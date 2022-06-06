Літаки РФ за добу 39 разів вилітали для бомбування території України, - Мотузяник

За минулу добу російська авіація здійснила 39 вильотів з аеродромів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник чинить інтенсивний вогневий вплив і проводить штурмові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях. Оперативно-тактична авіація ЗС Росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, у т.ч. сім вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет", - сказав він.

В Міноборони заявляють, що противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, з повітряного простору над акваторією Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Також агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами "Бастион-П" з позиційного району в західній частині Криму.