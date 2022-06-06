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Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, але задля безпеки Україна має отримати протикорабельні системи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

одеса

Туреччина шукає формат безпекових гарантій для розблокування українських портів та може стати посередником у цьому процесі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор", - сказав Зеленський.

У відповідь на запитання, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти, президент сказав: "Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії".

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Він також наголосив, що взяти участь у деблокаді українських портів зможуть країни, яким Україна довіряє, та які готові ризикувати.

Нагадаємо, попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів.

Туреччина заявила, що "найближчими днями" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться приблизно 5 тижнів, щоб почати операцію.

Водночас Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Напомню, что если бы не этот манкурт и предатель, то на начало 2022 года мы бы имели минимум 6 полноценных дивизионов "Нептут". А это "всего лишь" более 430 ракет на службе Украины. И вопросы Одессы, Бердянска , Мариуполя или блокирования судоходства вообще бы не стояли.
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06.06.2022 17:15
+16
Ага, и именно поэтому, ЧМО, ты зарубил на три года ракетную программу?
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06.06.2022 17:11
+11
Турция пытается способствовать вывозу украинского зерна из Одессы, но одновременно пропускает через свои территориальные воды сворованное у Украины зерно на кацапских посудинах. При этом обвиняет Финляндию и Швецию в покровительстве террористов.
21 век на дворе!)
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06.06.2022 17:13
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Ага, и именно поэтому, ЧМО, ты зарубил на три года ракетную программу?
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06.06.2022 17:11 Відповісти
Напомню, что если бы не этот манкурт и предатель, то на начало 2022 года мы бы имели минимум 6 полноценных дивизионов "Нептут". А это "всего лишь" более 430 ракет на службе Украины. И вопросы Одессы, Бердянска , Мариуполя или блокирования судоходства вообще бы не стояли.
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06.06.2022 17:15 Відповісти
а також ПВО ближньої та середньої дії від нашого ракетчика Коростильова,
наприклад:
Стріла-10 «Луч» Модернізований ЗРК «Стріла-10» отримає керовану ракету Р-10-ОФ - зенітну версію універсальної керованої ракети РК-10 розробки так само КБ «Луч». На модернізованому зразку оптичний візир замінено на оптико-електронну станцію (ОЕС), яка дозволить значно покращити характеристики по виявленню та супроводу цілей[6].
Ракета наводиться на ціль лазерним променем із супроводженням цілі в автоматичному режимі. Швидкість ракети, що оснащена двома двигунами, складає 750 м/с. Максимальна дальність стрільби ракетою складає 10 км. Маса ракети - 62 кг, бойової частини - 38 кг.
Це значно потужніший аналог англійського Starstreak
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06.06.2022 17:24 Відповісти
КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км (фото) Разработка нового комплекса унифицирована с "Нептуном" на 70%. Сам зенитно-ракетный комплекс уже наполовину готов. Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция "Феникс" или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания "Искра"
Коростильо просив фінансування всього у 40 млн. долл. (10 км асвальтованого Крадівництва!!). Звісно, не отримав нічого !!!
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06.06.2022 17:31 Відповісти
Ого сколько фантазий о том что могло бы быть если бы не: тут кто на что горазд может придумать.... Но в реальности было около 180 стилетов и скальпелей и ещё чего то, а и их отдали и все, но теперь фантазии до того что было даже не поднимаются.
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06.06.2022 17:58 Відповісти
НЕТ ВОВА ДО Кремпульки--те и только РАКЕТЫ разве что дальнобой чтобы доставали до балаклавы и Севастополя с Донузлавом..и по Керчи также... вот главные точки ВМС РФ в Крыму... ОНИ КАЛИБРАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГАСАЮТ ПО ОДЕССЕ ОБЛАСТИ И ПО УКРАИНЕ ДО унитазу... (идиома) ВОВА одни ракеты.... ТРЕБУЕЙ КОРАБЛИ ПАРУ ЭСМИНЦЕВ КОРВЕТОВ ТРАЛЬЩИКОВ И ПРОДИВОЛОДОЧНЫЙ ОДИН... нам нужны корабли с минами -торпедами они есть у США могут запускатся с кораблей самолетов и подводных лодок... такая торпеда мина лежит и ждет подводную лодку противника и как только услышала шум винтов все она сама найдет подводную лодку... и нам надо 2-3 у Канады есть гидропланы противодолодочные или вертолеты.. гарно так выслеживают подлодку и точно бомбят ее у нас море мелкое.. если обнаружат подлодку рашистов.... все на базу она уже не вернется никогда... насколькоя помню мина торпеда может поражать и надводные цели корабли также...
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06.06.2022 17:33 Відповісти
Турция пытается способствовать вывозу украинского зерна из Одессы, но одновременно пропускает через свои территориальные воды сворованное у Украины зерно на кацапских посудинах. При этом обвиняет Финляндию и Швецию в покровительстве террористов.
21 век на дворе!)
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06.06.2022 17:13 Відповісти
1 двуличие финны и шведы да поддерживает террористов. 2.Турция на проливе имеет право только военные корабли остановит и это сейчас сильно помогает Украине. 3. шведы и финны используя ситуацию хотят свои проблемы решат, а это у них х......й получится пока террористов поддерживают. 4 тебе иб.........т что Турция шведов и финн не пускает в нато? 5 их вступление в нато не даст Украине ничего!!!!!
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06.06.2022 17:53 Відповісти
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06.06.2022 17:14 Відповісти
Клоун,тебя серьезно никто не воспринимает.Эрдоган тупо хочет "погреть руки" на украинском зерне.Не более.
Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. Джерело: https://censor.net/ua/n3346276
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06.06.2022 17:17 Відповісти
У Турції свій інтерес, а Україна не врахована. У Турків самий великий флот
в Чорному морі, Вона член НАТО, але через Босфор йдуть без зупинки
російські кораблі з нафтою, поцупоною українською пшеницією, сталлю. Для нарощування складу ЧФ проходять військові кораблі РФ.
А як це в світі документа " О протоках " ? Гроші не пахнуть, бізнес є бізнес. Вже були посередником у євакуації з Маріуполя.
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06.06.2022 17:21 Відповісти
при всіх перерахованих вами "гнилушках" Туреччини, російські військові кораблі не проходять
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06.06.2022 17:26 Відповісти
Конвенция Монтре про проливы. Почитайте на досуге.
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06.06.2022 17:33 Відповісти
Якщо би ми фінансували ракети - ми би не могли КРАСТИ на АСФАЛЬТІ!
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06.06.2022 17:26 Відповісти
Володя, а "Нептун" погана біла ракетна програма? То виходить ти знав, що це потрібно а діяв на користь ворога?
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06.06.2022 17:28 Відповісти
Вопрос риторический.
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06.06.2022 17:37 Відповісти
Зеленский еще не Бонапарт, но уже и не капитан команды КВН. Это уже речь настоящего воина. То сеть никаких гарантий от мордора быть не может, а только оружие.
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06.06.2022 17:28 Відповісти
Как за зерном так бегом, а как просили чтоб кто-то помог вывезти бойцов из азовстали, то желающих не нашлось.
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Так россияне могут зайти под прикрытием гражданских кораблей. Как тогда помогут ракеты?
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06.06.2022 17:46 Відповісти
Також таке відчуття , деверсанти навіть підірвати той корабель в порту тим самим заблокувавши його подальшу працю
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06.06.2022 19:04 Відповісти
Яка деблокада портів? Він знає, як це можна здійснити? Ось Одесу під шумок "деблокаді" буде легко здати.
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06.06.2022 19:33 Відповісти
нацисты сказали что они не будут трогать английские корабли с зерном... в то врямя как они второй месяц без перерыва бомбят лондон, Черчиль счас перевернулся в гробу.
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06.06.2022 20:18 Відповісти
Умовою вивозу зерна має бути повернення кацапами азовців з полону!!!!!!
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06.06.2022 20:23 Відповісти
напевно місяць вже йдуть ці корабельні ракети і ніяк не дійдуть
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06.06.2022 21:00 Відповісти
А де ж протикорабельні ракети від США, Данії і Британії? Чи все ж таки не дали?
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06.06.2022 21:34 Відповісти
Лучшей гарантией будет флот Англии или США в Одессе и конвои. Все остальное херня, Турции как и Рашке нельзя доверять!
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07.06.2022 00:33 Відповісти
 
 