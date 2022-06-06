РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із сумарним залпом до 34 крилатих ракет типу "Калібр", - Мотузяник

РФ тримає в акваторії Чорного моря п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що це означає, що загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається, тому що "фактично, покривається вся територія України".

"Противник ротує свої підрозділи: десь відводить, десь заводить. Це все тактичні ігри, тому я не бачу тут якихось великих тактичних або оперативно-стратегічних змін", - пояснив Мотузяник.

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Крім того, за його словами, російський агресор нарощує системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема, у північно-західній частині півострова в районі населених пунктів Оленівка та Роздольне продовжується розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - зазначив Мотузяник.