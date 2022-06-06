Газ, може, і дорогий, а от воля - безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють, - прем'єрка Естонії Каллас

На думку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, через реакцію Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну європейську єдність стало дедалі важче підтримувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Guardian.

"Спершу санкції створювали труднощі лише для Росії, але тепер ми доходимо до моменту, коли санкції є болючими і для наших країн. І тепер питання полягає в тому, як багато болю ми готові стерпіти. Для кожної країни відповідь різна. Єдність підтримувати дуже важко. Це стає робити дедалі важче й важче через високу інфляцію і ціни на енергоресурси", – вважає естонська прем’єрка.

Каллас вважає, що єдність ЄС є важливішою за ціну, яку він заплатить за стримування Росії.

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"Газ, може, і дорогий, а от воля – безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього насправді не розуміють", – зазначила політикиня.

Принагідно прем’єрка Естонії вкотре розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона через дзвінок Путіну – раніше вона вже говорила, що такі розмови не мають сенсу.

"Я дуже непокоюсь передчасними закликами до припинення вогню чи миру, оскільки припинення вогню не означає, що на окупованих територіях (України) припиняться звірства. Ми вже тричі допускалися цієї помилки – в Грузії, на Донбасі і в Криму, і не можемо зробити цієї помилки знову", – вважає Каллас.