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Українець служив до 2019 року в армії РФ. Тепер він може сісти на строк від 12 до 15 років, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

решетка

Чоловік з України жив в Росії. З 2016 до 2019 року він за контрактом служив в армії РФ. Тепер йому висунули звинувачення у державній зраді та відправили до СІЗО.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Уродженець Чернівецької області, проживаючи на території російської федерації, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

Тепер 30-річному чоловіку повідомили про підозру в переході на бік ворога під час збройного конфлікту (ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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Зараз підозрюваного уотримують у СІЗО.

Автор: Ольга Лузан
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все донецкие и луганские, а может и больше, такие же как этот сепар. Определитесь уже может ли иметь гражданин Украины еще и другое гражданство или паспорт.
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06.06.2022 15:17 Відповісти
Багато там таких "етоженаших" . За решітку, там дадуть ради- здохне швидко.
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06.06.2022 15:28 Відповісти
Що означає "чоловік України"? Там таких більше 5 мільйонів. Був він громадянином чи ні на момент укладення контракту? Якщо був громадянином України то має відповідати, але якщо вийшов з громадянства то депортувати в ********* з довічною забороною вїзду в країну.
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06.06.2022 15:55 Відповісти
ВРУ по закінченню військового стану повинна НЕГАЙНО прийняти зміни до Конституції України: БУДЬ-ЯКА ДОБРОВІЛЬНА колаборація із ворожою державою за вироком Суду має ставати підставою для АВТОМАТИЧНОГО позбавлення Громадянства України! Відсидить мразота на зоні - і НЕГАЙНА ДЕПОРТАЦІЯ тварюки!
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06.06.2022 16:20 Відповісти
Прям про меня Срочка 91г КГБ СССР под Москвой,......дембель из ФСБ РФ ...домой в Киев в незалЭжну вернулся. Это нас так последними из Украины в крипаки москалям продали
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06.06.2022 19:40 Відповісти
Ты дурачек ? Ты на срочку ушел служить в СССР, а этот дебил уже будучи гражданином Украины, пошел служить на контракт в страну оккупант, которая с 14го ведёт против Украины агрессивную войну !
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06.06.2022 22:28 Відповісти
 
 