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В РФ не виключають можливості введення військ ОДКБ на територію України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов не виключив можливість введення військ Організації Договору про колективну безпеку на окуповані Росією території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Не можна виключати, що будуть потрібні миротворці з країн ОДКБ та на звільнених територіях України, "Донецької та Луганської народних республік", - сказав він.
"Ми навряд чи погодимося з тим, що якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти", - додав Картаполов.
Топ коментарі
+79 Мобильный крематорий
показати весь коментар06.06.2022 15:12
+67 Vasyl A_Vinn
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+48 Артем 42df2539
показати весь коментар06.06.2022 15:08
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Будь ласка, зачекайте...
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Идьот казах (пойдет ?),
Стреляют на ходу...
За рашу !
За хутина !
оно им впало
даже бульба фюрер как уж крутится не хочет лезть в украинскую мясорубку
Убогая хрюсия уже не знает как извернуться, чтобы вымолить передышку. На эти высеры не стоит обращать внимания. Только планомерное уничтожение кацапов. Без передышек, без сожалений, без политоты.
вот у НАТЫ и повод появится ввести своих миротворцев
https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
непорозумiння - це двостороннiй процес...а тут тiльки з боку паРашi є якiсь претензii.
У казахів нема нiяких територіальних непорозумінь з Мордором, це у паРашi є зазiхання на казахськi пiвнiчнi землi, а сам Казахстан якраз вiд паРашi нiчого не хоче.
потрiбно кацапiв тiєю землею нагодувати...
так i у випадку з Україною - Українi не потрiбнi землi паРашi, але вiд своїх земель Україна нiколи не вiдмовиться.
тыщу рублей больше и пол-литра бояры в день !
https://twitter.com/i/status/1482785855488114694
але на її шляху трапилося село на Херсонщині "
Хтось на когось напав?
Ще два тижні тому була сходка ОДКБ. І судячи по обличчах керівників країн, ніякого ентузіазму на них не було.
Тільки Лука блазнював.
Ну він вже відмазку придумав:
- перша відмазка, йому не можна нікуди іти, бо він тримає оборону від НАТО;
- друга, як усі підуть то і я ... подумаю про першу відмазку.
Слава Україні!Слава ЗСУ!Героям Слава!
Только ему сначала нужно выйти из состава ырэф,чтобы примкнуть к одыкабэ..
І якщо труни з України почнуть надходити до Киргизстану, це буде кривава кончина влади в Бішкеку.
это у них такая привычка?
ты сначала вынесени на голосование этот вопрос и скажи
я посмотрю как тебе все сразу "согласие" выразят
урод блин
никаким войскам там делать нечего
армяне не пошлют, боятся что азербайджанцы воспользуются этим моментом
азербайджанцы так же не отправят
без согласия украинских властей это окупация и тчка