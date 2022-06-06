Газ, може, і дорогий, а от воля - безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють, - прем'єрка Естонії Каллас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
На думку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, через реакцію Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну європейську єдність стало дедалі важче підтримувати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Guardian.
"Спершу санкції створювали труднощі лише для Росії, але тепер ми доходимо до моменту, коли санкції є болючими і для наших країн. І тепер питання полягає в тому, як багато болю ми готові стерпіти. Для кожної країни відповідь різна. Єдність підтримувати дуже важко. Це стає робити дедалі важче й важче через високу інфляцію і ціни на енергоресурси", – вважає естонська прем’єрка.
Каллас вважає, що єдність ЄС є важливішою за ціну, яку він заплатить за стримування Росії.
"Газ, може, і дорогий, а от воля – безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього насправді не розуміють", – зазначила політикиня.
Принагідно прем’єрка Естонії вкотре розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона через дзвінок Путіну – раніше вона вже говорила, що такі розмови не мають сенсу.
"Я дуже непокоюсь передчасними закликами до припинення вогню чи миру, оскільки припинення вогню не означає, що на окупованих територіях (України) припиняться звірства. Ми вже тричі допускалися цієї помилки – в Грузії, на Донбасі і в Криму, і не можемо зробити цієї помилки знову", – вважає Каллас.
Будь ласка, зачекайте...
tak , ale ni vse.
Шкодую, що Україна не може просто відійти в сторонку з умовою, щоб орки тупо кидали своє обісцяне лайно по німеччині, франції, італії. Це було б більш ніж справедливо. А ми б сиділи і казали, що "ви проста падаждіте, прайдьот єщо месяца два(дцать), і ми рассмотрім вазможнасть вероятнасті рассматрєнія пазіциі асмотра разрєшенія паслать вам два састава касак і трі танка бєз башні".
Це Ви, добра пані, не можете. А клуб сахрянятєлєй літса путєнгу не тільки може, а й прагне саме це й зробити