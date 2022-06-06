УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5287 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії Війна
1 943 0
війна (56620) нафта (710) санкції (6855) Євросоюз (7051) Ченцов Всеволод (27)

Шостий пакет санкцій став потужним тригером для відмови від російської нафти вже зараз, - посол України в ЄС Ченцов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нафта,ембарго

Україна оцінює запровадження шостого пакета санкцій проти РФ як дуже потужний крок, який став тригером для відмови від російської нафти вже зараз.

Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми оцінюємо цей крок (запровадження шостого пакета санкцій проти РФ. - Ред.) як дуже потужний. Попри те що перехід до нових умов триватиме шість-вісім місяців, тобто для нафтопродуктів вісім, для сирої нафти шість, ефект від цього рішення спостерігатиметься вже найближчим часом, тому що низка держав-членів і приватних компаній, не чекаючи ухвалення цих санкцій, уже почали перелаштування на нові джерела постачання", - сказав Ченцов.

За його словами, Німеччина, наприклад, вже почала отримувати з інших джерел приблизно дві третини нафти замість російської.

"Тобто, цей пакет мав велике значення як по суті, так і політично, оскільки став потужним тригером для відмови від російської нафти вже зараз", - наголосив дипломат.

Він також зауважив, що російська металургійна промисловість уже має суттєві проблеми на рівні виробництва у зв’язку з тим, що РФ уже не надаються "хмарні" послуги, а вітчизняного аналогічного продукту, який забезпечив би нормальну роботу підприємств, вони не мають.

Також читайте: Євросоюз розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар Бретон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 