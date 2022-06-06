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Кораблі Чорноморського флоту РФ відкинули від берега на більш ніж сотню кілометрів, але з них ще можуть стріляти по Україні, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море

Інтенсивність ударів ракетами "Калібр" знизилася, але протиник б’є по наземних об’єктах протикорабельними ракетами.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті наших активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту рф було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Противник змінив тактику: розгорнув берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" в окупованому Криму та Херсонській області, а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

"Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден", - зазначили у ВМС.

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На думку оборонців України, це свідчить, що ворог використав значний обсяг сучасної ракетної зброї. І тепер змушений застосовувати застарілі типи ракет, яких у нього багато.

Угруповання з близько 30 ворожих кораблів та підводних човнів продовжує блокувати цивільне судноплавство. Зараз в акваторіх Чорного моря перебувають до 12 великих десантни кораблів РФ, більше третини з яких - на ремонті. Також угруповання противника нараховує до 15 десантних катерів різного типу.

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"Ми позбавили чорноморський флот рф повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на "сіру зону". Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", - зазначили у ВМС.

Також зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Противник змінив тактику: розгорнув берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" в окупованому Криму та Херсонській області, а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.
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Пуляй себе по ВСУ ракетами с Херсонщины, Крыма, и Змеиного в полной безопасности и горя не знай. Если с Крымом все понятно, Херсонщину можно с натяжкой оправдать, то Змеиный для меня загадка. Неужели такой дефицит тех же смерчей, что нельзя два раза в месяц чисто для профелактики или в качестве экзаменов для артиллеристов накрывать этот несчастный клочок суши?!
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06.06.2022 14:59
+9
А ми будєм бамбіть асвальтом. Все вірно,зе-дебіли?
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06.06.2022 15:07
+7
Гарпуни також більше сотні луплять без проблем...
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06.06.2022 14:55
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Гарпуни також більше сотні луплять без проблем...
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06.06.2022 14:55 Відповісти
Всі корита чф расєї повинні приєднатись на дні до мацкви...
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06.06.2022 14:55 Відповісти
А чего наши средствами малого флота и авиации не минирует подходы к побережью, 200-300 км? Запад не разрешает?
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06.06.2022 14:56 Відповісти
Противник змінив тактику: розгорнув берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" в окупованому Криму та Херсонській області, а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.
=================================================================
Пуляй себе по ВСУ ракетами с Херсонщины, Крыма, и Змеиного в полной безопасности и горя не знай. Если с Крымом все понятно, Херсонщину можно с натяжкой оправдать, то Змеиный для меня загадка. Неужели такой дефицит тех же смерчей, что нельзя два раза в месяц чисто для профелактики или в качестве экзаменов для артиллеристов накрывать этот несчастный клочок суши?!
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06.06.2022 14:59 Відповісти
А ми будєм бамбіть асвальтом. Все вірно,зе-дебіли?
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06.06.2022 15:07 Відповісти
закатать кацапов в асфальт, тоже оригинально...
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06.06.2022 15:30 Відповісти
Не тільки. У нас практично невичерпні запаси шоколадок)
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06.06.2022 15:32 Відповісти
"відкинули" ....відкинули б кацапівз Херсону.
Ц іяк відійшли,так і повернуться.
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06.06.2022 15:08 Відповісти
Вместо того чтобы лупить по флоту кацапии с гарпунов которые нам дали, Зелені пытаются "договориться" с Путиным и Ердоганом чтобы отправлять наше зерно в сопровождение войск РФ. И никто даже не заикается что та же Турция дает кацапии вывозить через Босфор наше зерно в Сирию. Ердоган следующий в рейтинге мраз*й после Орбана.
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06.06.2022 15:17 Відповісти
Що ти верзеш? Аналітик диванний. Ти що на прослушці, чи у підрозділі спецзв'язку працюєш? Документи є відповідні. Тоді повідомляй куди потрібно, або виклади в медіа, а не бла-бла на Цензорі. Чи ти суддя? Безперечно, що зерно потрібно вивозити, валютні резерви країни не безмежні. А хто покривати дефіцит бюджету буде?
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06.06.2022 16:01 Відповісти
ЗСУ якщо є можливвсть, вже на часі притопити чергове корито *********, треба так би мовити підтримувати патріотичну температуру в Україні
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06.06.2022 16:26 Відповісти
Якщо "корабельне угруповання чорноморського флоту рф було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів" , то яким чином москалі плавають до о. Зміїний, до якого 35 км від узбережжя, та 54 км від Приморського?
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06.06.2022 16:27 Відповісти
 
 