За минулий тиждень в Україні зафіксовано 1600 випадків COVID-19, 34 людини померли, - Кузін

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні зменшився, за минулий тиждень зафіксовано близько 1600 випадків захворювання на COVID-19 та 34 летальні, серед померлих є дитина.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ .

"Зараз рівень захворюваності на COVID-19 зменшився, що можна пояснити фактором сезонності. Все ж за минулий тиждень по країні зафіксовано близько 1600 випадків захворювань, зокрема велика частка медичних працівників. На жаль, за тиждень зафіксовано 34 випадки смерті від COVID-19, у тому числі померла одна дитина", - сказав Кузін.

За його словами, від початку повномасштабної війни проведено майже 250 досліджень по всій країні на предмет появи штамів, і поки що фахівці не фіксують "нічого незвичного".

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Головний держсанлікар нагадав, що вакцинуватись проти коронавірусу слід обов’язково, і закликав зробити щеплення тих, хто його пропустив або потребує додаткового вакцинування.

"Наразі в Україні використовуються вакцини CoronaVac і Pfizer. Якщо людина вакцинувалась якоюсь іншою вакциною, то рішенням Національної технічної групи експертів з питань імунізації найчастіше рекомендується Pfizer як універсальна вакцина для бустерного чи додаткового щеплення або завершення базового курсу. Вакцини є у наявності", - сказав він.

Кузін також зауважив, що очікується нове формулювання вакцини Pfizer, яка має бути в країні наприкінці червня. "Це аналогічна за ефективністю вакцина, однак вона не потребуватиме розчинника і має простіші вимоги до транспортування", - пояснив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року.

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Карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку 2021 року перевели у форму адаптивного карантину.

Згідно з даними порталу Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 535 512 772 випадки зараження коронавірусом, зокрема 6 320 686 летальних, одужало 506 538 243 людини.