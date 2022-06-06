Літаки РФ за добу 39 разів вилітали для бомбування території України, - Мотузяник
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За минулу добу російська авіація здійснила 39 вильотів з аеродромів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Противник чинить інтенсивний вогневий вплив і проводить штурмові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях. Оперативно-тактична авіація ЗС Росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, у т.ч. сім вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет", - сказав він.
В Міноборони заявляють, що противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, з повітряного простору над акваторією Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Також агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами "Бастион-П" з позиційного району в західній частині Криму.
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Маріуполь ‼️ Увага ‼️ Важливо
Окупанти в Маріуполі поширюють фейки задля провокування антиукраїнських настроїв та для формування суспільної думки про відмову від евакуації.
Основні фейки:
🛑 фейк: пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців будуть спрямовані на користь ЗСУ якщо не будуть терміново зняті з рахунку.
✅ Всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-що інше. Право власності українців є безумовним і захищеним державою. ⚠️Мета фейку: формування антиукраїнських настроїв, відмова від евакуації та провокування використати центри обналу, що керуються окупаційною адміністрацією. В підсумку - наповнити грошима керівництво окупантів.
🛑 фейк: всі хто залишається в місті є злочинцями доя України і підлягають арешту при перетині блок-посту в Україні.
✅ Люди, що опинились на тимчасово окупованій території є громадянами України, не переслідуються по закону і головне - ми б'ємося щодня за загальну евакуацію для всіх маріупольців. А наш великий дім Україна чекає на кожного з лагідними обіймами. Окрім того, для кожного маріупольця окремо працює вже 4 муніципальних центра «ЯМаріуполь» для надання всього спектру допомоги та адаптації при тимчасової евакуації.
🛑 фейк: всіх чоловіків одразу мобілізують в українську армію при перетині блок-посту в Україні.
✅ Ніхто навіть не вручає повістки. Ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці пізніше на військовий облік. Більш того, навіть за бажанням на сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.
‼️Будь ласка - говоріть це близьким щодня телефоном або текстовими повідомленнями. Дорогі наші журналісти та блогери, просимо особливо наголосити на цих тезах, бо так наших українців готують до депортації і слово - то зброя або ліки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звертається до всіх з проханням про поширення.
https://t.me/operativnoZSU/27564