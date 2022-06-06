Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, але задля безпеки Україна має отримати протикорабельні системи, - Зеленський
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Туреччина шукає формат безпекових гарантій для розблокування українських портів та може стати посередником у цьому процесі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор", - сказав Зеленський.
У відповідь на запитання, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти, президент сказав: "Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії".
Він також наголосив, що взяти участь у деблокаді українських портів зможуть країни, яким Україна довіряє, та які готові ризикувати.
Нагадаємо, попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів.
Туреччина заявила, що "найближчими днями" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться приблизно 5 тижнів, щоб почати операцію.
Водночас Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.
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Це значно потужніший аналог англійського Starstreak
Коростильо просив фінансування всього у 40 млн. долл. (10 км асвальтованого Крадівництва!!). Звісно, не отримав нічого !!!
21 век на дворе!)
Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. Джерело: https://censor.net/ua/n3346276
в Чорному морі, Вона член НАТО, але через Босфор йдуть без зупинки
російські кораблі з нафтою, поцупоною українською пшеницією, сталлю. Для нарощування складу ЧФ проходять військові кораблі РФ.
А як це в світі документа " О протоках " ? Гроші не пахнуть, бізнес є бізнес. Вже були посередником у євакуації з Маріуполя.