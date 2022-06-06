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За минулий тиждень в Україні зафіксовано 1600 випадків COVID-19, 34 людини померли, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Рівень захворюваності на коронавірус в Україні зменшився, за минулий тиждень зафіксовано близько 1600 випадків захворювання на COVID-19 та 34 летальні, серед померлих є дитина.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ .

"Зараз рівень захворюваності на COVID-19 зменшився, що можна пояснити фактором сезонності. Все ж за минулий тиждень по країні зафіксовано близько 1600 випадків захворювань, зокрема велика частка медичних працівників. На жаль, за тиждень зафіксовано 34 випадки смерті від COVID-19, у тому числі померла одна дитина", - сказав Кузін.

За його словами, від початку повномасштабної війни проведено майже 250 досліджень по всій країні на предмет появи штамів, і поки що фахівці не фіксують "нічого незвичного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, - Кузін

Головний держсанлікар нагадав, що вакцинуватись проти коронавірусу слід обов’язково, і закликав зробити щеплення тих, хто його пропустив або потребує додаткового вакцинування.

"Наразі в Україні використовуються вакцини CoronaVac і Pfizer. Якщо людина вакцинувалась якоюсь іншою вакциною, то рішенням Національної технічної групи експертів з питань імунізації найчастіше рекомендується Pfizer як універсальна вакцина для бустерного чи додаткового щеплення або завершення базового курсу. Вакцини є у наявності", - сказав він.

Кузін також зауважив, що очікується нове формулювання вакцини Pfizer, яка має бути в країні наприкінці червня. "Це аналогічна за ефективністю вакцина, однак вона не потребуватиме розчинника і має простіші вимоги до транспортування", - пояснив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року.

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Карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку 2021 року перевели у форму адаптивного карантину.

Згідно з даними порталу Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 535 512 772 випадки зараження коронавірусом, зокрема 6 320 686 летальних, одужало 506 538 243 людини.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
В нашем микрорайоне в маске хожу один я. Некоторые смотрят на меня как на придурка. Большинству по барабану, про КОВИД уже забыли.
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06.06.2022 14:22
+9
а в Мариуполе сколько?
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06.06.2022 14:15
+9
Шо, Ляшко знову тести закупив?
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06.06.2022 14:18
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а в Мариуполе сколько?
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06.06.2022 14:15 Відповісти
Жаль немає Степашки. Він би тут намалював інші цифри.
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06.06.2022 14:17 Відповісти
Шо, Ляшко знову тести закупив?
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06.06.2022 14:18 Відповісти
все в Херсоне на складах остались
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06.06.2022 14:19 Відповісти
они в начале войны, ещё в феврале, взчли кредит 92 миллиона долларов на борьбу с ковидом, и где они ... кому война, кому ... .
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06.06.2022 16:31 Відповісти
В нашем микрорайоне в маске хожу один я. Некоторые смотрят на меня как на придурка. Большинству по барабану, про КОВИД уже забыли.
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06.06.2022 14:22 Відповісти
)))
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06.06.2022 14:27 Відповісти
Зате тепер ідіота видно здалеку.
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06.06.2022 14:40 Відповісти
Я особисто не ходжу в масці, дійсно незручно і не хочеться почуватися дурепою)) але я зробила бустерне щеплення, сподіваюсь, що вистачить
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06.06.2022 14:58 Відповісти
Аналогічно. Взагалі в масках дуже невеличка кількість пенсіонерів. У всіх інших війна ж на часі, нащо та маска та захист від ковідки, якщо ракета прямо в тем'ячко може прилетіти!

Тому 1600 хворих вже. А було 700 на тиждень в травні. Вимушений карантин на 2 місяці (березень-квітень) - закінчився і тепер крива захворювань знов полізе догори. Бо можна ж тепер товктися в чергах та метро.

Хлопці розповідали - в підрозділах перехворіли 100%. Якби були відпустки - вже б півкраїни хворіло...
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06.06.2022 16:30 Відповісти
Это называется дайте грошей на Ковид
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06.06.2022 14:34 Відповісти
Це нагадування про те, що він нікуди не подівся і продовжує вбивати людей.
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06.06.2022 14:37 Відповісти
может от сердечных заболеваний страдает и погибает больше людей, особенно во время войны, от одних сирен тревоги сколько приступов, но это же не модная болезнь, никто денег не даст.
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06.06.2022 16:34 Відповісти
Бачив днями в супермаркеті одну дівчину у масці. Прикольно так.
Мабуть недавно з Європи повернулась.
Тут в селі дахів і вікон в багатьох будинках немає після "градів", а вона в масці.
Довоєнним життям якось дихнуло...
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06.06.2022 14:41 Відповісти
Тільки в головах ідіотів захист від пандемії якось перетинається з зруйнованим загарбником будинком.

Особисто я маску не знімав ані 24 лютого, ані 5 березня, ані 6 червня.

І на бустер на цьому тижні піду - і так вже 2 місяці, як треба, якраз добігають 9 місяців з середини вересня, коли вколов 2 дозу модерни.
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06.06.2022 16:35 Відповісти
👍 Вумник! Тобі "град" о 05:30 ранку у двір не прилітав? Ні?
Бо ту твою маску вибуховою хвилею забило б тобі в дупу, і ти її довго звідти виколупував би.
Ідіоти, ***...
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06.06.2022 16:53 Відповісти
Продовжуй ходити в масці, Орест...
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06.06.2022 17:02 Відповісти
вам град мозги отбил, судя по всему. При нулевом уровне тестирования в стране есть заболеваемость и смерти от ковида.
Порадуйте рашу своим трупом, гордо умершим от ковида, а не от града. Не вопрос.
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06.06.2022 22:43 Відповісти
я в Харкові в масці ходжу в магазинах метро і тд, і бачу дуже дуже мало людей в масках одиниці, відчуваю себе дурником, але згадую що дурники всі інші - і все, на душі легше
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06.06.2022 14:54 Відповісти
Ви серйозно? Ковід? Знову тести - масочкі? Бізнесок?
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06.06.2022 15:07 Відповісти
Нк дурно Гербарій приїжджав, знову потрібно намопдники ввести. А то щось населення розпоясалося.
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06.06.2022 15:11 Відповісти
б@ядь, черт побери, это же все защитники в ВСУ воюют без масок, Ляшко какие там для них штрафы придуманны?
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06.06.2022 16:37 Відповісти
Вони всі перехворіли в перші 2 тижні. 100% особового складу. І частина втрат - саме з-за цього. Скільки - ніхто не скаже.
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06.06.2022 16:42 Відповісти
Звідки ви можете знати? Може в них простуда,чи грип були? Тоді ще зима була і захворіти,що раз плюнути.
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06.06.2022 17:55 Відповісти
шкода що ти хворієш далі,бачу уже невиліковно,статист ****
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07.06.2022 01:20 Відповісти
В моєму містечку жодного ковідного в лікарнях немає, ніяких масок на лицях також немає, ніхто не чхає і не кашляє.
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06.06.2022 15:15 Відповісти
Так-то воно так... А я кожного дня в метро... Натовп ідіотів без масок. І кашляючі, і чхаючі - є. Без масок. І за місяць захворювань ковідкою в країні 700 -> 1600.

А на фронті, хлопці розказували, 100% перехворіло в перші 2 тижні. Бо сплять дупа-до-дупи вповалку...
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06.06.2022 16:40 Відповісти
Ага згадали про свою годівницю!
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06.06.2022 15:19 Відповісти
Обычный грипп. Все переболели и забыли.
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06.06.2022 18:17 Відповісти
34 летальні, серед померлих є дитина
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06.06.2022 22:45 Відповісти
Они имели кучу своих диагнозов. Грипп стал последней каплей.
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07.06.2022 00:23 Відповісти
нагадаєш щорічну статистику по грипу? а не нагадаєш,бо всім було ***** на ню,а от на ковіді бабла підняято ...
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07.06.2022 01:22 Відповісти
 
 