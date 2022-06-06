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Візовий режим для громадян РФ - непогана ідея, яку треба довести до результату, - Зеленський
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Запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян. - Ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив він.
Топ коментарі
+60 A San
показати весь коментар06.06.2022 16:08
+38 Семен Шкаралупа
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+30 Mr. Andrii M
показати весь коментар06.06.2022 16:12
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Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?
Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
💬«Армія росії наступала у напрямах Великої Камишевахи, Вернопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили 7 російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три автомобілі», - наголосив він.
Там рів повинен бути на границі з крокодилами на років 100 щоб не їздили і неходили
У тебя монобильшисть---вперед!