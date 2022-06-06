Командир батальйону "Свобода" Кузик про ситуацію в Сєверодонецьку: Тривають запеклі бої, ми їх знищуємо, а вони нові резерви кидають. ВIДЕО
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Командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів про перебіг боїв у Сєверодонецьку Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей, й активно використовує цю перевагу. Постійно атакують обстрілюють знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати", - розповів Кузик.
За його словами, ситуація вкрай складна в Сєверодонецьку, йдуть запеклі вуличні бої.
"Були спроби контратакувати десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м’яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви", - додав командир батальйону "Свобода".
Водночас, за словами капітана, динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється на день по декілька разів.
"Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то, окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів - танки, артилерія", - підсумував він.
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Ну зрозуміло, арти не вистачає, авіації не вистачає, броні не вистачає, але по людях перевага в орків???
По-друге, зовсім недавно повідомляли, що в Севєродонецьку воюють в основному "мобілізовані" з Луганди без будь-якої підготовки та належного озброєння. Тим не менш, вони можуть продовжувати кидати "гарматне м'ясо", резерви у них іще є. Ми ж цінуємо своїх бійців, тому те, що нібито "людей у нас більше" не змінює того факту, що "м'яса" у них таки більше
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «не считает трагедией временную потерю территорий страны.
1. ствольной артиллерии,
2. количестве танков,
3. количестве людей
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- что мешает украинскому командованию иметь перевес, находясь на своей земле?
завтра с утра пробежаться до военкомата - без тебя войну не выиграть.