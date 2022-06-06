Візовий режим для громадян РФ - непогана ідея, яку треба довести до результату, - Зеленський

Запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян. - Ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив він.

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