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Європейські компанії майже вдвічі збільшили поставки російської нафти з кінця лютого, - The Independent

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Європейські компанії майже вдвічі збільшили поставки російської нафти від початку повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну. Все це відбувається на фоні відчайдушних спроб лідерів ЄС повністю витиснути РФ з європейського ринку нафти та природного газу.

Про це пише видання The Independent, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Воно посилається на новий аналіз даних про судноплавство від компанії Refinitiv, проведений антикорупційною групою Global Witness. Цей аналіз показує, наскільки трійка головних європейських судноплавних країн – Греція, Кіпр і Мальта – шпарко збільшували обсяги транспортування російської нафти по всьому світу, скориставшись великими стрибками тарифів на танкерні вантажі.

Аналітики зазначають, що нафтове ембарго має бути насамперед ембарго. Тоді ж як на ділі останній пакет санкцій ЄС дозволяє російській нафті продовжувати надходити в Європу трубопроводами через Угорщину, а компанії з Греції, Мальти та Кіпру мають змогу й надалі постачати російську нафту країнам, які не входять до ЄС.

Читайте: Шостий пакет санкцій став потужним тригером для відмови від російської нафти вже зараз, - посол України в ЄС Ченцов

Щоб закрити цю прогалину, ЄС має твердо виступати проти лобіювання з боку всіх держав-членів, які мають корисливі інтереси в торгівлі російською нафтою, і поставити заборону на судноплавство в основі санкційної політики єдиної Європи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Найкращі санкції від ЗСУ.
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06.06.2022 15:51
+4
Припинити торгівлю російською нафтою елементарно просто:

Захід має ввести спец. мито для всіх імпортних товарів із країн, які купують рос. нафту.
Якихось 5-10% мита відібьють бажання купувати рос. нафту
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06.06.2022 15:50
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Перед смертью не надышишся, ну тобишь перед эмбарго не накачаешся.
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06.06.2022 15:41 Відповісти
Кто вам такое сказал? Покупают и покупать будут. США борется, но пока эффект минимален. Не надо слушать выступления политического эстаблишмента, их слова ничего не стоят...
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06.06.2022 15:47 Відповісти
К концу года подожмут довольно сильно, не полностью, но уже не получится скупать пол мира.
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06.06.2022 15:50 Відповісти
Найкращі санкції від ЗСУ.
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06.06.2022 15:51 Відповісти
Припинити торгівлю російською нафтою елементарно просто:

Захід має ввести спец. мито для всіх імпортних товарів із країн, які купують рос. нафту.
Якихось 5-10% мита відібьють бажання купувати рос. нафту
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06.06.2022 15:50 Відповісти
один выход, трубопровод в венгрию, ну сломался...
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06.06.2022 15:51 Відповісти
"а вы друзья как не садитесь
все ж в музыканты не годитесь"
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06.06.2022 15:53 Відповісти
Михаил Крутихин...энергоаналитик...
К 2024 году рабZZeянские нефть и газ никому и нафиг не нужны будут...
Дядя Миша удрал из рабZei ...в Норвегию к сыну...видать достали деда крысы путлера...
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06.06.2022 16:01 Відповісти
І в кого тут корупція - в Україні чи в ЄС?!
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06.06.2022 16:03 Відповісти
Эх-хе-хе. Вот еще кроме Венгрии ******** в ЕС.
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06.06.2022 16:27 Відповісти
Заголосок маніпулятивний. Мова про транспортні послуги, а не про закупівлі країнами Європи нафти.
Цікаво, редактори цілеспрямовано зміст перекрутили чи помилково ?
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Якщо це так, Тоді Кулебу, разом з Єрмаковським МЗС, треба відправляти на фронт...
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06.06.2022 17:09 Відповісти
Перевалки під Мозирем і Брянськом - на черзі. ТочкаУ дістає.
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06.06.2022 18:34 Відповісти
 
 