У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ
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Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання Україні реактивних систем залпового вогню далекої дії Росія може завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі РБК.
"У межах України передусім", - сказав Картаполов. За його словами, таких об'єктів багато.
"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов.
Голова думського комітету Андрій Картаполов став депутатом восени 2021 року. До того він три роки був заступником міністра оборони РФ, керівником головного військово-політичного управління ЗС Росії. У 2015 році Картаполов отримав звання генерал-полковника.
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Москва - завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах. Джерело: https://censor.net/ua/n3346267
Нічого вам не допоможе, РСЗВ доїдуть куди потрібно.
Кацапы - не люди!
Нам бы ПВО побольше.
Но Кучма все распродал и украл. И такие как эта рыжая гнида комунисты.
С другой стороны и угрозы нелогичные. Так как eсли у Украины будут дальнобойные ракеты то россияне дважды подумают.
Похоже на угрозы гопника "дадите жертве пистолет как у меня то я точно нападу".
вам уйо**бкам уже ніхто в світі НЕВІРИТЬ!
А саме основне --- НЕ БОЇТЬСЯ!!!!
Тому ...на ху**й!!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
Беда в том что в Киеве такая куча иностранных посольств, что лупить туда ракетами себе дороже, бомбить транспорную инфраструктуру, это с начала войны происходит. Но это с точки зрения логики, мы про рашку говорим
Давно так не сміявся
Спочатку роз'їбали людям хати, а тепер погрожуєте вдарити по верховній раді й адміністрації?)))
Ідіоти...
Джерело: https://censor.net/ua/n3346267
Офісу презедента, який є верховним головнокомандувачем, в переліку немає. !
Все по плану?
Наши ракетные разработки весьма успешны, но до производства не дошли.
Например ракетный комплекс "Гром-2" с лёгкость мог бы разнести аеродром стратегических бомбардировщиков ту95 и ту160 в Энгельсе, что на Волге. Но нет у нас Громов-2, но есть много асфальта, который надо перестилать...
сапогиРСЗО, надо брать
рашисты конечно могут гораздо сильнее испортить жизнь простым украинцам, особенно в больших городах (кроме Харькова с Черниговом - там они и так позверствовали благодаря тому, что подошли на расстояние удара артиллерии, а вот на другие города им придётся тратить ракеты). Но тут важно понять - эта война решает, сколько украинских территорий (па)раша сможет отнять. Важнее ли в таком случае собственный комфорт жителя большого города, чем потеря около трети территории, но не просто земли, а вместе с промышленность, энергетикой?
РСЗО с дальностью 300-500 км - это шанс нанести относительно огромные потери оркам и потенциально вернуть хотя бы захваченное после 23 февраля, потому что рашисты добровольно всё это уже не отдадут. Но в отместку они раздолбают очень важные объекты на незахваченных территориях. Я считаю, что если продолжать воевать, то надо нанести кацапам поражение, а это очень трудно сделать без тех самых дальних РСЗО. Потому надеюсь, что нам "случайно" передадут 500-1000 снарядов дальностью хотя бы 300 км.