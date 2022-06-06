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війна (56620) зерно (1236) Одеса (4029) Туреччина (2255) експорт (725)

Туреччина та РФ досягли попередньої угоди про морський коридор для вивозу українського зерна з Одеси, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

турция,рф

Київ не брав участі у перемовинах Стамбулу та Москви щодо експорту українського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з обговореннями, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування вод біля берегів Одеси та супроводу зернових суден. Водночас Україна поки не схвалює цей план, через ризик того, що зняття оборони берегу може залишити життєво важливий порт відкритим для російського нападу.

Туреччина сподівається, що схвалення попередньої пропозиції Організацією Об'єднаних Націй (ООН) може ослабити безпекові занепокоєння. Очікується, що в середу, 8 червня, сторони обговорюватимуть план під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в Анкару. Наразі немає розуміння, чи направить Україна свого представника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар

"Заздалегідь коментуючи досягнення угоди, Росія прагне перекласти відповідальність на Україну за зрив поставок", - заявив заступник міністра економіки і торговельний представник України Тарас Качка. "Але факт залишається фактом, що продовольча криза була штучно створена Росією і тільки Росією".

Попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. За словами співрозмовників, Україна не брала безпосередньої участі в переговорах.

Крім того, Росія вимагає можливості інспектувати кораблі, які прямують в Україну, на предмет зброї, але Київ такі умови відкидає.

Економічна правда зауважує, що напередодні Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію. Речник Ердогана також зазначав, що після досягнення домовленості знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати морську гуманітарну операцію.

Також читайте: Туреччина очікує на рішення щодо експорту українського зерна "найближчими днями", - речник президента Калин

Українське зерно може бути доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планується створити у Стамбулі. Так, під егідою ООН було підготовлено дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи. Її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
Домовилися як зерно крадене краще доставляти? Я сподіваюся, що наші не будуть про щось домовлятися
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06.06.2022 15:56
+21
Шо это за бред?!?!?! Ипать гаранты нарисовались!
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06.06.2022 15:59
+14
наведитесь кацапня под видом зерна хочет по разминированному коридору запустить десант орков в одессу
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06.06.2022 16:00
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06.06.2022 15:56 Відповісти
Домовилися як зерно крадене краще доставляти? Я сподіваюся, що наші не будуть про щось домовлятися
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06.06.2022 15:56 Відповісти
Пётр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили из Украины, прогуливается по Лондону.

Судя по всему это его дочка Александра, которая учится в Лондоне. https://t.me/voynareal/24430
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06.06.2022 15:58 Відповісти
Зараз тебе заспамлять. Тут не можна нічого провокаційного про Петра Олексійовича казати.
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06.06.2022 16:02 Відповісти
а какое БОТА дело кто куда и как и зачем и сколько раз Порошенко уже после третьего разща выезжаетв 5 раз и что Порошенко путьв ЕС и НАТО как и военная помощь четко дали понять Бубочке вопросы взаимосвязанные... вы что то слышали про дело о трубе и Мертвейчуке вот вот делаем выводы...все умерло словно и не было ничего такого...
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06.06.2022 16:04 Відповісти
Що провокаційного ) гуляє з донькою по Лондоні , це ж не на Мальдіви під час війни
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06.06.2022 16:07 Відповісти
Тут величезна кількість людей, а можливо і ботів, які недоспустять жодного висвітлення Петра Олексійовича в негативному/сумнівному світлі, тільки успіх. Вони його ідеалізують. І я, хоч голосував за нього в 2х турах у 2019, не підтримую такого ставлення і також не зовсім розумію конкретну мету його виїзду з України під час війни.
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06.06.2022 16:33 Відповісти
Бо ти тупий подоляцький бот
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06.06.2022 16:41 Відповісти
Можу почути хоч якусь аргументацію стосовно твого вкиду?
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06.06.2022 16:54 Відповісти
Так, а шо тут за зрада? Ну прогулюється, і шо з цього?
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06.06.2022 16:13 Відповісти
так Це для прихильників , якщо заскучали )
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06.06.2022 16:16 Відповісти
а, твое какое собачье дело?
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06.06.2022 21:04 Відповісти
Шо это за бред?!?!?! Ипать гаранты нарисовались!
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06.06.2022 15:59 Відповісти
Пшли й1
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06.06.2022 16:00 Відповісти
наведитесь кацапня под видом зерна хочет по разминированному коридору запустить десант орков в одессу
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06.06.2022 16:00 Відповісти
пердоган слился в любовном экстазе с пуйлом
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06.06.2022 16:00 Відповісти
ждем скачок цен в АТБ
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06.06.2022 16:01 Відповісти
в спам ботяра
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06.06.2022 16:29 Відповісти
Не вірю!Не можна розміновувати території біля Одеси.Що це за рішення,без участі України?Позиція Єрдогана ясна-політичні і матеріальні дивіденди,але у нас є своя позиція-не дати кацапам захопити Одесу.
Ніяким гарантіям не вірю-вивезуть зерно,наб'ють свої кишені,а потім буде те,що з Будапештським меморандумом.
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06.06.2022 16:01 Відповісти
щас запад начнет давить
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06.06.2022 16:01 Відповісти
ну макарон с шольцом точно подключатся
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06.06.2022 16:05 Відповісти
А они у Украины спросили ?? или турецкий флот тоже хочет получить гарпуном в зад??
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06.06.2022 16:06 Відповісти
Да, Зелемойский лично разрешил оголить оборону Одессы и украсть туркам с московитами зерно Украины.
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06.06.2022 16:21 Відповісти
ООН нічого і нікому не гарантує!Україна не може в безпеці покладатися на цю організацію дармоїдів.
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06.06.2022 16:07 Відповісти
Чомусь такого завзяття у Ердогана не було коли його просили евакуювати (а не здати в полон як це зробив БоНеВтік на пару з ПепіЗеленийЗонт) наших воїнів з Маріуполя.
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06.06.2022 16:10 Відповісти
этим упырям верить нельзяяяяяяяяя
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06.06.2022 16:10 Відповісти
Допоки в Чорному морі рискають ВДК та малі десантні катери рашистів, а о.Зміїний аж кишить ворожими силами ППО, то про ніяке розмінування, а тим більше створення морського коридору до портів Одеси чи Південного не може бути й мови!
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що організував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів через Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ? В цьому випадку і Молдова і Румунія отримають свої плюси. А пуйло і Ко - мінус.
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06.06.2022 16:11 Відповісти
Нема необхідної спроможності. Потрібно десь мінімум 6 млн тонн відгоужати кожен місяць. А всі інші шляхі крім портів цього і близько не можуть зробити. Урожай згніє в полі і всі збанкрутують. Якщо не запустимо порти, то єкономіці України кранти. Звісно запускати їх потрібно з розумом. Безпека поперед всього. Але потрібні варіанти запуска портів. Без портів ми на фінансовому гачку сильних світу цього. Коли забажають то поставлять нас в дуже незручну позу. Без грошей ми і їх надходження чи від країн які нам допомагають чи від єкспорту зерна та металу. Тут потрібно поступати розумно. Дурні і так вже багато наробили.
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06.06.2022 18:40 Відповісти
А з цим тоді що робити, шановні турки, га? Туреччина купує в росії крадене українське зерно
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06.06.2022 16:12 Відповісти
Цей світ божевільний, як можна про щось домовлятися з мордором коли його орки прямо зараз вбивають наших людей
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06.06.2022 16:14 Відповісти
С окупированного мариуполя и бердянска уже вывезли теперь с Одессы хотят вывезти наше зерно?
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06.06.2022 16:15 Відповісти
Вивезли краденого 0,5 мільйона тонн. А є ще українське не крадене на наших елеваторах десь 20 мільйонів тонн. Яке вічно лежати не а змозі. А є ще новий врожай це ще 50-60 мільйонів тонн. Що з цим всім робити??? Україно стільки не споживає
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06.06.2022 18:45 Відповісти
Украина, Россия и Турция разработали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы. В частности, Турция займется разминированием прибрежных вод в районе Одессы, а российские корабли будут сопровождать грузы до Босфора.

Об этом сообщает российское издание Известия.

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.

По его данным такая дорожная карта уже согласована с Турцией и Украиной, якобы "осталось детализировать точный маршрут кораблей".

Это фейк (нет).
Хана зерну и Одессе.
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06.06.2022 16:17 Відповісти
О, так все ж просто: нехай турецькі торговельні судна забирають зерно під турецьким же ж конвоєм. От і все.
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06.06.2022 18:34 Відповісти
а нащо супровід від москалів, Ви випадком не знаєте? може ще й інспектувать здумають?
кораблі членів нато (турецькі теж) супроводжують до порту і з порту. все.
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06.06.2022 19:02 Відповісти
Як лицеміри в різних ООНах переймаються голодом в Африці.Готові віддати Україну,яка десятиліття годувала ту ж Африку,на закланння.Їм по барабану на загиблих українців,на тих,що ще загинуть,поки вони будуть гратися у свій псевдогуманізм.
Чим вони Африку у наступному році годувати збираються,якщо війна буде продовжуватись?Чи їм головне сьогодні гешефти на українській крові провести
З таким би азартом пуйла давили,ціни б їм не було в базарний день.А то підторговувати краденим зерном однією рукою,і підписувати гидкі угоди з кацапами другою,воно ж легше
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06.06.2022 16:19 Відповісти
А Украину вы спросили? Тоесть рашисты которые сейчас отошли от наших берегов чтобы не получить удар Нептунов и Гарпунов теперь придут в Одессу хозяйничать и проверять наши карманы и позиции а нас потребуют отвести войска чтобы не правацировали? Называется не захватили Одессу боем так взяли хитростью с помощью Троянского коня.
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06.06.2022 16:19 Відповісти
русня требует права на досмотр кораблей.Надо предварительно пересчитать унитазы на сухогрузах.
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06.06.2022 16:31 Відповісти
Читав нещодавно крик душі біженки з Донбасу - "они говорят что хотят кушать а мы просто хотим жить !" ми вже один раз пішли всьому світу назустріч, віддали ядерну зброю тепер нашу країну знищують рашетварюки , йдіть нахрен зі своїми африканцями нехай вони приходять до ваших будинків за хлібом як приперлися за прасками та стіралками до нас путлерівські орки, в нас попереду невідомість, хто нас будэ годувати якщо кацапи знову спалять весь наш врожай ? Вы колись теж вивозили у 1932-1933 роках а наша краіна помирала с голоду, чи забули ?
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06.06.2022 16:32 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

5 ч. ·

А пока украинцы гибнут на Донбассе, пока оккупировано 20% нашей территории, согласовывается схема вывозы из Одессы украинского зерна, принадлежащего американским зернотрейдерам.

Корабли под конвоем надсмотрщиков из российского флота будут возить зерно.

Формально якобы договариваются Россия, Украина и Турция. Реально же - Вашингтон и Москва.

Нет, эта война не «договорняк». Просто так «случайно» получается…
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06.06.2022 16:36 Відповісти
Нам і самим потрібне зерно!!!! пішли всі н-уй!, допомоги РЕАЛЬНОЇ НЕМАЄ пусті обіцянки,,,,а зерно з України всі хочуть, в т ч. і рашисти -грабіжники! Де ваш ЛЕНД-ЛІЗ?,де ваші активні поставки далекобійних реактивних систем та протикорабельних ракет,виконуйте свої зобов'язання по будапештському меморандумі!!!!, а то один з підписантів-рашист гризе,та нищить Україну!

На російському телебаченні щодня звучать заклики вбивати українців. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua сказав британський політолог українського походження Тарас Кузьо.

"Там відкрито кажуть, що потрібно знищити п'ять відсотків населення України, два мільйони українців, еліту. Решта боятиметься і мовчатиме, змушена погодитися з російською владою на окупованих територіях. За кілька місяців до вторгнення спецслужби США заявили, що росіяни склали масштабні "розстрільні списки" тому поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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06.06.2022 16:37 Відповісти
Туркотня з кацапами якусь подляну готовлять.
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06.06.2022 16:46 Відповісти
Повна дурня, Туреччина домовляється з рашкою про вивіз україньського зерна - питання, а де тут Україна?
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Я взагалі не розумію до чого тут Україна?!
Всі 23 млн. тонн зернових про які ведуть перемовини Туреччина та росія належать
приватним зернотрейдерам на кшталт "Нібулона".
І як шо ці країни дійсно зацікавлені допомогти приватним зернотрейдерам вивезти морем зерно, то й держдіячи України можуть запропонувати "піти геть" з акваторії Чорного моря весь чорноморський флот росії і тоді вже провести розмінування дійсно державних портів України в Одесі та Південному і дозволити вивіз зернових.
А так якась маячня повна...
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06.06.2022 17:46 Відповісти
Кацапи тут яким боком? Їх завдання звалити звідти нах.рен і не заважати.
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06.06.2022 17:08 Відповісти
Только при наличии резолюции ООН и при присутствии британских или американских кораблей.
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Шо ці покидьки там "домовились"
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06.06.2022 17:44 Відповісти
Параша грабує українське зерно - Турки купляють. Про що ви там домовились, рагулі?
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06.06.2022 18:18 Відповісти
Эти россияне пусть лучше вернут украденные 500 тыс тонн зерна!! Ворюги!!..
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06.06.2022 19:54 Відповісти
ООН це виродки ! Хай ідуть на х@й срашкою і турками ! Коли Україна отримає в повному обсязі противокорабельні ракети і іншу зброю ні про що мови не може бути.
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06.06.2022 19:56 Відповісти
 
 