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Зміна російських військових начальників не впливає на варварську тактику армії РФ, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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В Міноборони України кажуть, що зміна російських військових начальників не впливає на тактику армії РФ: загарбники діяли і продовжують діяти виключно у варварський спосіб.

Про це речник Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 6 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Журналісти поцікавилися, чи означатиме загибель російського генерал-майор Романа Кутузова якісь зміни в тактиці ворога. За словами Мотузяника, ворог від початку війни обрав стратегію тотального знищення і дотримується її.

"Нічого це не змінить, російська армія діє у варварський спосіб, незалежно від того, хто нею керує. Ми знаємо про нових командувачів, хто в який спосіб воює… Армія РФ воює цілком для нас зрозуміло: у прямих сутичках з українськими військовослужбовцями у них майже немає шансів. Там є підготовлені спецпідрозділи, але переважно російська піхота не має шансів у боях із нашими вмотивованими досвідченими професійними військовослужбовцями. Тому російська сторона нищить все артилерією, а потім туди "героїчно" входить піхота… Тому - хто буде керувати на яких напрямках - великої різниці для української армії це не становить", - констатував речник Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова

Автор: Анна Судак
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Кацапи були та залишаються варварами...
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06.06.2022 16:34 Відповісти
Имеем дело с отходами эволюции, потому ничего удивительного.
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06.06.2022 16:35 Відповісти
Для наших тупых журналистов, которые всё никак не протрезвеют и не перейдут от бесконечного обсуждения нашей гавно-политики к действительно актуальным вопросам существования людей и страны в целом: уничтожение руссгенерала означает всего лишь уничтожение руссгенерала, не больше и не меньше, поставят другого, этого "добра" у них навалом. А "политику" по нашему уничтожению определяют не генералы, а царьки в Кремле. 9-й год войны, уже и поумнеть немного пора и не задавать тупых вопросов военным
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06.06.2022 16:37 Відповісти
Все іде до воєнного перевороту
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06.06.2022 16:50 Відповісти
нарасейці зовсім без розуму.. тут Ляшка елі стримують, не кажучи про гуси
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06.06.2022 19:51 Відповісти
 
 