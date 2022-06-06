2 889 32
Ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+27 Стрелок
показати весь коментар06.06.2022 16:49
+25 Стрелок
показати весь коментар06.06.2022 16:48
+18 Mykola Trofimenko
показати весь коментар06.06.2022 16:48
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykola Trofimenko
показати весь коментар06.06.2022 16:48 Відповісти Мені подобається 18
Петушарик
показати весь коментар06.06.2022 16:51 Відповісти Мені подобається 6
Светлана Круп
показати весь коментар06.06.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 2
Валентин Пруденко
показати весь коментар06.06.2022 18:02 Відповісти Мені подобається 3
Стрелок
показати весь коментар06.06.2022 16:48 Відповісти Мені подобається 25
Стрелок
показати весь коментар06.06.2022 16:49 Відповісти Мені подобається 27
xander 9cf28439
показати весь коментар06.06.2022 16:58 Відповісти Мені подобається 10
✘
Aleks Wav
показати весь коментар06.06.2022 16:57 Відповісти Мені подобається 0
18c49ed2
показати весь коментар06.06.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 7
Маркиз
показати весь коментар06.06.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 4
Evgen Karpenko
показати весь коментар06.06.2022 16:51 Відповісти Мені подобається 4
Радость
показати весь коментар06.06.2022 16:59 Відповісти Мені подобається 1
Kolja Stambulskij
показати весь коментар06.06.2022 16:51 Відповісти Мені подобається 6
Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар06.06.2022 16:51 Відповісти Мені подобається 17
Right Right 2d264255
показати весь коментар06.06.2022 16:54 Відповісти Мені подобається 3
Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар06.06.2022 16:55 Відповісти Мені подобається 0
Aleks Wav
показати весь коментар06.06.2022 16:55 Відповісти Мені подобається 0
Danger Zone
показати весь коментар06.06.2022 16:57 Відповісти Мені подобається 2
Serhii 3ed11e2e
показати весь коментар06.06.2022 17:02 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Вовчик
показати весь коментар06.06.2022 17:07 Відповісти Мені подобається 1
Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар06.06.2022 17:07 Відповісти Мені подобається 0
Aleks T c3834cab
показати весь коментар06.06.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 4
Tema9
показати весь коментар06.06.2022 17:14 Відповісти Мені подобається 1
krot_lub
показати весь коментар06.06.2022 17:28 Відповісти Мені подобається 0
Вова БК
показати весь коментар06.06.2022 17:37 Відповісти Мені подобається 0
Anatoly KANEVSKY 37912a48
показати весь коментар06.06.2022 17:50 Відповісти Мені подобається 4
Юлия f754e479
показати весь коментар06.06.2022 18:03 Відповісти Мені подобається 5
Вадим 4930d45c
показати весь коментар06.06.2022 18:07 Відповісти Мені подобається 4
Alex Best
показати весь коментар06.06.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 0
Ihor Kychak
показати весь коментар06.06.2022 21:36 Відповісти Мені подобається 0
Diesel_Sasha
показати весь коментар07.06.2022 08:15 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...