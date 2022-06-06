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У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання Україні реактивних систем залпового вогню далекої дії Росія може завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі РБК.

"У межах України передусім", - сказав Картаполов. За його словами, таких об'єктів багато.

"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов.

Дивіться також: Депутат Держдуми РФ Морозов запропонував викрасти міністра оборони країни НАТО (оновлено). ВIДЕО

Голова думського комітету Андрій Картаполов став депутатом восени 2021 року. До того він три роки був заступником міністра оборони РФ, керівником головного військово-політичного управління ЗС Росії. У 2015 році Картаполов отримав звання генерал-полковника.
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Топ коментарі
+71
а Харьковская ода или Николаевская - это не вы бомбили или это не официальные установи ?
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06.06.2022 16:45
+54
Значит Белгород, Курск, Брянск
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06.06.2022 16:43
+48
Людоед отгрызает у жертвы руку и ногу. И кричит - а если будешь сопротивляться - то еще и нос откушу.
Кацапы - не люди!
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06.06.2022 16:46
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Та як то ПОХ! на їх погрози.
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06.06.2022 16:43 Відповісти
Мені не пох. Мій будинок поруч з держустановою знаходиться.
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06.06.2022 16:57 Відповісти
Тоді здавайся.
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06.06.2022 17:08 Відповісти
Вони й без погроз стріляють куди тільки МОЖУТЬ.
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06.06.2022 17:32 Відповісти
ХОЧУТ КЛЮЧЕВОЕ ОНИ ХОТЯТ И ПРИЧЕМ НЕ СЛУЧАЙНО ......А УМЫШЛЕННО...
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06.06.2022 17:56 Відповісти
А мій поряд з Дарницьким вокзалом. І нічогенько так хрєначили по ДВРЗ. Їм пофігу - причину й відмазку потім придумають. Роз'їбашать все, а потім скажуть - кішка з вісочнику Байрактаром керувала. У орків дипломатія - це театр абсурду.
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06.06.2022 18:33 Відповісти
Можно подумать, что отсутствие РЗСО их остановит от обстрелов.
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Значит Белгород, Курск, Брянск
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06.06.2022 16:43 Відповісти
И обязательно рекурсивно
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06.06.2022 16:46 Відповісти
Ні , ці міста - не зовсім і винуваті ...
Москва - завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах. Джерело: https://censor.net/ua/n3346267
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06.06.2022 19:22 Відповісти
Министерство обороны давно покинуло свое здание! Максимум будут повреждены здания, а работа правительства не прекратится. Еще при постройке метро в Киеве в 1960 году были предусмотрены бомбоубежища на случай ядерной войны.
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06.06.2022 16:44 Відповісти
ну и где десятки сотни правительственніх учереждений и генштаб..не уж то переехал в секретную подземную базу Зона х файлс в штате невада.. да єто просто нереально физически в принципе и не куда вообще..
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06.06.2022 21:46 Відповісти
Ссуть коли страшно
Нічого вам не допоможе, РСЗВ доїдуть куди потрібно.
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06.06.2022 16:45 Відповісти
а Харьковская ода или Николаевская - это не вы бомбили или это не официальные установи ?
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06.06.2022 16:45 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Потрібно сказати ми будемо діяти симетрично .
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06.06.2022 16:45 Відповісти
ану чи хтось скаже
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06.06.2022 17:06 Відповісти
скажите этим одноклеточным кнопкодавам из госдуры, что они уже "завдають ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах" Украины, с первых дней и до сейчас.. дебилы, блин, напугали..
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06.06.2022 16:46 Відповісти
Людоед отгрызает у жертвы руку и ногу. И кричит - а если будешь сопротивляться - то еще и нос откушу.
Кацапы - не люди!
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06.06.2022 16:46 Відповісти
Ай...ай...ай....а зараз тоді що?
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06.06.2022 16:47 Відповісти
что неужели по харьковской, николаевской ОДА!?
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06.06.2022 16:47 Відповісти
Все может быть. 4 ракеты на ДВРЗ пролетели. Сбили только одну.
Нам бы ПВО побольше.
Но Кучма все распродал и украл. И такие как эта рыжая гнида комунисты.
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06.06.2022 16:48 Відповісти
Ой как страшно. Мадаки сраные. Думаю после таких обстрелов Курск, Ростов на Дону и прочие болотам придется подготовится.
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06.06.2022 16:48 Відповісти
Про "запчасти самолетов", С 300, противокарабельные ракеты и артиллерию уже ни слова)))
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06.06.2022 16:48 Відповісти
Это уже пройденный этап, а помните, как визжали и ножками топали? "Да как только, да мы, да я!..." Кстати, они уже давно грозились стрелять по "центрам принятия решений" уже не помню, за что именно. Но пришла стадия принятия.
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06.06.2022 17:14 Відповісти
В кацапів геть дах зірвало... Значить, робимо все вірно.
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06.06.2022 16:49 Відповісти
Странно что они до сих пор этого не делают.

С другой стороны и угрозы нелогичные. Так как eсли у Украины будут дальнобойные ракеты то россияне дважды подумают.

Похоже на угрозы гопника "дадите жертве пистолет как у меня то я точно нападу".
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06.06.2022 16:50 Відповісти
странно вообще все то что сделано за три месяца впустую просто жесть.. а можно біло просто сразу бомбить раду генштаб и администрацию президента а потом вводить сюда..боже какие они тупорилие..кончили курси прпапорщиков заочно...
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06.06.2022 21:48 Відповісти
Якби наклепали свої ОТРК, то сцикливі москалі і не сунулися б. Але з 2016 року програма була згорнута. А тепер кацапам як добре вбивати з безпечної для себе відстані.
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06.06.2022 16:50 Відповісти
ОТРК Грім-2
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06.06.2022 17:04 Відповісти
що було у2019-21 році? зараз асфальтом стріляємо.
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06.06.2022 20:38 Відповісти
налякав їжака голою дупою
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06.06.2022 16:51 Відповісти
******* мокшанський. Якщо Україна отримає ракети великої дії ураження, то у відповідь на ваші обстріли вказаної тобою цілі української інфраструктури, отримаєте по іпалу ответочку. І тоді ваші гребані міста, як курськ, піде за вашою підводною калошою з такою ж назвою. А воронеж не тільки напряжеться, він просто всереться. Ви і так обстрілюєте нашу землю усіма видами озброєння. Залишилося тільки ядерне. Так що курва не лякай українців. Дай Бог отримати від друзів України ******* озброєння, і , вам орки прийде піста.
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06.06.2022 16:51 Відповісти
Та ідіть на Х**Й

вам уйо**бкам уже ніхто в світі НЕВІРИТЬ!
А саме основне --- НЕ БОЇТЬСЯ!!!!
Тому ...на ху**й!!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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06.06.2022 16:51 Відповісти
...по их ******** понятиям-он запрещают Украине защищатся..
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06.06.2022 16:53 Відповісти
Відповідь України буде адекватною.Поглянемо на реакцію кацапів, коли Білгород та другі кацапські селища будуть схожі на Маріуполь.
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06.06.2022 16:54 Відповісти
Опа, что-то они опять возбудились? Это у них мантра такая? По джевелинам, стингерам, танкам, гаубицам они уже угрожали?! А "Гарпун" имеет дальность до 280 км, это уже нормально?
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06.06.2022 16:55 Відповісти
А до сих пор рашисты сдерживались?
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06.06.2022 16:55 Відповісти
Ти, лаптєногий, ще ударами по Офісу Президента налякай!
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06.06.2022 16:56 Відповісти
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06.06.2022 16:56 Відповісти
У них не так много высокоточных ресурсов как вам кажется, у них ***** арты и брони, а вот крылатых ракет не так и много, да и что даст если они начнут бомбить мирное население в открытую, бомбить Киев и село в донецкой области, две большие разницы.
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06.06.2022 17:01 Відповісти
Це не дивина. Очевидно що за такі речі їм пообіцяли вирвати яйця, щой досі знаходяться у зоні досяжності. Наприклад, закрити Машу Лаврову у Нью Йоркське СІЗО за відмивання грошей тощо.
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06.06.2022 17:02 Відповісти
Нет. Не хватает. Они уже исчерпали большинство своих запасов. Они там могут делать новые, но это уже другой разговор.
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Тогда их западным консервам будет тяжелее тормозить нефтегазовое эмбарго и поставку оружия
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06.06.2022 17:42 Відповісти
мости ракетами не ефективно, більшість ракет піде у воду, а ті що влучать міст не знищать. те ж саме стосується і кримського мосту.
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06.06.2022 17:51 Відповісти
Боюсь шо наш величайший запрещает ипашить по рашке. Поэтому они и выё ... ваются.
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Найвеличніший, вірніше - його господар, хоче домовитися, бо йому нема місця поза Україною, і він хоче зберегти тут корупційно-олігархічний заповідник, який, одначе, може існувати лише за підтримки РФ. Сподіваюся, все ж, що, враховуючи те, наскільки США та інші союзники фінансово вклалися в Україну, його сподівання марні.
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06.06.2022 18:01 Відповісти
Якщо б було доцільно, то вже б ударили.
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Типа до этого они не бомбили, сейчас если разбомбят офис президента или ВР, вообще ничего не поменяется.
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Дебилы ***, неужели они думают, что Минобороны до сих пор сидит в своем здании и ждет прилет? Если ублюдки все-таки обстреляют надеюсь Байден нам даст и +300 и +500...
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06.06.2022 16:59 Відповісти
А в ответ по своим официальным установам не боитесь получить? Сразу у рашистских чинуш пылу и воинственности поубавится и ***** уже не будет таким любимчиком. Ато пока война где то далеко от них то можно и воевать чужими руками
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06.06.2022 17:00 Відповісти
Так не чем ответить. И американцы запретили стрелять по территории расеи.
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06.06.2022 18:10 Відповісти
вранье кацапское!
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06.06.2022 22:02 Відповісти
Який "аеропорт у Києві приймає цивільні рейси"?
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06.06.2022 17:04 Відповісти
ім. Сікорського. Вони напевне мали на увазі, що поки може приймати. туди не прилітало
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06.06.2022 19:21 Відповісти
мне сказали, его повредили в 1ые дни войны....
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06.06.2022 22:09 Відповісти
Остановит от обстрелов ********** только мощное ВСУ.
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06.06.2022 17:05 Відповісти
Значит все хорошо идет. Эти суки очень боятся этого оружия. И это они знают от военных специалистов
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06.06.2022 17:06 Відповісти
Кацап,нах...- це туди
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06.06.2022 17:07 Відповісти
Ага, и мобилизацию на 9 мая, хотя погодите...
Беда в том что в Киеве такая куча иностранных посольств, что лупить туда ракетами себе дороже, бомбить транспорную инфраструктуру, это с начала войны происходит. Но это с точки зрения логики, мы про рашку говорим
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06.06.2022 17:10 Відповісти
Хочуть залякати українців ударами по Верховній Раді?

Давно так не сміявся
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06.06.2022 17:11 Відповісти
А Харківська міська рада була держустановою чи ні?Війна з умовами до жертви -це щось нове.
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06.06.2022 17:12 Відповісти
Значить не будуть бити по офіційних установах
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06.06.2022 17:14 Відповісти
Типові повадки терористів "Якщо будете добре поводитись - залишетесь живими". Але вже занадто багато прикладів. То краще вже побільше цієї нечисті знищити на планеті, перш ніж самі загинемо.
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06.06.2022 17:14 Відповісти
Ахахах, кацапи, ну ви серйозно? Бояришник залишки мозку роз'їв?))
Спочатку роз'їбали людям хати, а тепер погрожуєте вдарити по верховній раді й адміністрації?)))
Ідіоти...
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06.06.2022 17:22 Відповісти
А до этого ничего не было? Они там наркоманы или просто алкаши?
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06.06.2022 17:25 Відповісти
Ага, небуло..Адміністрація у Миколаєві, що це було?
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06.06.2022 22:14 Відповісти
"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов."

Джерело: https://censor.net/ua/n3346267

Офісу презедента, який є верховним головнокомандувачем, в переліку немає. !
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Око за око.
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06.06.2022 17:57 Відповісти
Санкции до пи*ды .. Это факт.
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06.06.2022 18:03 Відповісти
Санкції б'ють по економіці, а не ракетам. Це факт.
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07.06.2022 06:56 Відповісти
Це вже спеціяльна операція чи вже ні? Коли ми по Кремлю в*пем.
Все по плану?
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06.06.2022 18:29 Відповісти
Если бы зеля продолжил наращивать развитие ракетных програм, начатых Турчиновым, а не вбахал 195 млрд. грн. в асфальт, из которых 10 млрд. грн. "неосвоенных" тараном на те же ракетные программы, то война пошла бы совсем по другому сценарию, ибо наших потерь было бы меньше, а у фашистской федерации - гораздо больше.
Наши ракетные разработки весьма успешны, но до производства не дошли.
Например ракетный комплекс "Гром-2" с лёгкость мог бы разнести аеродром стратегических бомбардировщиков ту95 и ту160 в Энгельсе, что на Волге. Но нет у нас Громов-2, но есть много асфальта, который надо перестилать...
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06.06.2022 18:31 Відповісти
У вас же есть, смерчи и ураганы. Которые "не имеют аналагав" и "ита триумф руzzкага оружия!" Че ноете не пойму?
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06.06.2022 18:52 Відповісти
Значит, хорошие сапоги РСЗО, надо брать

рашисты конечно могут гораздо сильнее испортить жизнь простым украинцам, особенно в больших городах (кроме Харькова с Черниговом - там они и так позверствовали благодаря тому, что подошли на расстояние удара артиллерии, а вот на другие города им придётся тратить ракеты). Но тут важно понять - эта война решает, сколько украинских территорий (па)раша сможет отнять. Важнее ли в таком случае собственный комфорт жителя большого города, чем потеря около трети территории, но не просто земли, а вместе с промышленность, энергетикой?

РСЗО с дальностью 300-500 км - это шанс нанести относительно огромные потери оркам и потенциально вернуть хотя бы захваченное после 23 февраля, потому что рашисты добровольно всё это уже не отдадут. Но в отместку они раздолбают очень важные объекты на незахваченных территориях. Я считаю, что если продолжать воевать, то надо нанести кацапам поражение, а это очень трудно сделать без тех самых дальних РСЗО. Потому надеюсь, что нам "случайно" передадут 500-1000 снарядов дальностью хотя бы 300 км.
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06.06.2022 20:28 Відповісти
ЗАВТРА НОВИНА: "В. Зеленський та Міноборони поки не розглядають застосування Американських і Британських РСЗО"
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06.06.2022 21:40 Відповісти
«значит хорошие сапоги, нада брать»
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06.06.2022 22:04 Відповісти
 
 