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Терміни перевірки бойової готовності ЗС Білорусі продовжили до 11 червня, - Мотузяник

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білорусь

У Білорусі продовжили терміни перевірки бойової готовності Збройних сил до 11 червня, а військові комісаріати Гомельської області уточнюють військові дані резервістів.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українська розвідка нам також повідомляє про продовження термінів перевірки бойової готовності Збройних сил цієї країни до 11 червня. Раніше планувалося до 4-го. В рамках підготовки до зборів із військовозобов'язаними територіальної оборони Білорусі з 22 червня по 16 липня військові комісаріати Гомельської області уточнюють військові дані резервістів", - сказав він.

Речник Міноборони додав, що на ділянці українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекиданню українських військ на інші загрозливі напрямки противник також утримує підрозділи.

"Зокрема, в районі населеного пункту Тьоткіно, Курська область, знаходяться військовослужбовці зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. У районі міжнародного автомобільного пункту пропуску Нові Юрковичі, Брянська область, Росія, продовжується інженерно-фортифікаційне обладнання позицій", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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06.06.2022 15:44 Відповісти
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06.06.2022 15:52 Відповісти
 
 