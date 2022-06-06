8 346 117
Зеленський про надання Невзорову громадянства України: "Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст та ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров подався на українське громадянство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках", - зазначив глава держави.
Зеленський пояснив, що Україна має докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії.
"Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж - люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - наголосив президент.
Водночас він не пояснив, чи отримав Невзоров російське громадянство.
Топ коментарі
+44 Mykola Trofimenko
показати весь коментар06.06.2022 16:55
+38 F0G
показати весь коментар06.06.2022 16:57
+37 Олександр Дніпро
показати весь коментар06.06.2022 17:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Новий громадянин вже розписується за всю Україну?"
Ми схоже далі як і клята Рашка роздаємо направо і наліво громадянство за бажанням "царя-батюшки" і "нашіптуванями" його ОПісних холуїв, а це вже сумно...
Nevzorov-VOROG Litvi !
Nevzorov-NE !!!!drug Ukraini !
Nevzorov ! Idi ***** !