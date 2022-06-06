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Новини За кордоном
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Посол США у Москві Салліван закликав РФ не закривати посольство у Вашингтоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

салліван,джон

Посол США у Москві Джон Салліван заявив, що Росія не повинна закривати посольство в США попри кризу у відносинах, спричинену війною в Україні, бо дві найбільші ядерні держави світу мають продовжувати переговори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Салліван сказав, що Вашингтон і Москва не можуть просто розірвати дипломатичні відносини.

Незважаючи на кризи, шпигунські скандали та балансування на межі холодної війни, дипломатичні відносини між Москвою та Вашингтоном не переривалися відколи США встановили відносини з Радянським Союзом у 1933 році.

На запитання, чи означає аналогія, що посольства можуть бути закриті, Салліван сказав: "Така можливість є, хоча я думаю, що це було б великою помилкою".

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"Наскільки я розумію, російський уряд згадав варіант розриву дипломатичних відносин. Ми не можемо просто розірвати дипломатичні відносини і перестати спілкуватися один з одним", - сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого місяця жартівливо заявив, що хотів би присвятити Путіну пісню Тейлор Свіфт "Ми ніколи не будемо разом".

Відповідаючи на запитання про цей коментар, Салліван сказав: "Ми також ніколи повністю не розійдемося".

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Топ коментарі
+16
Переговоры, разговоры, договоры должны приводить к каким-то результатам, а не очередному разрушенному в хлам городу, судну с тупо украденным зерном и бесконечным воздушным тревогам над головами мирных граждан суверенного государства. Болтовни ради болтовни не надо
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06.06.2022 15:14
+15
Якийсь дуже мутний тип цей Салліван
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06.06.2022 15:14
+13
А шо, за зарплатой буде далеко бігать?
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06.06.2022 15:13
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А шо, за зарплатой буде далеко бігать?
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06.06.2022 15:13 Відповісти
Якийсь дуже мутний тип цей Салліван
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06.06.2022 15:14 Відповісти
его легко понять, он без работы останется
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06.06.2022 15:23 Відповісти
Ну да, крім парашной ********* в світі ж більше країн немає, в яких дипломатичні представництва США.
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06.06.2022 15:26 Відповісти
Говорят, агент кгб
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06.06.2022 15:30 Відповісти
Переговоры, разговоры, договоры должны приводить к каким-то результатам, а не очередному разрушенному в хлам городу, судну с тупо украденным зерном и бесконечным воздушным тревогам над головами мирных граждан суверенного государства. Болтовни ради болтовни не надо
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06.06.2022 15:14 Відповісти
Ой,дурак.
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06.06.2022 15:21 Відповісти
Правильно ! Закривать не можна , треба знищити разом з його складом
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06.06.2022 15:24 Відповісти
Не розумію я цих дегенератів.
Чого це раптом не можете розірвать відносити? Взяли і розірвали, *****. Що може бути простіше? Чи вже **** звик щомісяця валізу кривавих нафтодоларів лутать, гнідо??
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06.06.2022 15:25 Відповісти
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06.06.2022 15:27 Відповісти
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06.06.2022 15:30 Відповісти
Саливан это старая проросийская проститутка завербованая ещё в сэсэсэрэ, как и Керри
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06.06.2022 15:32 Відповісти
США без помех смогу заново наладить дипломатические отношения с московией ведь ножки буша будут снова актуальны ....
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06.06.2022 15:32 Відповісти
***** , сделай , сделай ошибку 🙏
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06.06.2022 15:51 Відповісти
Тепер точно закриють. Тупо на зло. Ну от і добре. Русня спалює останні мости. 👍
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07.06.2022 07:03 Відповісти
 
 