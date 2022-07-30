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Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський
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У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".
Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.
Топ коментарі
+90 Right Right 2d264255
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+70 Аллоизий
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+68 andi Mir
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Будь ласка, зачекайте...
Зумів.
"Эвакуация" удалась.Бабло от ОП получено.
Из 2.5 тысячи точно обменяют морпехов, полицию, всу, пограничников, национальную гвардию.
Азов - почти все бойцы (да понятно что они тоже нацгвардия) и Тероборона (бойцы с татуировками) враг не хочет менять вообще. Смысл в том чтобы провести изменения в закон там у них на параше и дать сроки нашим парням.
Их обмен будет принят на параше как еще одно поражение и враг делает все , что их не менять. Чтобы парни из Азова не потерялись эту тему нужно всегда держать на контроле и максимально привлекать Красный Крест и другие международный организации и чтобы враг(кацапы) их не пытали.
Це нормально?
Ну я розумію підтримувати сімї, платити тисяч по 5...
Але повна виплата бойових...
Он же моряков "вьізволил" обменял хотя ето нах.. не нужно бьіло - их и так должньі бьіли отдать на основании решения суда.
Вова сказал лічно займется - то 3.14.
Кухарка керує державою ось і все.
Но лишь бы военным не мешал и кнопки не трогал, а так пусть поёт, палка-водец.
Знову "расейскими" масштабами Зє-******* оперує!!!
Це ЖИВІ ЛЮДИ!!!
ЯК МОЖНА ТАК по скотські відноситися до людей?!!
"Отряд не заметил потери бойца"?
А може це ВАШ брат, чоловік, батько, син тощо, сестра, дружина, мати, дочка, тощо?!!
Я би змирився з таким підрахунком орків..."плюс-мінус трамвайна зупинка...", але ж то наші ВІЙСЬКОВІ ЛЮДИ.
Чи вже "гарматне м'ясо"?
Ти гомнокомандувач дав їм приказ здатися! А всьому світові брехав,що це евакуація!
Гандон ти штопаний!
Просто з реальністю людина не дуже дружить.
і ті Головнокомандуючі що віддають велику кількість своїх вояків у полон ⚠️
Попадалово у Зе - і Пороха не підставиш ні з мінами на Чонгарі, ні зі зливом у полон
наших вояків з Азовсталі.
3 ч. ·
Зеленский на встрече с журналистами сказал: у России находится 2,5 тыс наших пленных с «Азовстали».
Помнится, это Офис президента называл «эвакуацией». И все СМИ так писали. А оказывается - пленные.
На самом деле нет ничего страшного в сдаче в плен. Учитывая сотни раненых и отсутствие помощи. Учитывая, сколько времени наши герои там продержались. Просто зачем это власть называла «эвакуацией»?
1. Евакуація цивільних.
2. Евакуація тяжкопоранених.
3. Евакуація військових.
Всі три стадії були за одним й тим же шляхом -- рф-віські війська, фільтрація, далі може й в Україну (хоча Маріуполь і є Україна).
так після 1-го 2-го етапів, треба було відмовитись від останнього -- тому, що метою х*йла була саме 3тя частина!
От кляли роками трагедію Ілловайська, та не навчились, що перед мразотою не можна дотримавати своє слово честі -- бо у них честі нема!
Азовці, зробили шикарний подарунок Раші, судитимуть у трибуналі нациків, і ніхто не буде їх захищати, Раша в шоколаді
"Це що тобі, магазин? Кацапів у полоні 144 чола (подані на обмін), українців близько 8000. Тільки з "Азовсталі" 2500 азовців, і 1383 морпіхи 35 бригади.
«Танцювали, танцювали i не вклонилися».
Ці воїни - дійсно найкращі? Але найкращі - не здаються у полон.