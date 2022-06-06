Туреччина та РФ досягли попередньої угоди про морський коридор для вивозу українського зерна з Одеси, - Bloomberg
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Київ не брав участі у перемовинах Стамбулу та Москви щодо експорту українського зерна.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з обговореннями, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування вод біля берегів Одеси та супроводу зернових суден. Водночас Україна поки не схвалює цей план, через ризик того, що зняття оборони берегу може залишити життєво важливий порт відкритим для російського нападу.
Туреччина сподівається, що схвалення попередньої пропозиції Організацією Об'єднаних Націй (ООН) може ослабити безпекові занепокоєння. Очікується, що в середу, 8 червня, сторони обговорюватимуть план під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в Анкару. Наразі немає розуміння, чи направить Україна свого представника.
"Заздалегідь коментуючи досягнення угоди, Росія прагне перекласти відповідальність на Україну за зрив поставок", - заявив заступник міністра економіки і торговельний представник України Тарас Качка. "Але факт залишається фактом, що продовольча криза була штучно створена Росією і тільки Росією".
Попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. За словами співрозмовників, Україна не брала безпосередньої участі в переговорах.
Крім того, Росія вимагає можливості інспектувати кораблі, які прямують в Україну, на предмет зброї, але Київ такі умови відкидає.
Економічна правда зауважує, що напередодні Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію. Речник Ердогана також зазначав, що після досягнення домовленості знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати морську гуманітарну операцію.
Українське зерно може бути доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планується створити у Стамбулі. Так, під егідою ООН було підготовлено дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи. Її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН.
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Судя по всему это его дочка Александра, которая учится в Лондоне. https://t.me/voynareal/24430
Ніяким гарантіям не вірю-вивезуть зерно,наб'ють свої кишені,а потім буде те,що з Будапештським меморандумом.
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що організував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів через Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ? В цьому випадку і Молдова і Румунія отримають свої плюси. А пуйло і Ко - мінус.
Об этом сообщает российское издание Известия.
"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.
По его данным такая дорожная карта уже согласована с Турцией и Украиной, якобы "осталось детализировать точный маршрут кораблей".
Это фейк (нет).
Хана зерну и Одессе.
кораблі членів нато (турецькі теж) супроводжують до порту і з порту. все.
Чим вони Африку у наступному році годувати збираються,якщо війна буде продовжуватись?Чи їм головне сьогодні гешефти на українській крові провести
З таким би азартом пуйла давили,ціни б їм не було в базарний день.А то підторговувати краденим зерном однією рукою,і підписувати гидкі угоди з кацапами другою,воно ж легше
5 ч. ·
А пока украинцы гибнут на Донбассе, пока оккупировано 20% нашей территории, согласовывается схема вывозы из Одессы украинского зерна, принадлежащего американским зернотрейдерам.
Корабли под конвоем надсмотрщиков из российского флота будут возить зерно.
Формально якобы договариваются Россия, Украина и Турция. Реально же - Вашингтон и Москва.
Нет, эта война не «договорняк». Просто так «случайно» получается…
На російському телебаченні щодня звучать заклики вбивати українців. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua сказав британський політолог українського походження Тарас Кузьо.
"Там відкрито кажуть, що потрібно знищити п'ять відсотків населення України, два мільйони українців, еліту. Решта боятиметься і мовчатиме, змушена погодитися з російською владою на окупованих територіях. За кілька місяців до вторгнення спецслужби США заявили, що росіяни склали масштабні "розстрільні списки" тому поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
Всі 23 млн. тонн зернових про які ведуть перемовини Туреччина та росія належать
приватним зернотрейдерам на кшталт "Нібулона".
І як шо ці країни дійсно зацікавлені допомогти приватним зернотрейдерам вивезти морем зерно, то й держдіячи України можуть запропонувати "піти геть" з акваторії Чорного моря весь чорноморський флот росії і тоді вже провести розмінування дійсно державних портів України в Одесі та Південному і дозволити вивіз зернових.
А так якась маячня повна...