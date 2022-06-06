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Велика Британія оголосила другий пакет допомоги Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

великобритания

Уряд Великої Британії заявив про виділення другого пакету допомоги Міжнародному кримінальному суду (МКС) щодо розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із із посиланням на сайт британського уряду.

"Велика Британія швидко відповіла на запит Міжнародного кримінального суду про направлення додаткових поліцейських та юристів, щоб допомогти їхньому розслідуванню російських воєнних злочинів в Україні. Війська рф повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість", - заявив віцепрем’єр і міністр юстиції Домінік Рааб.

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Зазначається, що у другий пакет допомоги МКС увійшло:

- базування у Гаазі офіцера поліції для швидкого обміну інформацією між Великою Британією та МКС;

- направлення семи юристів із досвідом роботи у міжнародному кримінальному праві;

- двоє поліцейських, які мають досвід збору розвідувальних даних через загальнодоступні джерела;

- постійний аналіз та моніторинг військових подій в Україні, включно із збереженням будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;

- проведення спеціального тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції від імені МКС у співпраці з норвезькою поліцією.

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Автор: Анна Судак
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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06.06.2022 14:44 Відповісти
от щоб всі так реально чимось допомагали,
а не ліпили якісь ліві відмазки як німеччина і франція
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06.06.2022 14:44 Відповісти
Якби вони точно знали ,що не уникнуть покарання , то і не нападали , саме безкарність призвела до цього , і зараз багато країн Заходу своїми діями дають приводи для сумнівів щодо покарання.
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06.06.2022 15:00 Відповісти
та чёё тама насчет украинского МОССАДа ?
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06.06.2022 16:30 Відповісти
 
 