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РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із сумарним залпом до 34 крилатих ракет типу "Калібр", - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що це означає, що загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається, тому що "фактично, покривається вся територія України".

"Противник ротує свої підрозділи: десь відводить, десь заводить. Це все тактичні ігри, тому я не бачу тут якихось великих тактичних або оперативно-стратегічних змін", - пояснив Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі Чорноморського флоту РФ відкинули від берега на більш ніж сотню кілометрів, але з них ще можуть стріляти по Україні, - ВМС

Крім того, за його словами, російський агресор нарощує системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема, у північно-західній частині півострова в районі населених пунктів Оленівка та Роздольне продовжується розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - зазначив Мотузяник.

Автор: Ірина Дашківська
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Де Гарпуни?
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06.06.2022 15:29 Відповісти
Писали, що дальність "Гарпунів", що нам передають - 140 км. Тому орки і відійшли більш ніж на 100 км від берега. Та й якщо б діставали, в них ще підводні човни є. Надто багато залізяк у потвор, хоча й застарілих. /
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06.06.2022 15:45 Відповісти
Уже пособирали все, что можно. Не густо осталось.
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06.06.2022 15:30 Відповісти
и что с этим делать!? к сожалению мы только и можем что считать их ракеты
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06.06.2022 15:31 Відповісти
Зраду розводити не буду.Та й вчити не буду.Але пам'ятаю ту балаканину про український флот(Були розумні люди ,котрі казали,що проти корабельні системи на березі треба класти,а не в москітний флот гроші топити.Хто був правий тепер очевидно.
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06.06.2022 15:31 Відповісти
от кацапи взялися а Україну!Згинути б їм всією державою: і загарбники,і свиноматки,і їх діти!
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06.06.2022 15:32 Відповісти
Вони привели до цицкі ,а цицку України міняти на Китай,***** не хоче,дуже не прикормлен уцій коврад
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06.06.2022 16:48 Відповісти
Там ще субмарини ,маюця,подивимось,чи вспливуть
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06.06.2022 16:42 Відповісти
То чому вони ще не знищені гарпунами?
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06.06.2022 17:00 Відповісти
Це лайно приречене і ще плаває виключно внаслідок суб'єктивних причин.
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06.06.2022 17:27 Відповісти
 
 