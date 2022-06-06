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війна (56620) Луганщина (4420) Сєверодонецьк (475)

Командир батальйону "Свобода" Кузик про ситуацію в Сєверодонецьку: Тривають запеклі бої, ми їх знищуємо, а вони нові резерви кидають. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів про перебіг боїв у Сєверодонецьку Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей, й активно використовує цю перевагу. Постійно атакують обстрілюють знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати", - розповів Кузик.

За його словами, ситуація вкрай складна в Сєверодонецьку, йдуть запеклі вуличні бої.

"Були спроби контратакувати десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м’яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви", - додав командир батальйону "Свобода".

Водночас, за словами капітана, динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється на день по декілька разів.

"Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то, окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів - танки, артилерія", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 16:06
+34
Хай Господь збереже вас і дасть успіх!
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06.06.2022 16:09
+25
Тримайтесь, хлопчики! Бережіть своє життя! Вся країна вболіває за вас. Ви нам потрібні живими!
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06.06.2022 16:25
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 16:06 Відповісти
До чого ви постійно тут згадуєте Богородицю? Потрібна ******* артилерія щоб перемогти.
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06.06.2022 19:38 Відповісти
Хай Господь збереже вас і дасть успіх!
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06.06.2022 16:09 Відповісти
Люся Арестович казав, у росії не має резервів. Брехав як собака?
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06.06.2022 16:20 Відповісти
Меньше слухай усілякий непотріб,чого чого,а м'яса у кацапів вдосталь,наше щастя що воно сцикливе і не хоче воювати,а коли кацапа силоміць беруть то воно підсцикає і тоді з нього гівно а не вояка
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06.06.2022 17:05 Відповісти
Да це зрозуміло. Я з сарказмом писав. Зеленський клоун і таких же "совєтніков" понабирав коло себе.
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06.06.2022 17:30 Відповісти
А скільки ж орків насправді знищено? Якщо такими темпами будуть знищувать, то підкріплень у орків ще на 100 років вистачить.
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06.06.2022 19:11 Відповісти
Люся поц брехливый, без стыда и совести. У лейтенанта Шмидта все дети такие.
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06.06.2022 18:10 Відповісти
Так Зеля казав, що в нас 700 тис. А тут кажуть, що у орків перевага "і в кількості людей".
Ну зрозуміло, арти не вистачає, авіації не вистачає, броні не вистачає, але по людях перевага в орків???
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06.06.2022 16:23 Відповісти
Вони кажуть, що ті люди ще навчаються.
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06.06.2022 16:29 Відповісти
А ти хочеш, щоб вони на ворога у штикову пішли і з криками УРА?
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06.06.2022 17:03 Відповісти
А ты раздели 700 тысяч на всю территорию Украины и ни в каком месте никакого превосходства не будет и подавно . Плюс ещё сколько стоят в Крыму , на границе , на кораблях .
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06.06.2022 17:33 Відповісти
По-перше, усім відомо, що на початку війни у нас було 200 тис. армія, а зараз припустимо 700 тис. Це практично неможливо за 3 з пол. місяця навчити усі 500 тис. осіб практично з нуля, навіть якби у нас були такі ресурси. Тобто коли кажуть про 700 тис. осіб, мають на увази тих, кого призвали. Але по-справжньому воюють, особливо на Донбасі, максимум 100 тис. а то і менше. Ще до початку наступу на Донбасі співвідношення сил було 2:3. Зараз обидві сторони нагнали ще більше особового складу і зброї, тому можемо вважати співвідношення незмінним

По-друге, зовсім недавно повідомляли, що в Севєродонецьку воюють в основному "мобілізовані" з Луганди без будь-якої підготовки та належного озброєння. Тим не менш, вони можуть продовжувати кидати "гарматне м'ясо", резерви у них іще є. Ми ж цінуємо своїх бійців, тому те, що нібито "людей у нас більше" не змінює того факту, що "м'яса" у них таки більше
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06.06.2022 17:52 Відповісти
Тримайтесь, хлопчики! Бережіть своє життя! Вся країна вболіває за вас. Ви нам потрібні живими!
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06.06.2022 16:25 Відповісти
повага. звитяги. успіхів.
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06.06.2022 16:41 Відповісти
А, знищують їх ось так - https://t.me/newspn/23298
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06.06.2022 16:50 Відповісти
Героям слава!
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Кацапня обрала тактику повної руйнації міст з застосуванням важкої зброї, щоб нашим бійцям вже не було де укритися та тримати оборону роблячи контрнаступи. Нам треба діяти їх же методами. Я собі навіть не уявляю як можна звільняти той же Донецьк культурно-дипломатично пострілюючи.
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06.06.2022 17:23 Відповісти
вот это пид@R
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «не считает трагедией временную потерю территорий страны.
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06.06.2022 18:53 Відповісти
20% украинских территорий окупированно ...-не трагедия
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06.06.2022 18:54 Відповісти
Враг имеет определенное преимущество в:
1. ствольной артиллерии,
2. количестве танков,
3. количестве людей
---------------
- что мешает украинскому командованию иметь перевес, находясь на своей земле?
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06.06.2022 19:13 Відповісти
Срочно позвони в Генштаб и передай свои советы нашим тупым генералам. И да, не забудь
завтра с утра пробежаться до военкомата - без тебя войну не выиграть.
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06.06.2022 20:47 Відповісти
Вашим хранцузським женералам?
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06.06.2022 22:49 Відповісти
Ну не знаю, та танки в місті - це не дуже вдала ідея. Щоб їх кацапи спалили як наші палять кацапські танки? Артилерія - тут я згоден.
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06.06.2022 19:35 Відповісти
 
 