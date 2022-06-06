УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5368 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 606 54
війна (56620) Зеленський (17467) Росія (47279) візовий режим (251)

Візовий режим для громадян РФ - непогана ідея, яку треба довести до результату, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віза

Запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян. - Ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+60
Тобто на 4 місяці війни всі країни ЄС закрили візи для громадян росії , з США висилають і закривають візи , а для головокомандувача це непогана ідея.
показати весь коментар
06.06.2022 16:08
+38
Не минуло й восьми років...
показати весь коментар
06.06.2022 16:07
+30
Чому про бульбашів забули?

Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?

Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
показати весь коментар
06.06.2022 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не минуло й восьми років...
показати весь коментар
06.06.2022 16:07 Відповісти
Уже лыжи смазывают некогда царю о холопах думать
показати весь коментар
06.06.2022 17:02 Відповісти
Який візовий режим? Жодного москаля в Україні.
показати весь коментар
06.06.2022 17:26 Відповісти
первые 5 лет был закрыт въезд для кацапов мужского пола! подзабыл кто опять разрешил им шастать?
показати весь коментар
07.06.2022 14:04 Відповісти
Тобто на 4 місяці війни всі країни ЄС закрили візи для громадян росії , з США висилають і закривають візи , а для головокомандувача це непогана ідея.
показати весь коментар
06.06.2022 16:08 Відповісти
А планувати велике будівництво хто буде? А смотрящих по гуманітарці коли призначати? Спочатку треба прибарахлітса.
показати весь коментар
06.06.2022 16:11 Відповісти
Ми могли би ввести візовий режим для громадян росії, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
показати весь коментар
06.06.2022 16:17 Відповісти
Тому що ,це все не начасі,бо Путін нападе і економіка зупиниться!!!))
показати весь коментар
06.06.2022 16:23 Відповісти
Давно пора...!
показати весь коментар
06.06.2022 16:08 Відповісти
Це позавчорашня ідея,під час війни "Нехай щастить"!!!)))
показати весь коментар
06.06.2022 16:20 Відповісти
Ви там земразоти узагалі іпанулися, які візи? Взагалі москалів хоч з візами хоч без сюди не пускати
показати весь коментар
06.06.2022 16:10 Відповісти
Ще яйця почеши років з п'ять і підтримай цю ідею.... Візовий режим с РФ вже повинен бути!!!
показати весь коментар
06.06.2022 16:10 Відповісти
Чому про бульбашів забули?

Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?

Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
показати весь коментар
06.06.2022 16:12 Відповісти
Валяй. Это нужно.
показати весь коментар
06.06.2022 16:12 Відповісти
Який нафіг візовий режим зебоба? Тільки повна заборона на в'їзд для всіх кацапів
показати весь коментар
06.06.2022 16:16 Відповісти
Невже він ще є?! Може ви ще скажете, що ви відкривали їм візи коли вони на танках в'їхали, 24 лютого? Чи що то було?
показати весь коментар
06.06.2022 16:18 Відповісти
непогана ідея?зеля ти д--б
показати весь коментар
06.06.2022 16:18 Відповісти
💪💪ЗСУ зупинили наступ та відкинули сили росіян на Слов'янському напрямку

Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

💬«Армія росії наступала у напрямах Великої Камишевахи, Вернопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили 7 російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три автомобілі», - наголосив він.
показати весь коментар
06.06.2022 16:20 Відповісти
Давно пора. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
06.06.2022 16:22 Відповісти
Це зараз вкрай потрібно, бо за*буть потім кацапи: "у міня там дєдушка, у міня там бабушка, я бил протів вайни, в расіі уже нєчєва жрать і работи нєту. Пустітє... путін *****"...
показати весь коментар
06.06.2022 16:25 Відповісти
Повна заборона на в'їзд.Чи буде діяти ембарго і візовий режим?Я сплю?Я бажаю йому,щоб він цей пункт виставив першим в своїй виборчій програмі.Я хочу бачити результат.
показати весь коментар
06.06.2022 16:25 Відповісти
Малорос созрел для визового режима с кацапами. Ну слава богу! И то ,наверное, не для всех. ,,Хорошие" кацапы, которые смогут выговорить ,,Путин - *****" будут шастать в Украину безпрепятственно. И даже получат украинское гражданство
показати весь коментар
06.06.2022 16:26 Відповісти
не плохой идеей это было 2014году
показати весь коментар
06.06.2022 16:26 Відповісти
Як і навчитись за цей час україгської.
показати весь коментар
06.06.2022 21:00 Відповісти
Які візи,*****!!!!!! Вирізать доноги свиней дикунів чуркочухів касабе!!!!!!!Побачив касабе-вбий мерзоту!!!!!!!
показати весь коментар
06.06.2022 16:27 Відповісти
Рано ещё.
показати весь коментар
06.06.2022 16:28 Відповісти
Для громадяни усіх країн-союзників ***** має бути введено жорсткий візовий режим. Петя цього не зробив і наслідки тепер вигрібаємо. Сподіваюсь що навіть зегенерати здогадались що "краще пізно ніж ніколи".
показати весь коментар
06.06.2022 16:31 Відповісти
Як їм треба було звільнити омбудсмена, вони це зробили миттєво і в країні нема кому тепер захищати права людини. А впровадити візи з кацапами чомусь тягнут і це ********* на сумні підозри.
показати весь коментар
06.06.2022 16:32 Відповісти
Про белорусов почему молчок?
показати весь коментар
06.06.2022 16:33 Відповісти
Хоч я і практично порохобот, але мушу визнати що це мав б зробити ще уряд Порошенко. Це його пр оё б.
показати весь коментар
06.06.2022 16:33 Відповісти
Може і пр ой об але у нйого не було монобільшості.і якщо ви порохобот то повинні знати як тяжко давались ухвалення рішень.
показати весь коментар
06.06.2022 17:16 Відповісти
Зеля,"-Іде я ,іде я ,іде я знаходжуся",поверніть його на землю,а москалям візи,іноді як мала дитина,вот те хрест
показати весь коментар
06.06.2022 16:35 Відповісти
Бл..., ну точно дебіл. Ну не його ж діти гинуть. Повна заборона на в'їзд, поки іде війна. А після - подивимося, дозволяти з візою чи не дозволяти зовсім.
показати весь коментар
06.06.2022 16:37 Відповісти
Візовий режим з усім 'ПостСовком' крім країн балтії!
показати весь коментар
06.06.2022 16:39 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2022 16:39 Відповісти
Ніхера собі...ідея.... Треба зовсім кордон закрити.. а то ізараз прхідний двір.
показати весь коментар
06.06.2022 16:42 Відповісти
З якою метою видавать візи і підтримувати будьякі стосунки з звірушками? Кордон з касабе свинкою треба окопірувать з Південної Кореї .Добрий приклад - як відокремити цівілізацію від свиней!!!!!!
показати весь коментар
06.06.2022 16:44 Відповісти
Візи видають людям. Касабе - не людина!!!!!&
показати весь коментар
06.06.2022 16:49 Відповісти
Справа в тому , що багато мешканців з України з російським паспортом втікли відсиджуватись за кордон , при совку сюди приїздили жити військові(русские) , їхніх дітей звільняли від вивчення української мови , після прийняття незалежності багато вирішили собі взяти російське громадянство , більше того їх діти , котрі народились тут , теж мають російське громадянство , і хоч призовного віку , але втікли за кордон(не в мокшандію) . Тепер як їм повертатись додому в Україну , яку вони так "презирали" ?
показати весь коментар
06.06.2022 16:49 Відповісти
Неужели доживу?! Ещё когда на Азовском твари протаранили рыбаков на смерть стал где попало в СМИ долбить! А как просилось после предоставления безвиза!? Но не верю. Не дано такое правда комедианта и прочим стрыбунам квн-а. По изначальности назначения судьбы.
показати весь коментар
06.06.2022 16:49 Відповісти
ЗЕчмо, какие визы , ты что, давай запускай русню на танках, но только через таможню, нехай с каждого танка мито платят, а дальше творят шо хотят .. стратег ёвбаный
показати весь коментар
06.06.2022 16:53 Відповісти
Це поза реальністью честно орки вбивають, гвалтують як дикуни а вони візи розглядають
Там рів повинен бути на границі з крокодилами на років 100 щоб не їздили і неходили
показати весь коментар
06.06.2022 16:56 Відповісти
ак зараз для кацапів безвіз.а візовий режим потрібний.
показати весь коментар
06.06.2022 17:20 Відповісти
Не может быть! А как же агенты ФСБ, диверсанты и корректировщики огня будут въезжать, вы хорошо подумали? А если серьезно нет слов, иногда такое учудит....
показати весь коментар
06.06.2022 17:29 Відповісти
Це треба було робити 30 років тому , а не анонірувати на кацапів .
показати весь коментар
06.06.2022 18:33 Відповісти
он или дебил или предатель
показати весь коментар
06.06.2022 19:14 Відповісти
і перше і друге
показати весь коментар
06.06.2022 19:50 Відповісти
Зараз, під час війни, всіх зромадян країни-агресора, які перебувають на території України, з метою забезпечення національної безпеки необхідно ізолювати від суспільства (інтернувати). Це міжнародно визнана практика для воюючих країн. В першу чергу, це необхідно зробити по відношенню до ченців, віруючих і священнослужителів московського патріархату з російськими паспортами на українській території. До завершення бойових дій і підписання мирного договору з росією не пропускати її громадян на нашу територію за жодних умов, крім вступу на службу у інтернаціональний легіон. А закон про візовий режим можна прийняти і зараз з умовою введення його в дію після підписання мирного договору.
показати весь коментар
06.06.2022 19:23 Відповісти
На таможне будут сидеть кассиры из АТБ и спрашивать на вьезде ---- пакетик нAда?
показати весь коментар
06.06.2022 19:34 Відповісти
И что тебе, убогий, мешает претворить идею в жизнь????
У тебя монобильшисть---вперед!
показати весь коментар
06.06.2022 20:14 Відповісти
ЗЕбилы, бл.ять, еще долго это обсуждать? Сруцьню ***.ную еще вчера гнать надо было и НИКАКИХ виз скотам путинячим.
показати весь коментар
06.06.2022 21:04 Відповісти
Зе,ты шо больной или ударился зебошкой?
показати весь коментар
06.06.2022 21:35 Відповісти
А це не воно на петицію від Стерненка відповіло відмовою?
показати весь коментар
06.06.2022 21:42 Відповісти
 
 