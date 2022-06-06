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Новини За кордономВійна в Україні
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Естонія (1042) Каллас Кая (115)

Газ, може, і дорогий, а от воля - безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють, - прем'єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каллас

На думку прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, через реакцію Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну європейську єдність стало дедалі важче підтримувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Guardian.

"Спершу санкції створювали труднощі лише для Росії, але тепер ми доходимо до моменту, коли санкції є болючими і для наших країн. І тепер питання полягає в тому, як багато болю ми готові стерпіти. Для кожної країни відповідь різна. Єдність підтримувати дуже важко. Це стає робити дедалі важче й важче через високу інфляцію і ціни на енергоресурси", – вважає естонська прем’єрка.

Каллас вважає, що єдність ЄС є важливішою за ціну, яку він заплатить за стримування Росії.

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"Газ, може, і дорогий, а от воля – безцінна. Люди, які живуть у вільному світі, цього насправді не розуміють", – зазначила політикиня.

Принагідно прем’єрка Естонії вкотре розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона через дзвінок Путіну – раніше вона вже говорила, що такі розмови не мають сенсу.

"Я дуже непокоюсь передчасними закликами до припинення вогню чи миру, оскільки припинення вогню не означає, що на окупованих територіях (України) припиняться звірства. Ми вже тричі допускалися цієї помилки – в Грузії, на Донбасі і в Криму, і не можемо зробити цієї помилки знову", – вважає Каллас.
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Топ коментарі
+14
Сильна промова
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06.06.2022 17:06
+7
Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють....

tak , ale ni vse.
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06.06.2022 17:04
+6
Да, пока пара кацапских ракет не пахнет по Берлину или Парижу дураки ничего не поймут☹️
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06.06.2022 17:15
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Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють....

tak , ale ni vse.
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06.06.2022 17:04 Відповісти
Сильна промова
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06.06.2022 17:06 Відповісти
как не хотим но Путин прав в одном эференость единства в Евросоюзе пока не пришлось испытывать 5 статью ЦУстава НАТО но думаю там такжене пройдет без сюрпрайз даже не гадаю а уверен что например Венгрия будет блокирвоать 5 статью Устава пока страну не захватит Россия та же любую там же дебильность прописана в Уст аве НАТО союбз со0здат проитив во0щлдействия и противодействие влияния в Евыропе СССР хоть бы переписали Преамбуду СССР уже 30 лет нема а в Уставе НАТО они созданы против СССР... и Евросоюзу и НАТО надо уже пернеписать Уставные документы и по вопросы членства в союзы и порядок голосования не все 27 старна ЕС и 40 стран НАТО а большинство от явившихся те кто не явился считать такими что согласны с принятывм большинством во время голосования и голосовать 50% +1ё голос от участвующих в заседаниях и голосовании... тогда бы Орбан хоть на Лукну бы залазил и выл бы как шакал ..решение принято большинством и да наказания нет же в ЕС как временно сатвит на паузу членствов ЕСВ напрмиер Венгрию если она выбрыкивается козлимком.. на год два и 5 и что за этим последует санкции налоги закрытие приостановленеи безвиза пошлины на товра и так далее вплоть до удаления из Евросоюза так и в НАТО надо прописать вопросы... также убрать дебильность 10-20 лшет а свести максимум до 18 месяцев мир настолько требует глобальной реакции вызовов разного характера то тратит время на мудачества лет 10 это нафига вообще тогда союз..
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06.06.2022 17:43 Відповісти
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06.06.2022 17:07 Відповісти
Boneutique.
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06.06.2022 20:41 Відповісти
Влад лисенко, ... бо ти, мабуть, просто дурко законспіроване
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07.06.2022 01:06 Відповісти
Звідки узялася невігласка невихована?
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07.06.2022 12:13 Відповісти
Лучше смерть в муках, чем буду жить на россии.
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06.06.2022 17:08 Відповісти
Коли дівчина каже правду, то вона набагато симпатичніша
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06.06.2022 17:13 Відповісти
Да, пока пара кацапских ракет не пахнет по Берлину или Парижу дураки ничего не поймут☹️
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06.06.2022 17:15 Відповісти
Нажаль так і є. Тільки Британія ще пам'ятає, як воно кльово жити в умовах бомбардувань і щоденних сирен, ото й допомагає з усіх сил. італія, франція, німеччина - тупо мразі.
Шкодую, що Україна не може просто відійти в сторонку з умовою, щоб орки тупо кидали своє обісцяне лайно по німеччині, франції, італії. Це було б більш ніж справедливо. А ми б сиділи і казали, що "ви проста падаждіте, прайдьот єщо месяца два(дцать), і ми рассмотрім вазможнасть вероятнасті рассматрєнія пазіциі асмотра разрєшенія паслать вам два састава касак і трі танка бєз башні".
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Я дуже непокоюсь передчасними закликами до припинення вогню чи миру, оскільки припинення вогню не означає, що на окупованих територіях (України) припиняться звірства. Ми вже тричі допускалися цієї помилки - в Грузії, на Донбасі і в Криму, і не можемо зробити цієї помилки знову

Це Ви, добра пані, не можете. А клуб сахрянятєлєй літса путєнгу не тільки може, а й прагне саме це й зробити
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06.06.2022 17:27 Відповісти
Бесплатный сыр только в мышеловке.
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06.06.2022 19:22 Відповісти
Країни Балтії добре пам"ятають 1940 рік і знають ціну Незалежності.
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06.06.2022 20:40 Відповісти
После потери 18,2% населения, каждого пятого, в результате трез оккупации (советская, немецкая и снова советская) забыть невозможно. Нас слишком мало, чтоб позволить себе не всем быть в тельняшках.
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07.06.2022 12:06 Відповісти
 
 