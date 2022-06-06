В РФ не виключають можливості введення військ ОДКБ на територію України

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов не виключив можливість введення військ Організації Договору про колективну безпеку на окуповані Росією території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Не можна виключати, що будуть потрібні миротворці з країн ОДКБ та на звільнених територіях України, "Донецької та Луганської народних республік", - сказав він.

"Ми навряд чи погодимося з тим, що якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти", - додав Картаполов.

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