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Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який вбив цивільного та поранив ще двох на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

огп

На Чернігівщині повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який вбив одного і поранив двох цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, прокурори Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

За даними слідства, військовослужбовець РФ, перебуваючи на території села Харкове Талалаївської ОТГ Прилуцького району у лютому 2022 року вбив мешканця села, вистріливши з вогнепальної зброї у голову чоловіка на подвір’ї його власного житлового будинку.

Після цього військовий РФ здійснив ще декілька пострілів з пістолета в сторону двох цивільних осіб, які намагалися врятуватися, спричинивши їм тілесні ушкодження.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Автор: Ірина Дашківська
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