояснив своє рішення тим, що незрозуміло, як як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

Нацрада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. 26 травня Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють Національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Латиши-це все запарєбрікаває гавно потрібно забороняти не тимчасово а назавжди...
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06.06.2022 14:00
+7
Это может принести уважаемой Латвии скрытый пока положительный эффект: ватное русоязычное быдло, не желающее учить латвийский язык, останется совсем без телевизора. Надеюсь, долго не протянет, чемодан, вокзал, московия...
Страна с меньшим процентом быдла всегда успешно развивается.
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06.06.2022 14:18
+6
tak , abo s nashemi euro-zakonami / sudami eto nemozlivo.
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06.06.2022 14:05
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Латиши-це все запарєбрікаває гавно потрібно забороняти не тимчасово а назавжди...
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06.06.2022 14:00 Відповісти
tak , abo s nashemi euro-zakonami / sudami eto nemozlivo.
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06.06.2022 14:05 Відповісти
Це поки що тимасово, а потім і назавжди буде
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06.06.2022 14:12 Відповісти
Завидую латышам.
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06.06.2022 14:07 Відповісти
добре! латишам респект
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06.06.2022 14:08 Відповісти
А потім можна тягнути з поверненням цього запорєбрікового лайна ще довго - бюрократія це та ще шльондра
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06.06.2022 14:12 Відповісти
Нам би таку владу! Швидко все роблять, дивляться на іньших та не чекають коли біда к ним прийде, роблять на упередження.
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06.06.2022 14:13 Відповісти
No timchasova , u nas dali dabro na telekanal "Dozhdj " . I eta pamoika , takzhe kak "Meduza ", budet ruporami "haroshih "ruskih ....i eta dazhe huzhe , patamu chto s jabvnoi propogandoi legche barotsa , a s etoi gibridoi ......karoche ja ochenj zol na nashe pravitelstvo 😠
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06.06.2022 14:17 Відповісти
javnoi
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06.06.2022 14:18 Відповісти
Это может принести уважаемой Латвии скрытый пока положительный эффект: ватное русоязычное быдло, не желающее учить латвийский язык, останется совсем без телевизора. Надеюсь, долго не протянет, чемодан, вокзал, московия...
Страна с меньшим процентом быдла всегда успешно развивается.
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06.06.2022 14:18 Відповісти
Не покинуть кацапи Латвію , так як розуміють де їм краще , ну і розвиватися не будуть , бо від природи ущербні 😠
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06.06.2022 14:22 Відповісти
Хіба кацапи не можуть собі супутникового обладнання придбати?
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06.06.2022 14:26 Відповісти
Umnik , tvaji rassuzhdenije kak ta polupravda , katoruju nesjot zherela "haroshih ruskih " . A pro ahineju pazhalsta po padrobneje !
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06.06.2022 16:14 Відповісти
Наше, латвийское руSSо-быдло телевизором в рашку не заманишь! Будут здесь сидеть, мучаться и выть как их ущемляют, но боже упаси свалить в паРАШУ! К слову на болотах сегодня уже вой поднялся!
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06.06.2022 14:52 Відповісти
завидую латышам...в Израиле этого дерьма российского тв каналов 20.
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06.06.2022 17:13 Відповісти
 
 