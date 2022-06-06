Туреччина та РФ досягли попередньої угоди про морський коридор для вивозу українського зерна з Одеси, - Bloomberg

Київ не брав участі у перемовинах Стамбулу та Москви щодо експорту українського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з обговореннями, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування вод біля берегів Одеси та супроводу зернових суден. Водночас Україна поки не схвалює цей план, через ризик того, що зняття оборони берегу може залишити життєво важливий порт відкритим для російського нападу.

Туреччина сподівається, що схвалення попередньої пропозиції Організацією Об'єднаних Націй (ООН) може ослабити безпекові занепокоєння. Очікується, що в середу, 8 червня, сторони обговорюватимуть план під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в Анкару. Наразі немає розуміння, чи направить Україна свого представника.

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"Заздалегідь коментуючи досягнення угоди, Росія прагне перекласти відповідальність на Україну за зрив поставок", - заявив заступник міністра економіки і торговельний представник України Тарас Качка. "Але факт залишається фактом, що продовольча криза була штучно створена Росією і тільки Росією".

Попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. За словами співрозмовників, Україна не брала безпосередньої участі в переговорах.

Крім того, Росія вимагає можливості інспектувати кораблі, які прямують в Україну, на предмет зброї, але Київ такі умови відкидає.

Економічна правда зауважує, що напередодні Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію. Речник Ердогана також зазначав, що після досягнення домовленості знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати морську гуманітарну операцію.

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Українське зерно може бути доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планується створити у Стамбулі. Так, під егідою ООН було підготовлено дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи. Її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН.