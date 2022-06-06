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Зеленський про надання Невзорову громадянства України: "Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

невзоров

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст та ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров подався на українське громадянство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках", - зазначив глава держави.

Зеленський пояснив, що Україна має докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії.

"Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж - люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - наголосив президент.

Водночас він не пояснив, чи отримав Невзоров російське громадянство.

Також читайте: "Указ дійсно підписаний, коментувати не можемо", - ДМС про надання Невзорову громадянства України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Боже яке кончене...
І як це хитає росію?
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06.06.2022 16:55
+38
Хитати рашку можливо лише массованними бомбордуваннями "її" территорій, все інше просто пусто-порожні балачки.
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06.06.2022 16:57
+37
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06.06.2022 17:07
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Невзоров з 2014 року ріже сраку кацапському царю та його владі, надайте прикладів, будь ласка, де він облизав сраку Буби ?
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06.06.2022 20:11 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3284737531804478&set=a.1846615142283398
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06.06.2022 20:16 Відповісти
це було в березні, згадайте що тоді було і якими обіцянками-цяцянками нас тоді годували
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06.06.2022 20:25 Відповісти
То е так, майже не шукаючи.
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06.06.2022 20:17 Відповісти
"Левко Лук'яненко, jr.:

Новий громадянин вже розписується за всю Україну?"
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06.06.2022 20:18 Відповісти
Учитывая что "без согласия нельзя разглашать про получение гражданства", очень интересно какой козломордой мерзости уже его уже дали и я стал согражданом фашистской мрази.
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06.06.2022 20:12 Відповісти
подобными действиями хытаешь ты только Украину!
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06.06.2022 20:13 Відповісти
Невзорова я регулярно слухаю і читаю з 2014, говорив він достатньо позитивно про Україну, але... Громадянство - це не іграшка, його не дарують навіть за заслуги. Гідним людям допомагати і давати прихисток необхідно, весь цивілізований світ надає таким "вид на проживання", а вже з часом після виконання певних вимог ці люди мають право претендувати на громадянство, але не раніше.
Ми схоже далі як і клята Рашка роздаємо направо і наліво громадянство за бажанням "царя-батюшки" і "нашіптуванями" його ОПісних холуїв, а це вже сумно...
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06.06.2022 20:28 Відповісти
Будуть тут усілякі Невзорови малоросію створювати? Хай в Росії Росію хитає, хитрожорий.
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06.06.2022 21:23 Відповісти
+100500
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07.06.2022 05:15 Відповісти
Укране нужны опасные противоречивые личности вроде Джигурды?
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06.06.2022 21:26 Відповісти
я проти цього. і 99% українців проти. ну хай качає, при чьом тут гражданство, пане Президент?
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Давай тягни сюди всіх підряд. Скабеїву та Солов'йова, качай рашку. Я дивлюся українське громадянство отримати как 2 пальці об асфальт для всякої шушери, але я пам'ятаю як не могли отримати його хлопці, яки воювали за Україну у 19 році
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06.06.2022 21:52 Відповісти
Litva -Drug Ukraini !
Nevzorov-VOROG Litvi !
Nevzorov-NE !!!!drug Ukraini !
Nevzorov ! Idi ***** !
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06.06.2022 22:08 Відповісти
+ + +
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07.06.2022 05:16 Відповісти
Буратина - такая же шкура как и Невзоров. По этому у них взаимопонимание.
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07.06.2022 00:02 Відповісти
https://youtu.be/y1YmKS_-5Ow
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07.06.2022 22:52 Відповісти
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