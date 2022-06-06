Ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - зазначив глава держави.

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