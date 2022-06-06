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Новини За кордоном
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МЗС РФ хоче, щоб США "змінили ставлення" до російських журналістів в країні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

змі

Акредитовані в Росії співробітники американських ЗМІ відвідали у понеділок МЗС Росії - під час зустрічі їм висунули ультиматум, зажадавши від Вашингтона "змінити ставлення" до російських журналістів у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Шеф-кореспондент американської телекомпанії Alhurra TV Ферас Алмардіні розповів, що його та колег попередили про можливі заходи у відповідь, якщо Вашингтон "не змінить своє ставлення" до російських журналістів, які працюють у США.

"Нам поки дали три місяці. Якщо ставлення до російських ЗМІ у Вашингтоні не зміниться, то, напевно, буде якась відповідь", - поінформував він.

На зустрічі також були присутні співробітники московських корпунктів Wall Street Journal, CNN, AP, NPR та інших ЗМІ.

Раніше прессекретар МЗС РФ Марія Захарова анонсувала, що журналістам на зустрічі буде надано роз'яснення наслідків ворожої лінії їхнього уряду.

8 травня Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох кремлівських телеканалів: "Перший канал Росія", телеканал "Росія-1" та "Телерадіомовна компанія НТВ".

Також читайте: Від початку вторгнення РФ загинули 32 журналісти, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Пропонуєте ******* російських журналістів ще більше?
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06.06.2022 17:15
+20
Вот так работает пропаганда. Ваще всем надо выехать с этой проклятой територии и закрыть ее на замок
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06.06.2022 17:16
+16
Прессалкаше уполномочена заявить...
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06.06.2022 17:17
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Пропонуєте ******* російських журналістів ще більше?
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06.06.2022 17:15 Відповісти
інтенсивніше та набагато частіше!
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06.06.2022 17:24 Відповісти
По старой русской традиции посадить на бочку с порохом- пущай полетают
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06.06.2022 18:08 Відповісти
Вот так работает пропаганда. Ваще всем надо выехать с этой проклятой територии и закрыть ее на замок
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06.06.2022 17:16 Відповісти
Прессалкаше уполномочена заявить...
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06.06.2022 17:17 Відповісти
Прессалкаше уполномочена заявить...... налить
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06.06.2022 17:26 Відповісти
бутылка от шардоне?
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06.06.2022 17:18 Відповісти
так в РФ нема ЗМІ, там тільки ЗМПМ - Засоби Масової Промивки Мізків
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06.06.2022 17:18 Відповісти
Засоби масової ідіотизації
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06.06.2022 17:24 Відповісти
V konclagere esть журналистика...
Анекдот для Шариковых...типа Сикелев и *********... за Шалавьеаа скромно промолчу...
Пропагандой конченные...
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06.06.2022 17:28 Відповісти
Россия живёт по законам установленными ещё в 30-е годы в Германии:
" Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". Й.Геббельс
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06.06.2022 17:33 Відповісти
От мені цікаво - а кого в США цікавить що твориться в "*********"? Почнеться "русский бунт - бессмысленный и беспощадный"(Як писав АС Пушкн у "Капитанской дочке") - то й так довідаються! Так що хай виїжджають з Росії американські журналісти - хоч нервову систему вбережуть - без того "дурдому"
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06.06.2022 17:36 Відповісти
І що??
рАсея хоче , щоб я "влюбився" в ********* чи сИмонян???
Я б їй відбив би голосові зв'язки, щоб не пиз**зділа ху**ню.....Тьфу...
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06.06.2022 17:48 Відповісти
На русофобостане журналисты? Нонсенс!
Эти "журналисты", не могут отличить людей от свинособак кацапорылых, журноб#ляди, блин! Даже взорванных *********** консервов, с буквой "Z" не замечают, а выдают за Украинские танки...
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06.06.2022 17:58 Відповісти
Ну то й що? Зараз приїде таваріщ Нєвзоров і все порішає"в обход всех бюрократических процедур", як він сам заявляв.
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06.06.2022 19:04 Відповісти
А хій вам не м'ясо?
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06.06.2022 18:05 Відповісти
Вчера сосед ездил в Филаделфию. Пока его машина была на паркинге, кто-то содрал наклейку с Украинским флагом и написал на заднем стекле по-русски "сдавайтесь". ****, всю руснявую шушеру гнать отсюда ссаными тряпками, а не только пропагандонов!
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06.06.2022 18:44 Відповісти
тоталітарна фашистська рашка скаржиться на демократичні країни через те, що у журналістів тоталітарної фашистської рашки недостатньо прав закордоном, щоб ці журналісти змогли вести пропаганду тоталітарного фашистського режиму у демократичних державах. сюр!
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06.06.2022 18:54 Відповісти
Расейские журналисты тут нужны примерно как северокорейские, чем меньше тем лучше.
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06.06.2022 18:58 Відповісти
російські журналісти???

Це вони про кого???
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06.06.2022 19:31 Відповісти
В срашці немає журналістів там тільки опущені хвойди
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06.06.2022 19:50 Відповісти
а як можна ставитись до підлих брехливих собак
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06.06.2022 20:58 Відповісти
 
 