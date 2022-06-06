Зеленський про надання Невзорову громадянства України: "Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити"

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст та ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров подався на українське громадянство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках", - зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що Україна має докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії.

"Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж - люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - наголосив президент.

Водночас він не пояснив, чи отримав Невзоров російське громадянство.

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