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Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+90
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06.06.2022 16:20
+70
Зеля, запиши это себе в резюме - я сдал 2,5 тысячи украинских содат в плен. Может пригодится когда-нибудь.
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06.06.2022 16:23
+68
"Евакуація" в полон пройшла по плану?
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06.06.2022 16:23
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Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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06.06.2022 17:12 Відповісти
Зеля молодець.
Зумів.
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06.06.2022 17:05 Відповісти
здєлалі іх вмєстє.
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06.06.2022 17:09 Відповісти
Билецкий почему не снимает больше видосиков о :"сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы не навредить операции по эвакуации украинских военных с "Азовстали".?
"Эвакуация" удалась.Бабло от ОП получено.
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06.06.2022 17:07 Відповісти
С Зелей и зеленой компанией там все понятно. Но 2,5 тыс. бойцов сдались в плен вместе с командирами. Профессиональных военных( это не офисные работники).Раненые,женщины вопросов нет. А чем занимался Генеральный штаб?
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06.06.2022 17:08 Відповісти
я бы поменял их на тебя. Мож петицию?
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06.06.2022 17:09 Відповісти
Я вважаю це становище із Азовцями-нашою Ганьбою!!Це наразі видно навіть сліпому ..Це сама справжня зрада!!Хворі і важкопоранені-що там, що в катакомбах "Азовсталі", але інші.., такою кількістю..Наче хтось на "дудочке Крысолова" грав..А тепер полон..Тепер місто-на порозі епідемії..В чому виграш??Це є гірше за Піррову перемогу!!
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06.06.2022 17:09 Відповісти
Квартальная мразь сдавшая ***** Мариуполь и юг страны!
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06.06.2022 17:09 Відповісти
То вороги Володя брешуть що вони в полоні, ми ж віримо тобі, що ти їх врятував і провів евакуацію. Так 73%?
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06.06.2022 17:32 Відповісти
Уничтожена большая часть оппозиции.
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06.06.2022 17:38 Відповісти
К процессу подготовки, организация и проведения обмена в том числе Офисом Президента привлечены ряд Нардепов из запрещенной анти-украинской партии ОПЗЖ, которые сохранили контакты с кадыровцами и представителями власти на россии(на параше).
Из 2.5 тысячи точно обменяют морпехов, полицию, всу, пограничников, национальную гвардию.
Азов - почти все бойцы (да понятно что они тоже нацгвардия) и Тероборона (бойцы с татуировками) враг не хочет менять вообще. Смысл в том чтобы провести изменения в закон там у них на параше и дать сроки нашим парням.
Их обмен будет принят на параше как еще одно поражение и враг делает все , что их не менять. Чтобы парни из Азова не потерялись эту тему нужно всегда держать на контроле и максимально привлекать Красный Крест и другие международный организации и чтобы враг(кацапы) их не пытали.
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06.06.2022 17:46 Відповісти
Офігенна евакуація. Зеля, ти клоун тупий!
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06.06.2022 17:47 Відповісти
Чепуха
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06.06.2022 18:30 Відповісти
А сімї полонених отримують 100 тис. грн. бойових.
Це нормально?
Ну я розумію підтримувати сімї, платити тисяч по 5...
Але повна виплата бойових...
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06.06.2022 17:49 Відповісти
Вова клоун не виноватьій он незнал он молодой ондоверчивьій. Ето всьо она Верещука завалила. А может и так здала.
Он же моряков "вьізволил" обменял хотя ето нах.. не нужно бьіло - их и так должньі бьіли отдать на основании решения суда.
Вова сказал лічно займется - то 3.14.
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06.06.2022 17:54 Відповісти
ти сам розумієш, що ти написав? пробував вникнути в текст, мізки витікли
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06.06.2022 19:50 Відповісти
Всьо доходчіво написала людина, що там не ясно ?
Кухарка керує державою ось і все.
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06.06.2022 21:58 Відповісти
не мона казати "полон" - це ж спєцаппєрація по асвабаждєнію
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06.06.2022 17:58 Відповісти
А як же абіцяння всіх забрати? Фсьо, амнезія?
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06.06.2022 18:13 Відповісти
Так Зеленский же сказал что вернет . все по плану. Или это была ускореная здача Мариуполя с поддержкой самого Зеленского. Этот клоун никак не разберется чего он хочет
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06.06.2022 18:16 Відповісти
ВА-ЗЕЛ-ин, он же Владимир Александрович Зеленский начал предвыборную кампанию, но, как говорится, не с той карты зашёл...
Но лишь бы военным не мешал и кнопки не трогал, а так пусть поёт, палка-водец.
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06.06.2022 18:52 Відповісти
Вот вам и "освободил Азовцев", лично сам сдал их в руки наших врагов. А теперь сам себя утешает тем, что их не будут там пытать. Эх, какой же ты ещё не смышлёный малый, нашёл кому верить.
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06.06.2022 19:11 Відповісти
казковий долбойоб...
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06.06.2022 19:32 Відповісти
Ніхто не бачив, не рахував, скільки браслетиків на руках Зеленського???
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06.06.2022 19:58 Відповісти
Знову, курва, Зє-... дратує народ. Що значить "понад 2.5 тисячі"??? Це 2501 чи 2550 чи 2700 (теж! ПОНАД 2,5 тисячі!!!)
Знову "расейскими" масштабами Зє-******* оперує!!!
Це ЖИВІ ЛЮДИ!!!
ЯК МОЖНА ТАК по скотські відноситися до людей?!!
"Отряд не заметил потери бойца"?
А може це ВАШ брат, чоловік, батько, син тощо, сестра, дружина, мати, дочка, тощо?!!
Я би змирився з таким підрахунком орків..."плюс-мінус трамвайна зупинка...", але ж то наші ВІЙСЬКОВІ ЛЮДИ.
Чи вже "гарматне м'ясо"?
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06.06.2022 20:09 Відповісти
Приблизно 3200 з яких десь 200 поранені.
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06.06.2022 22:23 Відповісти
бубочка,ти ж казав,що евакуювали!
Ти гомнокомандувач дав їм приказ здатися! А всьому світові брехав,що це евакуація!
Гандон ти штопаний!
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06.06.2022 20:15 Відповісти
Ідіоти. Іншого слова не підбери для нашого ВПК. Просто шкода що країною та армією під сас війни керують непрофесійні люди, які давно вже повинні відповідати за законами воєнного часу Якщо Зеленський разом із Залужним збиралися запускати орків аж до Маріуполя та здавати місто то навіщо кинули там 7-тисячний гарнізон? І серед них Азов - найкраще підготовлені, найвмотивованіші бійці, еліта нашої армії на відміну від деяких представників морської піхоти, що кричать чітко за кацапськими методисками як їм "віддають злочсинні накази наступати" біля Давидова Броду. З 7 тисяч живими залишилася половина. Багато покалічених, які вже ніколи не воюватимуть. Частина з Баранюком раніше в полон здалися разом з танками, іншу Боненвтік сам в полон здав за півтора місяці. Всі ці бійці якби їх вивели звідти 1 березня до Бердянська спокійно б відкинули рашистів аж до Мелітополя-Дніпрорудного та за наявності підкріплення закріпилися б там. І Частину Азову можна було б перекинути на Херсон та зачисти поки там кацапи не окопалися. Але мабуть Боневтіку разом із Залужним була по фігу вся Україна, окрім Києва. Вони туди все стягли, а всі інші хоч повиздихайте. На Харківщину тупо запустили окупанта. В результаті довелося без бою здати майже всю Луганщину, щоб не болу оточення. А там була укріплена лінія фронту. Не бачу тут ніякої геніальності - все просрати А можна було просто підірвати Антонівський міст і Херсон був би під українським прапором. Тож, не треба створювати собі кумирів. Я не бачу в Залужному жодної геніальності. Всі здати багато розуму не треба. І вищої військової освіти також
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06.06.2022 20:17 Відповісти
Бо Зе актор хотів попіариться на фоні нових Киборгів Азовсталі і переплюнути Пороха.
Просто з реальністю людина не дуже дружить.
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06.06.2022 21:55 Відповісти
Браслетики на руки нацепило, зечмо?
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06.06.2022 20:17 Відповісти
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06.06.2022 20:19 Відповісти
ГУР займається полоненими? Їм більше нема чим зайнятися?
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06.06.2022 20:40 Відповісти
Умники нашлись, а что вы хотели что бы они с голоду и гангрены подохли?
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06.06.2022 20:59 Відповісти
Вроде эвакуировались ведь....
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06.06.2022 21:10 Відповісти
Підараси, то вони знали про все та готувалися але Маріуполь та Херсон просрали
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06.06.2022 21:10 Відповісти
Ти дав наказ. Тому танцюй та витягай.
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06.06.2022 21:34 Відповісти
Є два типу Головнокомандуючих - ті що беруть велику кількість вояків ворога у полон
і ті Головнокомандуючі що віддають велику кількість своїх вояків у полон ⚠️
Попадалово у Зе - і Пороха не підставиш ні з мінами на Чонгарі, ні зі зливом у полон
наших вояків з Азовсталі.
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06.06.2022 21:52 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·

Зеленский на встрече с журналистами сказал: у России находится 2,5 тыс наших пленных с «Азовстали».

Помнится, это Офис президента называл «эвакуацией». И все СМИ так писали. А оказывается - пленные.

На самом деле нет ничего страшного в сдаче в плен. Учитывая сотни раненых и отсутствие помощи. Учитывая, сколько времени наши герои там продержались. Просто зачем это власть называла «эвакуацией»?
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06.06.2022 22:11 Відповісти
ну такі, недалекі мої особисті судження -- було три етапи, що очевидно були домовлені з "обидвох" сторін:
1. Евакуація цивільних.
2. Евакуація тяжкопоранених.
3. Евакуація військових.

Всі три стадії були за одним й тим же шляхом -- рф-віські війська, фільтрація, далі може й в Україну (хоча Маріуполь і є Україна).
так після 1-го 2-го етапів, треба було відмовитись від останнього -- тому, що метою х*йла була саме 3тя частина!
От кляли роками трагедію Ілловайська, та не навчились, що перед мразотою не можна дотримавати своє слово честі -- бо у них честі нема!
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06.06.2022 22:35 Відповісти
"Эвакуатор" бл.. Наперсточник! Это же не забыть и не простить!
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06.06.2022 22:58 Відповісти
А сколько погибло в казармах в первый день и в последующие прилеты( Киеве,Львове,Николаеве,Харькове Днепре в том числе недавний на Десну? Там явно болше тысячи солдат суммарно.-больше в ращзычем в Илловайском котле. Третий месяц войны а генералы не поняли что нельзя держать солдат в одно месте,нужно рассредотачивать как солдат так и технику. Ведь понятно что парашке кто-то сливает данные по местоположению и численности. Нужно беречь солдат в первую очередь. Почему не вывели их из Мариуполя до того как замкнулось кольцо. Ведь фактически потеряли 2500 человек-даже если останутся живыми-скорее всего будут в российской тюрьме в нечеловеческих условиях. сомневаюсь что у нас есть 2500 российских пленных для обмена,да и россияне не хотят их менять. Из Азовцев будут показательно делать нацистов и присуждать максимальное наказание вполть до смертной казни(в гребанной ЛДНР есть смертная казнь) Ну Нарид сам выбрал такого Президента-какой нарид-такая и Украина
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07.06.2022 01:40 Відповісти
Дай Боже їм додому повернутись живими!
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07.06.2022 01:51 Відповісти
сидеть будут. Долго! Но не все. Отъявленных расстреляют.
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07.06.2022 09:45 Відповісти
Невже у нас менше кацапів, бурятів... На обмін?
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07.06.2022 01:54 Відповісти
Азовців не мінятимуть, судитимуть, і заяв буде купа, від тих же маріупольців. Захист світової спільноти? Не буде. Конгрес США визнав "Азов" нацистами, офіційно і законодавчо. Ніхто не захищатиме нацистів. Хто винен? Може Білецький? Який запевняв, що вони біла раса, і будуть вбивати жидомасонів, може самі азовці, які всі в нацистських татухах, зігують, і емблема нацистської "Дас Райх"?
Азовці, зробили шикарний подарунок Раші, судитимуть у трибуналі нациків, і ніхто не буде їх захищати, Раша в шоколаді
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07.06.2022 07:44 Відповісти
Виступив зе. Сказав проводиться спецоперація. Пройшов час і наче він не причому. ! Сам їх здав.!
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07.06.2022 07:19 Відповісти
Берите в плен вьІсокопоставленньІх русских. Берите в плен кадьІровцев. И на обмен. Если русня не желает менять "азовцев" на своих льотчиков, то представте себе цинизм кремлевской верхушки. "АзовцьІ" для них единственное оправдание спецоперации.
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07.06.2022 07:19 Відповісти
"Берите в плен вьІсокопоставленньІх русских."
"Це що тобі, магазин? Кацапів у полоні 144 чола (подані на обмін), українців близько 8000. Тільки з "Азовсталі" 2500 азовців, і 1383 морпіхи 35 бригади.
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07.06.2022 08:00 Відповісти
Полк спеціального призначення «Азов», морпіхи і нацгвардійці героїчно тримали оборону «Азовсталі» і не дотримали, а вибрали принизливий кацапський полон.

«Танцювали, танцювали i не вклонилися».

Ці воїни - дійсно найкращі? Але найкращі - не здаються у полон.
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08.06.2022 09:45 Відповісти
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