Посол США у Москві Салліван закликав РФ не закривати посольство у Вашингтоні

Посол США у Москві Джон Салліван заявив, що Росія не повинна закривати посольство в США попри кризу у відносинах, спричинену війною в Україні, бо дві найбільші ядерні держави світу мають продовжувати переговори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Салліван сказав, що Вашингтон і Москва не можуть просто розірвати дипломатичні відносини.

Незважаючи на кризи, шпигунські скандали та балансування на межі холодної війни, дипломатичні відносини між Москвою та Вашингтоном не переривалися відколи США встановили відносини з Радянським Союзом у 1933 році.

На запитання, чи означає аналогія, що посольства можуть бути закриті, Салліван сказав: "Така можливість є, хоча я думаю, що це було б великою помилкою".

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"Наскільки я розумію, російський уряд згадав варіант розриву дипломатичних відносин. Ми не можемо просто розірвати дипломатичні відносини і перестати спілкуватися один з одним", - сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого місяця жартівливо заявив, що хотів би присвятити Путіну пісню Тейлор Свіфт "Ми ніколи не будемо разом".

Відповідаючи на запитання про цей коментар, Салліван сказав: "Ми також ніколи повністю не розійдемося".

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