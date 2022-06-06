Європейські компанії майже вдвічі збільшили поставки російської нафти з кінця лютого, - The Independent

Європейські компанії майже вдвічі збільшили поставки російської нафти від початку повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну. Все це відбувається на фоні відчайдушних спроб лідерів ЄС повністю витиснути РФ з європейського ринку нафти та природного газу.

Про це пише видання The Independent, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Воно посилається на новий аналіз даних про судноплавство від компанії Refinitiv, проведений антикорупційною групою Global Witness. Цей аналіз показує, наскільки трійка головних європейських судноплавних країн – Греція, Кіпр і Мальта – шпарко збільшували обсяги транспортування російської нафти по всьому світу, скориставшись великими стрибками тарифів на танкерні вантажі.

Аналітики зазначають, що нафтове ембарго має бути насамперед ембарго. Тоді ж як на ділі останній пакет санкцій ЄС дозволяє російській нафті продовжувати надходити в Європу трубопроводами через Угорщину, а компанії з Греції, Мальти та Кіпру мають змогу й надалі постачати російську нафту країнам, які не входять до ЄС.

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Щоб закрити цю прогалину, ЄС має твердо виступати проти лобіювання з боку всіх держав-членів, які мають корисливі інтереси в торгівлі російською нафтою, і поставити заборону на судноплавство в основі санкційної політики єдиної Європи.